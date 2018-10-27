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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:28

  Дюрі-бачі написав:Переривання строку давності – якщо боржник частково сплачував борг або визнавав його (наприклад, підписував угоду про реструктуризацію), то строк позовної давності може починати відраховуватися заново.
На практиці будь-яка сплата на рахунок рахується як сплата боргу.

Если должник не подписывал реструктуризацию. Указывать в квитанции при оплате долга период погашения не выходящий за рамки трех лет ?
Востаннє редагувалось tumos в Нед 16 лют, 2025 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:59

  Hotab написав:detroytred

Борги гадаю, що більше, ніж за 10 років.


Через 3р хіба не списуються?
Типу термін позовної давнини. Десь чув таке.
........
Не автоматически.
Не знаю подробностей, но там надо куда-то заявить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:09

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.

на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію

гра - йдіть в суд, вона працює в обидві сторони. треба через суд доводити, що зобов'язані підключити - така собі забава :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:25

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.


на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію


Житлова нерухомість? 😳

А якщо людина продала квартиру, але до постачальників житл.послуг не ходила виписуватись -- то борги на кому?
Або ще цікавіша ситуація -- якщо людина померла, а квитанції на їм`я померлої?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.

на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію

гра - йдіть в суд, вона працює в обидві сторони. треба через суд доводити, що зобов'язані підключити - така собі забава :)
така гра у всьому - судись з банком, щоб віддали твої гроші, судись з СК, щоб виплатили належне, судись з ПФУ

https://m.youtube.com/watch?v=RktXyTMwvx4
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:35

  GALeon написав:
Shaman написав:
  GALeon написав:гра - йдіть в суд, вона працює в обидві сторони. треба через суд доводити, що зобов'язані підключити - така собі забава :)
така гра у всьому - судись з банком, щоб віддали твої гроші, судись з СК, щоб виплатили належне, судись з ПФУ

https://m.youtube.com/watch?v=RktXyTMwvx4

Судова -- це краєугольний камень.
Бо саме в суді можна захистити свої права. І саме суд визначає вектори на практиці реалізації рішень.
А тепер згадуємо ПАПа після РГ і реформу судової системи, як зобов'язання.

За великим рахунком: законодавча та виконавча гілки можуть чудити, як схочуть, але судова виправить.
Звісно за умови, що першоджерело Конституція правильна.
А вона в Україні правильна...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:42

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла
Ірина_
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  #<1 ... 48495051
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