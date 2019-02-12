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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 12 лют, 2019 13:30 Итоги: Валюта 12.02.19



По состоянию на 6.40 Киева стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,1, или на 0,01% - до $1311,95 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,21% - до $15,72 за унцию.



Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.



По словам аналитиков, золото, с одной стороны, поддерживается безрисковыми настроениями на рынке на фоне неопределенности вокруг переговоров США и КНР. С другой стороны, конкуренцию золоту как безопасному активу составляет доллар, который торгуется на максимумах с конца декабря.



Тем не менее, эксперты полагают, что текущая неопределенность поспособствует росту цен на драгметалл. В связи с тем, что рынок акций в настоящее время демонстрирует признаки разворота вниз в ответ на опасения по поводу торговых переговоров и ухудшение прогнозов роста мировой экономики, золото должно вновь найти достаточную поддержку.



Курс евро стабилизируется к доллару во вторник утром после снижения на протяжении шести торговых сессий подряд.



По состоянию на 07.20 Киева курс евро к доллару повышался до $1,1277 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1275 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥110,6 со ¥110,36 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 97,08 пункта.



Курс евро во вторник делает слабые попытки отыграть продолжительное падение по отношению к доллару, которое превысило 1,5% чуть более чем за неделю. Давление на курс единой европейской валюты оказал отказ инвесторов от рисковых активов, а также слабая статистика из Германии и ухудшение прогнозов Еврокомиссии по экономике региона.



Следующим уровнем поддержки для пары евро-доллар является ноябрьский минимум в $1,1215 за евро, который уже скоро будет протестирован.



В то же время поддержку доллару как более надежному активу продолжает оказывать неопределенность в перспективах торговых отношений США и Китая. На текущей неделе взгляды мировых инвесторов прикованы к очередному раунду китайско-американских переговоров, который пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.



Золото в понедельник снижалось из-за усиления доллара.

Цены на золото в понедельник завершили торги снижением, так как индекс доллара торгуется на самом высоком уровне с декабря, снижая спрос на инвесторов.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото потеряло $6,60, или 0,5%, до $1311,90 за унцию. На прошлой неделе оно снизилось на 0,3%.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,5% до 97,10 пункта, торгуясь на самом высоком уровне с середины декабря.



«Похоже, что в условиях растущей неопределенности инвесторы вновь ищут убежище в валюте Северной Америки», - сказал Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActiveTrades. - «Опасения по поводу китайской экономики, слабого роста и политической напряженности в еврозоне, Brexit и сохраняющейся мировой торговой напряженности сказываются на настроениях на рынке, и доллар вновь становится ценным активом».



Инвесторы также ожидают торговых переговоров на этой неделе, делегация официальных лиц США направилась в Китай для следующего раунда.



«В связи с тем, что акции в настоящее время демонстрируют признаки волатильности в ответ на опасения по поводу торговых переговоров и более слабый прогноз роста, золото должно вновь найти достаточную поддержку на уровне $1300 за унцию, а затем - $1275», - сказал Уле Хансен из Saxo Bank.



Мартовское серебро упало на 11,9 цента, или на 0,8%, до $15,69 за унцию. Цены снизились на 0,8% на прошлой неделе.



Апрельская платина упала на 2% до $786,60 за унцию.

Мартовский палладий подешевел на 1,1% до $1356,80 за унцию.



Доллар США завершил понедельник ростом.

Доллар США продолжил свой рост, усилившись по отношению к соперникам по всем направлениям, несмотря на вероятность возобновления частичного закрытия правительства.

Индекс доллара США USDX вырос на 0,5% до 97,084 пункта - уровня, который не наблюдался с декабря.



Меж тем, вероятно еще одно частичное закрытие правительства США после того, как переговоры между демократами и республиканцами прервались на выходных.

Среди основных валютных пар доллар был самым сильным по отношению к японской иене, поднявшись на 0,6% до 110,37.



Курс пары евро-доллар упал в понедельник до отметки $1,1266 и стабилизировался вблизи уровня $1,1275.



Пара фунт-доллар опустилась почти на 100 пунктов до отметки $1,2844 и установился около уровня $1,2855.



Курс пары доллар-иена находится на закрытии около отметки 110,37. Дилеры отмечают, что в условиях замедления темпов экономического роста в мире уровень основных процентных ставок в США выше, нежели в других развитых странах, и этот факт оказывает поддержку курсу доллара.



