The Economist: У розвинених країнах світу спостерігається спад злочинності
Дивися повний текст Західні ЗМІ: у розвинених країнах світу спостерігається спад злочинності.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 лип, 2013 19:17
Західні ЗМІ: у розвинених країнах світу спостерігається спад
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Дивися повний текст Західні ЗМІ: у розвинених країнах світу спостерігається спад злочинності.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:41
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