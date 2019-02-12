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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 12 лют, 2019 13:25 Итоги: Прогнозы 12.02.19

Американские конгрессмены достигли предварительного соглашения, которое поможет избежать нового шатдауна.



В ночь на вторник лидеры демократической и республиканской партий США достигли предварительной договоренности о финансировании программы охраны государственной границы между США и Мексикой.



По словам Ричарда Шелби, главы Комитета Палаты представителей США по ассигнованиям, «соглашение достигнуто в принципе», однако никаких деталей сенатор не привел. Он лишь сообщил, что в рамках договоренности будут выделена «некоторая сумма денег» на «барьер», до размеров которого, судя по всему, ужалась «стена Трампа».



Впрочем, достигнутое соглашение является предварительным, и, по словам господина Шелби, он «надеется и думает, что Белый дом его поддержит». Другой конгрессмен от республиканцев, Нита Лоуи, сообщила журналистам, что окончательный текст соглашения со всеми деталями будет обнародован в среду.

По информации Bloomberg, ключевые фигуры Сената и Комитета по ассигнованиям встречались этой ночью трижды и лишь после этого сообщили о достижении компромисса.



Напомним, что в пятницу истекает срок действия указа Дональда Трампа о временном финансировании деятельности федерального правительства США. Если к этому времени Белый дом и Конгресс не согласуют бюджет, может либо начаться новый шатдаун, либо, как обещал президент США, в стране может быть введено чрезвычайное положение.

Фьючерсы на американские фондовые индексы отреагировали на это сообщение заметным ростом.



Браун, ФРС: Экономика США в хороший форме.



Новый член FOMC Мишель Браун:

- Мы продолжаем видеть отличные цифры занятости и крепкий рост зарплат;

- Экономика США в хорошей форме;

- Наша инфляция близка к цели;

- Ее устраивает текущий подход ФРС к денежной политике.



Экономика США вырастет всего на 2.1% - прогноз BNP Paribas.



По прогнозам экспертов BNP Paribas экономика США поднимется всего на 2.1%, так как рост сдерживается напряженностью в торговли между США и Китаем, а также очевидно замедление рынка жилья. Рост доллара против основных валют, который был вызван уверенной позицией ФРС в 2018 году ужесточать свою монетарную политику, сейчас будет проявляться замедлением корпоративных инвестиций вместе с экспортом. Базовая инфляция немного ослабла. После мягкого тона выступления FOMC по итогам январского заседания, рынки учитывают в цене смягчение политики ФРС в 2020 году



Великобритания: Из-за Brexit рост ВВП в 2018 году замедлился до минимума с 2012 года.



Экономика Великобритании замедлила темпы роста в последние три месяца прошлого года, в результате чего рост ВВП за 2018 год оказался минимальным за шесть лет, поскольку беспокойство о Brexit отрицательно сказалось на инвестициях, показали официальные данные, опубликованные в понедельник.



Рост ВВП в последнем квартале 2018 года снизился до 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале. Это совпало с усредненным прогнозом опрошенных экономистов, но оказалось немного ниже оценок, которые на прошлой неделе давал Банк Англии.



За 2018 год в целом темпы роста экономики упали до минимума с 2012 года - 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году. Отсутствие плана относительно условий выхода Великобритании из Европейского союза, намеченного на 29 марта, вызывает все большую озабоченность у потребителей и предприятий.



На прошлой неделе Банк Англии понизил прогноз роста экономики страны в 2019 году на 0,5 процентных пункта до 1,2%, что станет самым медленным ростом ВВП со времен рецессии 2009 года.

Инвестиции предприятий сократились на 3,7% в IV квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы домохозяйств продолжают оставаться стабильными, увеличившись на 1,9% в годовом выражении.



Ждем евро на 1,08 к середине года – ANZ.



В ANZ Research обсуждают возможное влияние нового раунда TLTRO ЕЦБ на курс евро и считают, что он, скорее всего, будет негативным для евро. ANZ ориентируется, что пара евро-доллар будет около $1,08 к середине года.

«Конец количественного смягчения в Европе совпал с резким замедлением активности, а опережающие индикаторы сигнализируют о снижении активности в будущем.



В Societe Generale Research обсуждают перспективы евро.



«Иногда евро ведет себя как «нормальная» валюта, повышаясь, когда наблюдается повышенный оптимизм в отношении экономики, когда доходность немецких облигаций растет по сравнению с другими, и когда рециркуляция огромного профицита счета текущих операций затруднительна. В других случаях это измеряет степень беспокойства относительно структурных потоков, и эти движения коррелируют с разбросом между (низкорискованными) бондами и другими высокодоходными облигациями», - отмечают в SocGen.