Укреплению курса доллара против основных валют способствует также рост курса пары доллар-юань, который поднялся 11-го до уровня 6,8017, максимальной за последние две недели. Советник президента США Конвей заявил сегодня, что США и Китай приближаются к заключению торговой сделки. А согласно недавнему заявлению министра финансов США Мнучина, курс доллар/юань может стать частью этой сделки.



Во вторник внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении председателя ФРС США Пауэлла, которое запланировано на 17.45 Гринвича. Также во вторник (в 13.00 по Гринвичу) ожидается выступление Управляющего Банка Англии Карни.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 февраля повысился на

6,38 коп. и составил 65,7147 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 5,94 коп., на торгах понедельника упал на 15,77 коп., оказавшись на уровне 27,0577 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 18,30 коп., составил 27,0606 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 11 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала стремление к снижению на доминировании продаж СКВ, упав около 10.10 к отметке 27,06/27,11, а спустя 15 минут «американец» оказался на цифре 27,06/27,09 UAH/USD.

Немногочисленные по понедельникам экспортеры поспешили продать обязательную часть внешнеторговой выручки уже в дебюте сессии, опасаясь потерять на курсе.

Однако новая волна покупок вернула на межбанк «зеленых быков», выкупивших локальные низы и вернув цену СКВ около 10.50 на отметку 27,10/27,12 UAH/USD.



Базовой причиной для торговли безналичным «американцем» на более высоких, чем в это время в пятницу, уровнях, стало заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 38 776,2 млн. грн. к отметке 48 913,0 млн. грн.



Долларовые цены (27,10/27,12 UAH/USD), меж тем, оставались действующими до 11.35, после чего новые продажи уронили курс «американца» на 27,04/27,06 UAH/USD. Нисходящий тренд задержался на рынке до полудня, на 11.53 СКВ едва не прибила вниз концептуальнозначимую отметку 27,00 UAH/USD - 26,98/27,02 UAH/USD. Однако, игроки не стали играть на понижение, вернувшись к сбалансированной торговле. Текущее равновесие покупок и продаж «закрепило» цену «американца» на цифре 26,98/27,02 UAH/USD до 14.00 Киева.



С этого часа покупатели стали более активными на фоне покинувших межбанк продавцов «американца». Этот спрос возобновил рост курса СКВ, вначале к 26,990/27,025, а спустя полтора часа, на 15.25 доллар консолидировался на отметке 27,00/27,03 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,01/27,04 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 11 февраля.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0577 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,28% с 27,6883 UAH/USD до 27,0577 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 11 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке гривневого ресурса обозначились признаки расширения ликвидности нацвалюты, на что указала положительная динамика гривневых остатков на коррсчетах регулятора.



Во-вторых, до пятничного послеобеденного «зеленого» ралли на межбанковском валютном рынке наблюдалась затянувшееся с 26 января снижение, в течение которого средневзвешенный курс «американца» упал с уровня 27,8173 к отметке 26,9000 UAH/USD, потеряв 3,30%. Иначе говоря, рынок безналичного доллара «созрел» для роста.



В-третьих, появление на валютном межбанке «зеленых быков» лоббировалось экспортерами, старавшимися подороже продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а также командами претендентов на президентскую должность, конвертирующими валютные поступления из офшоров на предвыборные расходы.



В-четвертых, не исключено, игроки нашего межбанка наконец-то обратили внимание, что доллар на мировом рынке forex с начала февраля укрепляется. Его индекс USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США)

вырос с уровня 95,20 к отметке 96,80 пункта.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, не благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, рынок стал волатильным. Изменчивость настроения в течение наиболее активной, дополуденной части торгов не способствовала деловитой атмосфере.



В-четвертых, если в пятницу регулятор принимал участие в торгах своими интервенциями, нынче его на рынке не видели.



В-пятых, дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).



После 12.50 безналичный доллар прекратил терять в цене, инициировав рост. Это обстоятельство заметно замедлило послеобеденную коррекцию наличного доллара, с полудня практически не изменившегося в цене.



Меж тем, «неформальный» рынок наличных стартовал с завышенных, доставшихся «по наследству» с послеобеденного «индивидуального» (наличный евро практически не менялся после 14.00 Киева 08 февраля, индицировав «рукотворность» «зеленого» ралли пятницы) цен «американца». После того, как первая попытка роста «зеленого» безнала исчерпалась касанием парой доллар-гривня локального максимума (27,10?27,12 UAH/USD около 11.00), а СКВ на межбанке возобновила коррекцию, наличный «американец» спустился с утренних «вершин», следуя в кильватере торгов межбанка.



