Італія заборонить китайським компаніям Huawei Technologies і ZTE Corp брати участь у розгортанні інфраструктури 5G у країні.
Дивися повний текст Італія не допустить Huawei до запуску 5G - ЗМІ.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:27
Італія не допустить Huawei до запуску 5G - ЗМІ
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Дивися повний текст Італія не допустить Huawei до запуску 5G - ЗМІ.
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:27
А то что на любую винду можно залезть, то это не проблема. "Свободный" рынок он такой. Кто сильнее тот и свободнее.
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