«Пара евро-доллар, скорее всего, протестирует $1,12. Динамика евро и еще одна неделя переговоров по Brexit делают уязвимой пару фунт-доллар» - добавляют в SocGen.



Российский малый бизнес погрузился в рецессию.



Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России (Russian Small Business Index, RSBI) рухнул по итогам октября-декабря 2018 года до 47,1, потеряв по сравнению с предшествующим кварталом еще 1,4 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе.

Фактически малый бизнес оказался в рецессии, свидетельствуют данные опроса более 2 тысяч компаний из 24 регионов России.



В третьем квартале прошлого года индекс RSBI опустился ниже психологической отметки после более или менее благополучных полутора лет. На деловой активности малого бизнеса негативно сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике, перечисляет эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. Эти факторы в первую очередь бьют по малому бизнесу, для предпринимателей сейчас начинаются болезненные времена, предупреждает он.



Рентабельность также падает и у крупного бизнеса - все организации сокращают расходы, и в первую очередь это сказывается на малом бизнесе, сервисных службах, добавляет эксперт. По мнению Филиппова, в 2019 году ситуация будет печальная. В ближайшие два года не ожидается ни одного фактора, который мог бы стать драйвером для роста малого предпринимательства, пояснил он.

RSBI, который рассчитывается с 2014 года, состоит из четырех компонентов - продажи, инвестиции, кадры и доступность финансирования. В прошлом квартале наихудшие изменения показал компонент продаж (минус 3,5 пункта). В зону стагнации перешла и кадровая составляющая, то есть малый бизнес начал сокращать персонал. В целом из четырех компонентов три (продажи, кадры, доступность финансирования) находятся в зоне падения (ниже 50), и только инвестиции растут, сообщается в исследовании.



Нынешний год не принес предпринимателям РФ надежды на «светлое будущее» - они настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом. При этом ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет, говорится в комментарии агентства Magram Market Research к совместному ежеквартальному исследованию с Промсвязьбанком и «Опорой России».



Больше всего опасений у предпринимателей вызывает сужение рынков сбыта, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. Цены выросли на 5-10% в разных сегментах, покупательная способность компаний и населения снижается, констатирует он. Плюс продолжается монополизация ряда рынков и ужесточение налогового администрирования, напоминает эксперт.



К тому же, с 2019 года малый и средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взносов в 20% и перевели на общий тариф 22% по обязательному пенсионному страхованию. В ряде регионов возрос налог на имущество, добавляет Калинин. Бизнес опасается и возможных финансовых санкций со стороны Запада, из-за чего может снизиться курс рубля, отмечает он.

По данным Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), в большинстве российских регионов число малых и средних предприятий сокращается. Из-за этого количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса уменьшилось в прошлом году на 1,3%.



Нескучный сюжет вторничной «зеленой» сессии украинского валютного межбанка дает основания предположить, что регулятор уже сам не рад последствиям своей последней либерализации рынка. Сессия поначалу идет чинно-благородно, НБУ видя откат курса доллара, включается свой пылесос. И под шум этого бытового прибора из засады выскакивают покупатели, которым именно в эту секунду позарез понадобился доллар. Пусть даже мизерная сумма, которой, однако, достаточно для того, чтобы опрокинуть скромных объемов валютный межбанк. Причем эти оголодавшие ребята как правило появляются буквально перед полуднем, когда рынок начинает готовиться к обеду.



Нынче был реализован подобный сюжет, последствия которого проявились на наличном рынке, где доллар почти мгновенно подскочил в цене.



Рискнем предположить, что регулятор рано или поздно научится нейтрализовать подобные проекты валютных злоумышленников, пытающихся качнуть плавсредство отечественного валютного рынка Украины.

Мы связываем подобные проявления «валютного хулиганства» с надвигающимися на страну президентскими выборами.



Тем временем, как и предполагалось, безналичная пара доллар-гривня пребывает в поиске комфортного для себя нового места обитания на более высоких, чем курсы прошлой недели, уровнях.



Главный критерий этого места – одобрение потенциальных покупателей и продавцов СКВ. Похоже в дообеденной части сессии, когда на рынке безналичного доллара установился баланс спрос/предложение, текущие котировки «американца» были близки к этой, устраивавшей всех отметке. А непосредственной близости от цифры 27,00 UAH/USD.



Наличный рынок, судя по оперативности его реакции на низколиквидный курсовой «залет» около полудня на рынке безналичного доллара, очень внимательно отслеживает текущие поиски «своего места» валютным межбанком.