А дальше, как мы указали выше, отметившись на локальных низах (26,97/27,01 UAH/USD) около 12.30, безналичная пара доллар-гривня начала свой «ползучий» рост, затянувшийся до самого финиша торгов на отметке 27,047/27,08 UAH/USD.



Наличный рынок не стал реагировать на это вялотекущее «зеленое» ралли межбанка. Мы не исключаем, что вероятной причиной этого медленного роста стал спрос на достаточно дешевую безналичную валюту, переправляемую впоследствии на более дорогой наличный рынок. Кстати, послеобеденное отсутствие подорожание наличного доллара могло стать появившееся на наличном «неформальном» рынке дополнительное предложение «зеленого» кэша со стороны департаментов неторговых операций коммбанков, обеспечивающий этот переток СКВ.



По итогам понедельника на наличном рынке наблюдалось повсеместное снижение итоговой ликвидности. Мы склонны винить в этом с одной стороны «синдром понедельника», с другой, отсутствие стопроцентной определенности с трендом «зеленого» безнала, являющегося надежным ориентиром для наличного рынка.



Дилеры всех без исключения рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) констатировали установление итогового равновесия покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня. Итоговый баланс спроса и предложения, впрочем, не спас обороты от потерь.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (максимальные потери понесли рынки Харькова и столицы). Офера стали ниже на 7,-12,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 3,0-8,0 коп.



Однако, пролагаю, послеобеденная относительная стабильность наличного доллара «имеет право» считаться вполне приличным вариантов прогноза на ближайшие торги валютного межбанка. Базовым основанием для этого, думается, может служить нивелирование обозначившегося тренда на расширение гривневой ликвидности выросшим ко вторнику притоке экспортной выручки из-за рубежа, а также началом аккумулирования гривневого ресурса для начала фискального периода.



Кроме того, как мы указали выше, рынок безналичного доллара, устав от длительного периода коррекции, совершил разворот тренд вверх и сейчас пытается обживать новые, более высокие уровни действующих цен «американца», стараясь не сильно увлекаться ростом.

Так что, есть высокая вероятность попыток вхождения безналичной паров доллар-гривня в полосу относительной стабильности, базовый курс которой станут определять степень сбалансированности спроса и предложения доллара на межбанке.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 11 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 11 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль – 0,404/0,414 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж «американца» сохранилась, поддерживаемая «ползучим» снижением действующих цен в ответ на коррекцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



К 11.58 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 27,05-07/27,13-15 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра нисходящий тренд в паре доллар-гривня замедлился. Причина – аналогичное настроение на торгах валютного межбанка, где котировки «американца» с 13.00 прекратили снижение и даже после 14.00 Киева даже предприняли попытку отскока.



Своевременное реагирование дилерами наличного рынка Днепра и их клиентами на перемены в настроениях межбанка позволило сохранить равновесие покупок и продаж наличного «американца» до самого финиша торгов.



Это стало главной причиной итоговой приличной ликвидности, заслужившей от дилеров мелкого опта и розницы Рынка наличных Днепра «твердую четверку»,

незначительно понизившей результаты пятницы.



В течение 11 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 5,0-7,0 коп., офера стали ниже на 7,0-9,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,05/27,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 11-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и с сохранивших с пятницы «приподнятостью» котировок.



До полудня оптовики Днепра снижали действующие цены, реагируя на динамичную коррекцию безналичного «американца» после 10.50 Киева. Кроме того, дисконтирование цен наличного оптового доллара требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



В результате к 12.00 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,05-07/27,13-15 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB.



На моменте у оптовиков сохранилась невысокая ликвидность на фоне равновесия покупок и продаж.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра нисходящий тренд в паре доллар-гривня замедлился. Причина – аналогичное настроение на торгах валютного межбанка, где котировки «американца» прекратили снижение и даже после 14.00 предприняли попытку отскока.



Своевременное реагирование дилерами наличного рынка Днепра и их клиентами на перемены в настроениях межбанка позволило сохранить равновесие покупок и продаж наличного «американца» до самого финиша торгов.



Это стало главной причиной итоговой приличной ликвидности, заслужившей от дилеров днепровского «неформального» опта «четверку с минусом», лишь незначительно понизившей результаты пятницы.



