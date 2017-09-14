RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 01:20

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европейский союз совершил «стратегическую ошибку», отказавшись от развития атомной энергетики, и завуалированно раскритиковала решение Германии закрыть свои реакторы.

«Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня этот показатель составляет всего около 15%», — заявила она во вторник на Саммите по атомной энергетике в Париже. «Я считаю, что для Европы было стратегической ошибкой отказаться от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-10/eu-made-a-mistake-in-phasing-out-nuclear-von-der-leyen-says?srnd=homepage-europe
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 06:41

Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» в Брянську було успішно уражено ракетами Storm Shadow — Генштаб
Схоже, імпортних ракет у нас більше, ніж фламінг з пузатими нептуніями разом узятих.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:02

  Schmit написав:Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» в Брянську було успішно уражено ракетами Storm Shadow — Генштаб
Схоже, імпортних ракет у нас більше, ніж фламінг з пузатими нептуніями разом узятих.

Шміт, ви читаєте гілку чи лише пишете? Ось лише пару сторінок назад:
  Сибарит написав:Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:05

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. :D :D :D Дякую, не знав.


Чому не копнув до шумерів з харапською цивілізацією?
будь-якому недовбойобу зрозуміло, що мова шла про сучасний світоустрій та держави з однаковим суспільно-політичним ладом, а не джамахірії з тризоніями
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:09

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Ви зараз з ким хочете посперечатись, з Держсекретарем США?

Про тебе я вже писав, у тебе життева позиція - якщо є губи, то потрібно знайти дупу, яку ти будеш цілувати

Ти це постійнно робиш ...

Янукович, Трамп, Сі, Путін - для тебе неважливо.
Губи є, тому тобі потрібно цілувати якусь дупу диктатора

є дипломатія , є розуміння прописних істин "політика це мистецтво можливого"
а є помийні пси на службі гундосих узурпаторів
