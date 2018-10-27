Житлово-комунальне господарство в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Дюрі-бачі написав:Переривання строку давності – якщо боржник частково сплачував борг або визнавав його (наприклад, підписував угоду про реструктуризацію), то строк позовної давності може починати відраховуватися заново. На практиці будь-яка сплата на рахунок рахується як сплата боргу.
Если должник не подписывал реструктуризацию. Указывать в квитанции при оплате долга период погашения не выходящий за рамки трех лет ?
Востаннє редагувалось tumos в Нед 16 лют, 2025 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Судова -- це краєугольний камень. Бо саме в суді можна захистити свої права. І саме суд визначає вектори на практиці реалізації рішень. А тепер згадуємо ПАПа після РГ і реформу судової системи, як зобов'язання.
За великим рахунком: законодавча та виконавча гілки можуть чудити, як схочуть, але судова виправить. Звісно за умови, що першоджерело Конституція правильна. А вона в Україні правильна...