На протяжении 11 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 5,0-7,0 коп., предложение понизилось на 7,0-9,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 08 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 февраля уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечное снижение бидов на фоне коррекции на 5,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре просели на 5,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 10,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 11-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины понедельника динамической коррекции, сменившейся ползучим послеобеденным повышением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 11-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1322 к $1,1276 потеряв в течение этого промежутка времени заметные 46 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив в течение понедельника обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на эту потерю пары евро-доллар «в миру». Достаточно скромный внутридневной откат евронала стал следствие того, что евро на рынке forex понес наиболее заметные потери относительно доллара лишь после 16.10 Киева, когда наши ребята уже подумывали о сворачивания торгов.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1323, пара евро-доллар до 10.00 Киева не покидала район этой отметки, инициировав с указанного часа первый этап снижения, уронившего пару к $1,1310. Эта цифра стала «базовой», относительно которой пара евро-доллар совершала в течение времени 12.00-15.00 размашистые колебания в диапазона $1,1300-1,1320,

Затем с 15.00 до 16.10 Киева пара замерла на отметке $1,1308, не покидая ее до начала вышеупомянутого динамичного снижения, провалившись в указанное время к вначале к $1,1290, а после нескольких движений, упала около к цифре $1,1275 где пребывала до 19.30 Киева, опустившись впоследствии до $1,1270, не покидая эту цифру до 20.30….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Индекс доллара на европейском рынке в понедельник продолжил повышение и достиг максимума с декабря, рост наблюдается уже восемь дней подряд. На рынке растет беспокойство по поводу того, будут ли достигнуты договоренности в торговых переговорах между США и Китаем на этой неделе.



Продолжился рост курса пары доллар-юань и наблюдалось резкое усиление курса доллара против франка до максимальных уровней с ноября, после которого последовала такая же резкая коррекция. Были отмечены низкие объемы торговых операций вследствие выходного дня в Японии, что способствовало резким изменениям курсов валют.



Рынок в Китае 11-го открылся после недельного перерыва. В условиях низкой ликвидности были отмечены срабатывания крупных ордеров на покупку долларов. Не исключается присутствие на рынке Национального банка Швейцарии.



В понедельник необходимо отметить индекс ВВП в Великобритании, который в годовом исчислении оказался ниже прогноза. Также индекс промышленного производства вышел значительно ниже ожиданий и остался в отрицательной области.



Курс доллара США укрепляется в понедельник, несмотря на угрозу новой приостановки работы правительства страны (шатдаун).



Британская нацвалюта дешевеет после выхода слабых статданных.



Кроме того, внимание рынков сосредоточено на следующем раунде американо-китайских переговоров, который намечен на 14-15 февраля в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



Евро на 16.10 Киева торгуется в районе $1,1310 против $1,1323 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится на указанное время в районе ¥124,80 по сравнению со ¥124,25 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,35 против ¥109,73 в пятницу.



Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник вырос на 0,17%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,27%.



По итогам прошедшей недели USDX подскочил на 1,1%, что стало максимальным повышением с августа прошлого года.



Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни не исключил возобновления шатдауна после 15 февраля. Он пояснил, что Демократическая партия, по его мнению, может не согласиться выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.



Президент США Дональд Трамп 25 января объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после рекордного по длительности шатдауна в качестве временной меры. Если президент и Конгресс не согласуют проект бюджета до 15 февраля, камнем преткновения в котором остается вопрос о финансировании стены на границе с Мексикой, США ожидает еще один шатдаун.



Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,2902 против $1,2944 в предыдущий рабочий день и Є1,1432 по сравнению с Є1,1421.



Рост ВВП Великобритании в IV квартале замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами с зафиксированных в июле-сентябре 0,6%, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Главными причинами ослабления роста стали внешняя торговля и сокращение инвестиций бизнеса, при этом потребительские траты и государственные расходы увеличились больше ожиданий.



В годовом выражении экономика увеличилась на 1,3% после повышения на 1,5% в третьем квартале. Темпы подъема обоих показателей были минимальными с первого квартала 2018 года. Экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 0,3% за квартал и на 1,4% за год.



Итак, оправдывая наши ожидания, изложенные в более ранних обзорах, доллар США вновь выступает в роли защитного актива, значительно доминируя над конкурентом в паре. Единой европейской валюте крайне сложно ощутить почву под ногами. Экономические данные выходят одни хуже других, еще более сгущая тучи над перспективами экономического роста ЕС.



11 февраля начнется третий раунд торговых переговоров США-Китай в Пекине, куда прибудут министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.



