Додано: Сер 17 вер, 2025 17:16

BIGor написав: Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро? Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро?

Ну я навів правдиві имена та ті цифри, що вони говорили. А говорили саме із застосуванням слова "нетто".Ось офіційні дані: "Entgelt für den Beruf: Krankenschwester/-pflegerDas untere Quartil liegt beiund das obere Quartil beträgtТам наведено цифри саме для Баварії: медіанна зарплатня 4 380 євро.Я не знайомий з податковою практикою в Німеччині, але навіть якщо податок на таку зарплатню складає 40%, то майже попадеш на озвучену вище цифру.Це кваліфікована медична сестра.Джерело:Та квартира дійсно куплена людиною під оренду.В будь-якому випадку - ціна іпотеки в 850 євро на місяць за 3-к квартиру досить пристойна/помірна.Такі самі гроші платить мій приятель в Бельгії - правда не за к 3-к квартиру (коли я сказав "квартира" - він навіть образився - а приватний будинок на сході Бельгії).Він до речі робить приблизно так, як той пан в Німеччині:- свій таунхауз в Ірландії здає за 850 євро.- саме цими грошима покриває іпотеку в Бельгії.Схема вдома - нічого нового.В результаті: його таунхауз в Ірландії виріс в ціні за менше, ніж 10 років, з ціни в 75 000 євро до 300 000...325 000 євро - і він забезпечує комфортне БЕЗОПЛАТНЕ проживання у власному будинку в Бельгії.Цифри з Airbnb я навів чисто для орієнтиру і тому що легше було отримати інформацію.Мені самому було цікаво, чи зможе він перекрити іпотеку здачею в оренду.