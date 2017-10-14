Продаж ділянки біля Буковелю

Додано: Чет 07 лют, 2019 19:33
Продам земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ділянка розташована в центрі середньо-гірського кліматичного курорту Татарів. Придатна як для комерційного використання так і будівництва житлового будинку. 2 ряд, 160 метрів до центральної дороги на Буковель (11 км до Буковеля), 50 метрів від асфальтованого заїзду, в районі повороту на Ворохту. Мальовниче місце - УНІКАЛЬНИЙ, КРАЄВИД з гори на трасу, село і гірські хребти. Заїзд до ділянки. До лісу менше 100 метрів. Можливість підключення 15 кВт. Поруч ділянки б"ють джерела, що дає можливість створити озерце або басейн і забезпечити будинок (готель) водою. Обгороджена. Ділянка розташована в красивому ландшафтному місці - на схилі гори. 720 метрів над рівнем моря. Клімат та природа цієї місцевості має унікальні властивості внаслідок поєднання дії тектонічного розлому з дією хвойних та букових лісів, які насичують повітря ефірними фітонцидами, а також стрімких джерел, рік та гірського сонця, що іонізують повітря. Оздоровлення організму тут відбувається природньо, цілорічно, за рахунок активації адапційних процесів, загартування, швидкого виведення алергенів та радіонуклідів, очистці органів дихання. Ще на межі ХІХ-ХХ століть с.Татарів розвивалось як село курортного типу завдяки унікальному мікроклімату та природних даних. Прекрасне місце для будівництва ресторану, готелю, котеджу або пансіонату - проглядається з центральної дороги. Можливий частковий обмін на автомобіль віком до 5 років. кадастровий номер 2611091201:13:011:0090