За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:46
Почему все дементники играются в Grammar Nazi?
Вадим и Инвестор
fox767676
Повідомлень: 4622
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:51
Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).
Hotab
Повідомлень: 16853
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:57
Investor_K написав:
Хотаб з його проксі ще й стукач. Зливає приватні повідомлення. Ганебний персонаж. Фу!
В чем "стук" то ? В разглашении медицинской тайны?
Не заходите на форум когда плохо чувствуете \ не выпили таблеток \ выпили алкоголь
Неужели сложно ?
Я больше не буду раскрывать ваши сообщения
Было предположение что вы прикидываетесь, но вы реально тяжело больной человек.
fox767676
Повідомлень: 4622
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:51
fox767676 написав: Investor_K написав:
Хотаб з його проксі ще й стукач. Зливає приватні повідомлення. Ганебний персонаж. Фу!
В чем "стук" то ? В разглашении медицинской тайны?
Не заходите на форум когда плохо чувствуете \ не выпили таблеток \ выпили алкоголь
Неужели сложно ?
Я больше не буду раскрывать ваши сообщения
Было предположение что вы прикидываетесь, но вы реально тяжело больной человек.
Мені вже треба лягати спатки. Враховуючи різницю часу. Жара та волога втомлюють старий організм. А зранку щось напишу позитивне, щоб зарядити вас, мій дорогий друже, на цілий день.
Investor_K
Повідомлень: 10883
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 02:37
Шановні друзі!
Як вважаєте, скільки часу нам треба для досягнення нових показників?
Investor_K
Повідомлень: 10883
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 09:49
Investor_K написав:
Шановні друзі!
Як вважаєте, скільки часу нам треба для досягнення нових показників?
200000 за 3 місяці. Якщо такий темп буде збережено, то приблизно 5 місяців. Орієнтовно у квітні 2026 року.
Investor_K
Повідомлень: 10883
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:17
Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
барабашов
Заблокований
Повідомлень: 5451
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:33
Hotab написав:
Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).
ветка удивила) роки три легше як Автором этого сообщения является Investor_K, находящийся в вашем чёрном списке.Причина порста:Майже в кожному дописі знак питання.А по суті від особи користі й не бачив
Мизантрóп
Повідомлень: 7470
З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 1431 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 11:18
Мизантрóп
Нема постів про любов, то рахує перегляди.
Чимось же треба займатись
Ми з Фоксом
Знов «ми» (що означає «я - ні, хай хтось» ) . Людина явно ведена. Жодних лідерських якостей.
Hotab
Повідомлень: 16853
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:34
Мизантрóп написав: Hotab написав:
Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).
ветка удивила) роки три легше як Автором этого сообщения является Investor_K, находящийся в вашем чёрном списке.Причина порста:Майже в кожному дописі знак питання.А по суті від особи користі й не бачив
Вітаю Вас, шановний! Оскільки ви тут рідко буваєте, пропоную Вам 2 речі
1. Написати запитання для обговорення та користі
2. Не забути похвалити Великого Інвестора
Investor_K
Повідомлень: 10883
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
