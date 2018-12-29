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Італія не допустить
Huawei до запуску 5G - ЗМІ

Італія не допустить Huawei до запуску 5G - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:27

Італія не допустить Huawei до запуску 5G - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Італія заборонить китайським компаніям Huawei Technologies і ZTE Corp брати участь у розгортанні інфраструктури 5G у країні.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:27

А то что на любую винду можно залезть, то это не проблема. "Свободный" рынок он такой. Кто сильнее тот и свободнее.
cannabis_ua
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