Ожидания очень туманны, поскольку участники рынков ожидали встречи на высшем уровне, но Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует встречаться с китайским коллегой Си Цзиньпином до 01 марта, крайнего срока временного перемирия в торговой войне, чем очень взволновал рынки.



В ЕС в понедельник начнется двухдневное заседание Еврогруппы, в котором примет участие британский Премьер-министр Тереза Мэй. Вопрос о Brexit важен не только для Британии, но и для ЕС. Само же заседание плавно перетечет в заседание министров финансов ЕС во вторник.



11-го новости о Brexit и торговых переговорах в Китае будут определять движение главной валютной пары. Вполне очевидно, что у американского доллара больше аргументов для укрепления, чем у евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 11-го уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника пятикопеечную потерю бидов на фоне снижения оферов этой СКВ на 5,0-8,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу ни по оферам.



Торги рублем 11 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,404/0,414 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, офера стали выше на 40 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», едва заметно понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 февраля по спросу повысились на 10 пунктов, прибавив 40,0 коп. по предложению.



Затянувшийся с 26 января нисходящий тренд безналичного «американца», в результате которого средневзвешенный курс СКВ упал на 3,30% мс уровня 27,8173 к отметке 26,9000 UAH/USD дал основание для стартовавшего в пятницу волатильного восходящего тренда, сопровождавшегося высокой курсовой неустойчивостью.



Дополнительным «бычьим» фактором для «обживания» безналичным «американцем» более высоких уровней цен, которые больше устраивают экспортеров Украины, а также команды претендентов на президентский пост, которым из-за рубежа приходит СКВ на текущие расходы, стало заметное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Интересно отметить, что это произошло, несмотря на состоявшееся в пятницу размещение регулятором своих депозитных сертификатом на сумму 64,158 млрд. грн., из которых двухнедельные бумаги «потянули» на 46,48 млрд. грн.



На сей раз, в отличие от пятницы, рынок пары доллар-гривня стартовал «во здравие», впоследствии не без труда направившись в локальные низы.



Думается, трудности выбора конкретного нового «базового» уровня безналичного доллара сохранятся в ближайшее время из-за вышеперечисленных «обстоятельств», к которым, как показала пятница после обеда, добавится ставший более активным спекулятивный фактор и участившиеся попытки «качнуть» рынок определенными политическими силами.



Наличный рынок, следуя за «зеленым» безналом, тоже 11-го просел с утренних более высоких уровней. На этом участке тоже предполагается обживание приподнятых с предыдущей недели уровней.



Мы не исключаем, что безналичный доллар вскоре попытается повторить свое «восхождение», базирующееся на выросшей гривневой ликвидности стараниями компенсаций НДС Казначейством. Однако на ближайших торгах безналичный доллар вероятнее всего ждет относительная и лишенная «надрыва» курсовая стабильность.



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу котировки безналичного «американца» около 10.03 продемонстрировали падение к 26,96/27,00 UAH/USD на преобладании продаж внешнеторговой выручки, объемы которой, как известно, ко вторнику растут.



К 10.19 котировки безналичного доллара сузили спред, приподняв более значимые биды - 26,98/27,00 UAH/USD. Наш консультант счел утреннюю курсовую динамику «американца» на межбанке «раскачкой». Полагаю, это признаки освоения рынком безналичного доллара новых уровней.



Тем временем продавцы СКВ стали активнее, и к 10.28 курс «американца» на межбанке упал к 26,95/26,98 UAH/USD.



С 10.30 рынок «зеленого» безнала вошел в «ситуативный боковик», цена «американца» (26,95/26,98 UAH/USD) оставалась действующей до 10.55 Киева.



Около 11.13 котировки доллара на межбанка сузили спред до уровня 26,96/26,98 UAH/USD. Сложившийся с 10.40 Киева баланс спроса и предложения позволил «американцу» закрепиться на этой отметке и сузить маржу. На офера экспортеров находились сообразные покупки СКВ.



Дополуденная коррекция «американца», трансформировавшаяся в стабилизацию и попытки закрепиться на более высоких, чем на прошлой неделе, отметках, сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.



Как оказалось впоследствии в недавней «заморозке» долларовых цен на отметке 26,96/26,98 UAH/USD принимал участие и регулятор, воспользовавшийся моментом просадки и пополнивший свои резервы суммой до $10,0 млн.