Эти эмпирические изыскания безналичного доллара будут продолжаться в сопровождении новых «вводных» от Казначейства, Минфина и регулятора, обеспечивающих «нескучность» процесса в обозримой перспективе.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Шатдауна не будет: демократы и республиканцы почти договорились.Американские конгрессмены достигли предварительного соглашения, которое поможет избежать нового шатдауна.В ночь на вторник лидеры демократической и республиканской партий США достигли предварительной договоренности о финансировании программы охраны государственной границы между США и Мексикой.По словам Ричарда Шелби, главы Комитета Палаты представителей США по ассигнованиям, «соглашение достигнуто в принципе», однако никаких деталей сенатор не привел. Он лишь сообщил, что в рамках договоренности будут выделена «некоторая сумма денег» на «барьер», до размеров которого, судя по всему, ужалась «стена Трампа».Впрочем, достигнутое соглашение является предварительным, и, по словам господина Шелби, он «надеется и думает, что Белый дом его поддержит». Другой конгрессмен от республиканцев, Нита Лоуи, сообщила журналистам, что окончательный текст соглашения со всеми деталями будет обнародован в среду.По информации Bloomberg, ключевые фигуры Сената и Комитета по ассигнованиям встречались этой ночью трижды и лишь после этого сообщили о достижении компромисса.Напомним, что в пятницу истекает срок действия указа Дональда Трампа о временном финансировании деятельности федерального правительства США. Если к этому времени Белый дом и Конгресс не согласуют бюджет, может либо начаться новый шатдаун, либо, как обещал президент США, в стране может быть введено чрезвычайное положение.Фьючерсы на американские фондовые индексы отреагировали на это сообщение заметным ростом.Браун, ФРС: Экономика США в хороший форме.Новый член FOMC Мишель Браун:- Мы продолжаем видеть отличные цифры занятости и крепкий рост зарплат;- Экономика США в хорошей форме;- Наша инфляция близка к цели;- Ее устраивает текущий подход ФРС к денежной политике.Экономика США вырастет всего на 2.1% - прогноз BNP Paribas.По прогнозам экспертов BNP Paribas экономика США поднимется всего на 2.1%, так как рост сдерживается напряженностью в торговли между США и Китаем, а также очевидно замедление рынка жилья. Рост доллара против основных валют, который был вызван уверенной позицией ФРС в 2018 году ужесточать свою монетарную политику, сейчас будет проявляться замедлением корпоративных инвестиций вместе с экспортом. Базовая инфляция немного ослабла. После мягкого тона выступления FOMC по итогам январского заседания, рынки учитывают в цене смягчение политики ФРС в 2020 годуВеликобритания: Из-за Brexit рост ВВП в 2018 году замедлился до минимума с 2012 года.Экономика Великобритании замедлила темпы роста в последние три месяца прошлого года, в результате чего рост ВВП за 2018 год оказался минимальным за шесть лет, поскольку беспокойство о Brexit отрицательно сказалось на инвестициях, показали официальные данные, опубликованные в понедельник.Рост ВВП в последнем квартале 2018 года снизился до 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале. Это совпало с усредненным прогнозом опрошенных экономистов, но оказалось немного ниже оценок, которые на прошлой неделе давал Банк Англии.За 2018 год в целом темпы роста экономики упали до минимума с 2012 года - 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году. Отсутствие плана относительно условий выхода Великобритании из Европейского союза, намеченного на 29 марта, вызывает все большую озабоченность у потребителей и предприятий.На прошлой неделе Банк Англии понизил прогноз роста экономики страны в 2019 году на 0,5 процентных пункта до 1,2%, что станет самым медленным ростом ВВП со времен рецессии 2009 года.Инвестиции предприятий сократились на 3,7% в IV квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Расходы домохозяйств продолжают оставаться стабильными, увеличившись на 1,9% в годовом выражении.Ждем евро на 1,08 к середине года – ANZ.В ANZ Research обсуждают возможное влияние нового раунда TLTRO ЕЦБ на курс евро и считают, что он, скорее всего, будет негативным для евро. ANZ ориентируется, что пара евро-доллар будет около $1,08 к середине года.«Конец количественного смягчения в Европе совпал с резким замедлением активности, а опережающие индикаторы сигнализируют о снижении активности в будущем.В Societe Generale Research обсуждают перспективы евро.«Иногда евро ведет себя как «нормальная» валюта, повышаясь, когда наблюдается повышенный оптимизм в отношении экономики, когда доходность немецких облигаций растет по сравнению с другими, и когда рециркуляция огромного профицита счета текущих операций затруднительна. В других случаях это измеряет степень беспокойства относительно структурных потоков, и эти движения коррелируют с разбросом между (низкорискованными) бондами и другими высокодоходными облигациями», - отмечают в SocGen.«Пара евро-доллар, скорее всего, протестирует $1,12. Динамика евро и еще одна неделя переговоров по Brexit делают уязвимой пару фунт-доллар» - добавляют в SocGen.