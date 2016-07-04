Лист "щастя" з ДПІ через 17 років

Додано: Чет 07 лют, 2019 22:11

У липні 2002 року закривав підприємницьку діяльність. Поздавав усі папери в податковій, оплатив усі заборгованості. Там же здав Свідоцтво. 17 років ніхто мене не турбував, ні дзвінками, ні листами.

1 лютого 2019 року отримав лист з ДПІ такого змісту (скорочено): "...за даними Єдиного держ.реєстру фізичних осіб-підприємців, Ваша підприємницька діяльність не припинена. Відповідно до п.6.1 розділу VI Порядку обліку платників податків ...від 09.12.2011 за №1588 ... просимо вжити заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця".

5 лютого подзвонив в ДПІ, де мені повідомили наступне: "У нас числиться 22 дія "Знято з обліку за основним місцем. Дата анулювання стоїть 15 липня 2002 року. Звертайтесь на те, що 15 липня ви закрились і дата в податковій є. Яке ви ще можете мати скасування? Бо якщо ви почнете повторне скасування, то вам нарахують СВ. Приїдьте в район і хай державна реєстрація щось змінить в обліку, щоб ви не були в "22 стані". Через те, що ви перебуваєте в "22 стані", податкова і відправила вам цей лист. За вами ніякої заборгованості у нас не числиться". Ось така розмова відбулася з працівником ДПІ по телефону.

Цього ж дня, я поїхав у район до Державного реєстратора. Про мій приїзд реєстратор уже була інформована. Відбулась така розмова:

- А-а-а...це ви, що я вам скажу, ідіть в податкову. Вияснюйте у них, що там вони повитягували?

Тоді жінка-реєстратор передзвонила сама у податкову. Між ними відбулись якісь суперечки, і на останок сказала мені, щоб я йшов сам у податкову (вона знаходиться в іншій частині міста).

Суперечки почалися між працівниками ДПІ і там. Говорили про якісь стани "22-й", "нульовий". Говорили, що державний реєстратор почав працювати з 2004 року, а я закривався у 2002-му. Я мало, що зрозумів з цих суперечок, але на кінець сказали що вам потрібно закритися. Про те, ви заплатите за 2 роки і 2 місяці в Пенсійний і вам нарахують штрафні санкції. Все разом буде під 30 тис. Мене переконали в тому, що так буде краще для мене і закриття необхідно зробити негайно. Бо тоді у 2002 році, якби мою діяльність не припинили, а призупинили. Тому я і потрапив у якийсь "22 стан".

Цього ж дня я почав у реєстратора процедуру закриття.

Але виникає запитання до органів ДПІ і їм подібних. Звертаюсь і до фахівців на цьому Форумі. 17 років мене ніхто не турбував. Невже не можна було працівникам ДПІ (чи можливо це не входить в їх обов'язки?) повідомити мене про те, що за мною числиться якесь незакінчене скасування підприємницької діяльності.

Це питання я їм і задав, на що вони відповіли: "Ви у нас були закриті, тому і повідомлення вам ніхто не висилав, а в пенсійному, центрі зайнятості, "нещасні випадки" і т.д і т.п. не закрились". То закритий я був чи не закритий?

Але ж я цілий тиждень ходив по різних організаціях і підписував ті документи, які потім разом з Свідоцтвом поклав на стіл працівнику податкової. Переглянувши їх, тоді у 2002 році він сказав, що все підписано, Свідоцтво залишайте у мене, я з ним розберусь, ви вільні і можете йти.

Куди можна звертатись в даній ситуації, і що взагалі робити, коли прийде наступне повідомлення вже з нарахуваннями в Пенсійний фонд і штрафними санкціями?