Похоже, регулятор увлекся скупкой доллара на межбанке. Это, скорее всего, привело к состоявшемуся около 11.55 развороте рынка наверх – по состоянию на 11.56 доллар вырос к 27,02/27,04 UAH/USD.



Около 12.25 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, консолидировались на более высокой отметке 27,05/27,08 UAH/USD.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9906 UAH/USD, потеряв 7,00 коп.



Наконец, около 12.55 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,05/27,08 UAH/USD.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 11 февраля по спросу понизился на 20,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 11 февраля по спросу и по оферам потерял по 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1275, приподнявшись к $1,1288на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1281 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), евро – 30,65/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля спрос понизился на 1,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и офера не изменились).



На открытии торгов 12 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), евро – 30,65/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля спрос понизился на 1,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и офера не изменились).



На старте торгов 12 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.



Около 12.02 киевские дилеры очень оперативно отреагировали на разворот безналичного рынка доллара, подняв свои действующие цены «американца» и пары евро-гривня: 27,03-05/27,10-15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возникшей традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей доминирование розничного «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,00/27,09 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,406/0,411 UAH/RUB. На указанный час в городе перерыв в торговле.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня приподнялись по более значимым бидам, реагируя на события на межбанке: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,08/27,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,410 UAH/RUB, Киев опт 27,00/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,00/27,05 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,00/27,05 UAH/USD, розница – 26,95/27,10 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,10 UAH/USD; евро – 30,60/30,83 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,411 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ , Золото во вторник утром торгуется без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут новостей с заключительных торговых переговоров США и Китая.Курс евро стабилизируется к доллару во вторник утром после снижения на протяжении шести торговых сессий подряд.Золото в понедельник снижалось из-за усиления доллара.Цены на золото в понедельник завершили торги снижением, так как индекс доллара торгуется на самом высоком уровне с декабря, снижая спрос на инвесторов.Доллар США завершил понедельник ростом.Доллар США продолжил свой рост, усилившись по отношению к соперникам по всем направлениям, несмотря на вероятность возобновления частичного закрытия правительства.Индекс доллара США USDX вырос на 0,5% до 97,084 пункта - уровня, который не наблюдался с декабря.Меж тем, вероятно еще одно частичное закрытие правительства США после того, как переговоры между демократами и республиканцами прервались на выходных.Среди основных валютных пар доллар был самым сильным по отношению к японской иене, поднявшись на 0,6% до 110,37.Курс пары евро-доллар упал в понедельник до отметки $1,1266 и стабилизировался вблизи уровня $1,1275.Пара фунт-доллар опустилась почти на 100 пунктов до отметки $1,2844 и установился около уровня $1,2855.Курс пары доллар-иена находится на закрытии около отметки 110,37. Дилеры отмечают, что в условиях замедления темпов экономического роста в мире уровень основных процентных ставок в США выше, нежели в других развитых странах, и этот факт оказывает поддержку курсу доллара.Укреплению курса доллара против основных валют способствует также рост курса пары доллар-юань, который поднялся 11-го до уровня 6,8017, максимальной за последние две недели. Советник президента США Конвей заявил сегодня, что США и Китай приближаются к заключению торговой сделки. А согласно недавнему заявлению министра финансов США Мнучина, курс доллар/юань может стать частью этой сделки.Во вторник внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении председателя ФРС США Пауэлла, которое запланировано на 17.45 Гринвича. Также во вторник (в 13.00 по Гринвичу) ожидается выступление Управляющего Банка Англии Карни.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,28% с 27,6883 UAH/USD до 27,0577 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 11 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 11 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке гривневого ресурса обозначились признаки расширения ликвидности нацвалюты, на что указала положительная динамика гривневых остатков на коррсчетах регулятора.Во-вторых, до пятничного послеобеденного «зеленого» ралли на межбанковском валютном рынке наблюдалась затянувшееся с 26 января снижение, в течение которого средневзвешенный курс «американца» упал с уровня 27,8173 к отметке 26,9000 UAH/USD, потеряв 3,30%. Иначе говоря, рынок безналичного доллара «созрел» для роста.В-третьих, появление на валютном межбанке «зеленых быков» лоббировалось экспортерами, старавшимися подороже продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а также командами претендентов на президентскую должность, конвертирующими валютные поступления из офшоров на предвыборные расходы.