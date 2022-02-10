RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Західні ЗМІ: у розвинених країнах
світу спостерігається спад

Західні ЗМІ: у розвинених країнах світу спостерігається спад
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2013 19:17

Західні ЗМІ: у розвинених країнах світу спостерігається спад

Пропонуємо до обговорення:
The Economist: У розвинених країнах світу спостерігається спад злочинності

Дивися повний текст Західні ЗМІ: у розвинених країнах світу спостерігається спад злочинності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97591
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2013 19:17

я тоже гуляю по борщаге всю ночь... вчера нагулял новенький айфон
tyreinua
 
Заблокований
Повідомлень: 4989
З нами з: 17.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2013 22:50

tyreinua, за тобой выехали.
xapakt3phik
 
 
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2013 16:37

седня ночью по ДРВЗ пробегусь... может наколядую какой-нить Гэлэкси :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tyreinua
 
Заблокований
Повідомлень: 4989
З нами з: 17.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:41

седня ночью по ДРВЗ пробегусь... может наколядую какой-нить Гэлэкси :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


:|
Если смартфон Galaxy,
смартфон Galaxy предпочитают заносу в бюро находок.
v4d1m
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На боротьбу з пандемією у бідних країнах потрібно $23...
R2 » Пон 14 лют, 2022 12:34
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 12:35
ruslan42212
Світу прогнозують профіцит цукру
R2 » Суб 12 лют, 2022 09:51
3 551
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 14:47
p_a_l
У скільки обходиться побачення в різних містах світу...
R2 » Чет 10 лют, 2022 01:55
1 331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 01:55
softfavorite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (874)
18.03.2022 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.