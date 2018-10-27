Житлово-комунальне господарство в контексті

RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:48

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:43

  Wirująświatła написав:
  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:Нормальний покупець просить перевірити відсутність боргів перед покупкою.
вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість

Згідно з інтерпретацією Верховного Суду України, нові власники не несуть відповідальності за заборгованість із комунальних платежів попередніх власників. Однак на практиці можуть виникати ситуації, коли для укладання контрактів із комунальними організаціями потрібно погашення цих заборгованостей.
долг не на квартиру но без его погашения новый договор не заключают. Возникает дурацкая ситуация когда долг растёт у предыдущего хозяина. Так что в его же интересах долг погасить.

позовна давність - 3 роки
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:42

Розкриваємо СЕКРЕТИ! Як реально зекономити на комуналці
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:36

Головні ЗМІНИ у червні: дорогий хліб, повернення лімітів і нова платіжка для українців!
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:32

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:29

