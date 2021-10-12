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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:53

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

А есть похожие таблицы по карточным курсам конвертации?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 01:16

Alexey_k9
https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:38

  klug написав:Alexey_k9
https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.


Дякую! Схоже БВР перестав бути цікавим з точки зору курсу.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:01

  Alexey_k9 написав:
  klug написав:Alexey_k9
https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.


Дякую! Схоже БВР перестав бути цікавим з точки зору курсу.

Дилячись для чого. На сьогодні краще курс лише у МІБ (у кого він є?) та у Кредо (але там ще +1% за конвертацію). Може Ви пропустили, але БВР свої драконівські 15% комісії при оплаті відмінив разом із підвищенням курсу, але залишив деякі комісії на закордонні перекази та кеш.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:53

КомИнБанк 29.25 32.00 по доллару светится
Habib
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:21

  Habib написав:КомИнБанк 29.25 32.00 по доллару светится

Дык он такие курсы и рисует в ИБ.
Пофиг, всё равно неактуально, не пашет онлайн-обмен
mustbe
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