Российский малый бизнес погрузился в рецессию.Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России (Russian Small Business Index, RSBI) рухнул по итогам октября-декабря 2018 года до 47,1, потеряв по сравнению с предшествующим кварталом еще 1,4 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе.Фактически малый бизнес оказался в рецессии, свидетельствуют данные опроса более 2 тысяч компаний из 24 регионов России.В третьем квартале прошлого года индекс RSBI опустился ниже психологической отметки после более или менее благополучных полутора лет. На деловой активности малого бизнеса негативно сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике, перечисляет эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. Эти факторы в первую очередь бьют по малому бизнесу, для предпринимателей сейчас начинаются болезненные времена, предупреждает он.Рентабельность также падает и у крупного бизнеса - все организации сокращают расходы, и в первую очередь это сказывается на малом бизнесе, сервисных службах, добавляет эксперт. По мнению Филиппова, в 2019 году ситуация будет печальная. В ближайшие два года не ожидается ни одного фактора, который мог бы стать драйвером для роста малого предпринимательства, пояснил он.RSBI, который рассчитывается с 2014 года, состоит из четырех компонентов - продажи, инвестиции, кадры и доступность финансирования. В прошлом квартале наихудшие изменения показал компонент продаж (минус 3,5 пункта). В зону стагнации перешла и кадровая составляющая, то есть малый бизнес начал сокращать персонал. В целом из четырех компонентов три (продажи, кадры, доступность финансирования) находятся в зоне падения (ниже 50), и только инвестиции растут, сообщается в исследовании.Нынешний год не принес предпринимателям РФ надежды на «светлое будущее» - они настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом. При этом ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет, говорится в комментарии агентства Magram Market Research к совместному ежеквартальному исследованию с Промсвязьбанком и «Опорой России».Больше всего опасений у предпринимателей вызывает сужение рынков сбыта, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. Цены выросли на 5-10% в разных сегментах, покупательная способность компаний и населения снижается, констатирует он. Плюс продолжается монополизация ряда рынков и ужесточение налогового администрирования, напоминает эксперт.К тому же, с 2019 года малый и средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взносов в 20% и перевели на общий тариф 22% по обязательному пенсионному страхованию. В ряде регионов возрос налог на имущество, добавляет Калинин. Бизнес опасается и возможных финансовых санкций со стороны Запада, из-за чего может снизиться курс рубля, отмечает он.По данным Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), в большинстве российских регионов число малых и средних предприятий сокращается. Из-за этого количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса уменьшилось в прошлом году на 1,3%.Нескучный сюжет вторничной «зеленой» сессии украинского валютного межбанка дает основания предположить, что регулятор уже сам не рад последствиям своей последней либерализации рынка. Сессия поначалу идет чинно-благородно, НБУ видя откат курса доллара, включается свой пылесос. И под шум этого бытового прибора из засады выскакивают покупатели, которым именно в эту секунду позарез понадобился доллар. Пусть даже мизерная сумма, которой, однако, достаточно для того, чтобы опрокинуть скромных объемов валютный межбанк. Причем эти оголодавшие ребята как правило появляются буквально перед полуднем, когда рынок начинает готовиться к обеду.Нынче был реализован подобный сюжет, последствия которого проявились на наличном рынке, где доллар почти мгновенно подскочил в цене.Рискнем предположить, что регулятор рано или поздно научится нейтрализовать подобные проекты валютных злоумышленников, пытающихся качнуть плавсредство отечественного валютного рынка Украины.Мы связываем подобные проявления «валютного хулиганства» с надвигающимися на страну президентскими выборами.Тем временем, как и предполагалось, безналичная пара доллар-гривня пребывает в поиске комфортного для себя нового места обитания на более высоких, чем курсы прошлой недели, уровнях.Главный критерий этого места – одобрение потенциальных покупателей и продавцов СКВ. Похоже в дообеденной части сессии, когда на рынке безналичного доллара установился баланс спрос/предложение, текущие котировки «американца» были близки к этой, устраивавшей всех отметке. А непосредственной близости от цифры 27,00 UAH/USD.Наличный рынок, судя по оперативности его реакции на низколиквидный курсовой «залет» около полудня на рынке безналичного доллара, очень внимательно отслеживает текущие поиски «своего места» валютным межбанком.Эти эмпирические изыскания безналичного доллара будут продолжаться в сопровождении новых «вводных» от Казначейства, Минфина и регулятора, обеспечивающих «нескучность» процесса в обозримой перспективе.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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