В-четвертых, не исключено, игроки нашего межбанка наконец-то обратили внимание, что доллар на мировом рынке forex с начала февраля укрепляется. Его индекс USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США)вырос с уровня 95,20 к отметке 96,80 пункта.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 февраля понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, не благоприятствует ликвидности.Во-вторых, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа.В-третьих, рынок стал волатильным. Изменчивость настроения в течение наиболее активной, дополуденной части торгов не способствовала деловитой атмосфере.В-четвертых, если в пятницу регулятор принимал участие в торгах своими интервенциями, нынче его на рынке не видели.В-пятых, дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).После 12.50 безналичный доллар прекратил терять в цене, инициировав рост. Это обстоятельство заметно замедлило послеобеденную коррекцию наличного доллара, с полудня практически не изменившегося в цене.Меж тем, «неформальный» рынок наличных стартовал с завышенных, доставшихся «по наследству» с послеобеденного «индивидуального» (наличный евро практически не менялся после 14.00 Киева 08 февраля, индицировав «рукотворность» «зеленого» ралли пятницы) цен «американца». После того, как первая попытка роста «зеленого» безнала исчерпалась касанием парой доллар-гривня локального максимума (27,10?27,12 UAH/USD около 11.00), а СКВ на межбанке возобновила коррекцию, наличный «американец» спустился с утренних «вершин», следуя в кильватере торгов межбанка.А дальше, как мы указали выше, отметившись на локальных низах (26,97/27,01 UAH/USD) около 12.30, безналичная пара доллар-гривня начала свой «ползучий» рост, затянувшийся до самого финиша торгов на отметке 27,047/27,08 UAH/USD.Наличный рынок не стал реагировать на это вялотекущее «зеленое» ралли межбанка. Мы не исключаем, что вероятной причиной этого медленного роста стал спрос на достаточно дешевую безналичную валюту, переправляемую впоследствии на более дорогой наличный рынок. Кстати, послеобеденное отсутствие подорожание наличного доллара могло стать появившееся на наличном «неформальном» рынке дополнительное предложение «зеленого» кэша со стороны департаментов неторговых операций коммбанков, обеспечивающий этот переток СКВ.По итогам понедельника на наличном рынке наблюдалось повсеместное снижение итоговой ликвидности. Мы склонны винить в этом с одной стороны «синдром понедельника», с другой, отсутствие стопроцентной определенности с трендом «зеленого» безнала, являющегося надежным ориентиром для наличного рынка.Дилеры всех без исключения рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) констатировали установление итогового равновесия покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня. Итоговый баланс спроса и предложения, впрочем, не спас обороты от потерь.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (максимальные потери понесли рынки Харькова и столицы). Офера стали ниже на 7,-12,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья).По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 3,0-8,0 коп.Однако, пролагаю, послеобеденная относительная стабильность наличного доллара «имеет право» считаться вполне приличным вариантов прогноза на ближайшие торги валютного межбанка. Базовым основанием для этого, думается, может служить нивелирование обозначившегося тренда на расширение гривневой ликвидности выросшим ко вторнику притоке экспортной выручки из-за рубежа, а также началом аккумулирования гривневого ресурса для начала фискального периода.Кроме того, как мы указали выше, рынок безналичного доллара, устав от длительного периода коррекции, совершил разворот тренд вверх и сейчас пытается обживать новые, более высокие уровни действующих цен «американца», стараясь не сильно увлекаться ростом.Так что, есть высокая вероятность попыток вхождения безналичной паров доллар-гривня в полосу относительной стабильности, базовый курс которой станут определять степень сбалансированности спроса и предложения доллара на межбанке.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 11 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 11 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль – 0,404/0,414 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.До полудня эта сбалансированность покупок и продаж «американца» сохранилась, поддерживаемая «ползучим» снижением действующих цен в ответ на коррекцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке.К 11.58 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 27,05-07/27,13-15 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра нисходящий тренд в паре доллар-гривня замедлился. Причина – аналогичное настроение на торгах валютного межбанка, где котировки «американца» с 13.00 прекратили снижение и даже после 14.00 Киева даже предприняли попытку отскока.Своевременное реагирование дилерами наличного рынка Днепра и их клиентами на перемены в настроениях межбанка позволило сохранить равновесие покупок и продаж наличного «американца» до самого финиша торгов.Это стало главной причиной итоговой приличной ликвидности, заслужившей от дилеров мелкого опта и розницы Рынка наличных Днепра «твердую четверку»,незначительно понизившей результаты пятницы.В течение 11 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 5,0-7,0 коп., офера стали ниже на 7,0-9,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,05/27,13 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 11-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и с сохранивших с пятницы «приподнятостью» котировок.До полудня оптовики Днепра снижали действующие цены, реагируя на динамичную коррекцию безналичного «американца» после 10.50 Киева. Кроме того, дисконтирование цен наличного оптового доллара требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.