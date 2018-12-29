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Допоможіть.Продаж частини квартири
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:49
Здрастуйте. Хочемо продати(подарити) свою долю(1/2) в двокімнатній квартирі але не знаємо як це швидше зробити. Співвласники купляти нашу не хочуть і разом продати теж не хочуть. Може хтось знає якісь фірми посередники які скупляють такі обєкти. Чи ще якиїсь спосіб продати. Бо немає часу чекати виїжаємо закордон.
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iraira2006
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:56
iraira2006 написав:
Здрастуйте. Хочемо продати(подарити) свою долю(1/2) в двокімнатній квартирі але не знаємо як це швидше зробити. Співвласники купляти нашу не хочуть і разом продати теж не хочуть. Може хтось знає якісь фірми посередники які скупляють такі обєкти. Чи ще якиїсь спосіб продати. Бо немає часу чекати виїжаємо закордон.
не уедите пока не продадите!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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