В результате к 12.00 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,05-07/27,13-15 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB.На моменте у оптовиков сохранилась невысокая ликвидность на фоне равновесия покупок и продаж.После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра нисходящий тренд в паре доллар-гривня замедлился. Причина – аналогичное настроение на торгах валютного межбанка, где котировки «американца» прекратили снижение и даже после 14.00 предприняли попытку отскока.Своевременное реагирование дилерами наличного рынка Днепра и их клиентами на перемены в настроениях межбанка позволило сохранить равновесие покупок и продаж наличного «американца» до самого финиша торгов.Это стало главной причиной итоговой приличной ликвидности, заслужившей от дилеров днепровского «неформального» опта «четверку с минусом», лишь незначительно понизившей результаты пятницы.На протяжении 11 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 5,0-7,0 коп., предложение понизилось на 7,0-9,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 08 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 7,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 февраля уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечное снижение бидов на фоне коррекции на 5,0-8,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре просели на 5,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 10,0 коп.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 11-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины понедельника динамической коррекции, сменившейся ползучим послеобеденным повышением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 11-го мало интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 11-го уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника пятикопеечную потерю бидов на фоне снижения оферов этой СКВ на 5,0-8,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу ни по оферам.Торги рублем 11 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,404/0,414 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, офера стали выше на 40 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», едва заметно понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 февраля по спросу повысились на 10 пунктов, прибавив 40,0 коп. по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,08 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу котировки безналичного «американца» около 10.03 продемонстрировали падение к 26,96/27,00 UAH/USD на преобладании продаж внешнеторговой выручки, объемы которой, как известно, ко вторнику растут.К 10.19 котировки безналичного доллара сузили спред, приподняв более значимые биды - 26,98/27,00 UAH/USD. Наш консультант счел утреннюю курсовую динамику «американца» на межбанке «раскачкой». Полагаю, это признаки освоения рынком безналичного доллара новых уровней.Тем временем продавцы СКВ стали активнее, и к 10.28 курс «американца» на межбанке упал к 26,95/26,98 UAH/USD.С 10.30 рынок «зеленого» безнала вошел в «ситуативный боковик», цена «американца» (26,95/26,98 UAH/USD) оставалась действующей до 10.55 Киева.Около 11.13 котировки доллара на межбанка сузили спред до уровня 26,96/26,98 UAH/USD. Сложившийся с 10.40 Киева баланс спроса и предложения позволил «американцу» закрепиться на этой отметке и сузить маржу. На офера экспортеров находились сообразные покупки СКВ.Дополуденная коррекция «американца», трансформировавшаяся в стабилизацию и попытки закрепиться на более высоких, чем на прошлой неделе, отметках, сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.Как оказалось впоследствии в недавней «заморозке» долларовых цен на отметке 26,96/26,98 UAH/USD принимал участие и регулятор, воспользовавшийся моментом просадки и пополнивший свои резервы суммой до $10,0 млн.Похоже, регулятор увлекся скупкой доллара на межбанке. Это, скорее всего, привело к состоявшемуся около 11.55 развороте рынка наверх – по состоянию на 11.56 доллар вырос к 27,02/27,04 UAH/USD.Около 12.25 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, консолидировались на более высокой отметке 27,05/27,08 UAH/USD.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9906 UAH/USD, потеряв 7,00 коп.Наконец, около 12.55 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,05/27,08 UAH/USD.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с 11 февраля по спросу понизился на 20,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 11 февраля по спросу и по оферам потерял по 20 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1275, приподнявшись к $1,1288на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1281 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), евро – 30,65/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля спрос понизился на 1,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и офера не изменились).На открытии торгов 12 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), евро – 30,65/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля спрос понизился на 1,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и офера не изменились).На старте торгов 12 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.Около 12.02 киевские дилеры очень оперативно отреагировали на разворот безналичного рынка доллара, подняв свои действующие цены «американца» и пары евро-гривня: 27,03-05/27,10-15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возникшей традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей доминирование розничного «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,00/27,09 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,406/0,411 UAH/RUB. На указанный час в городе перерыв в торговле.К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня приподнялись по более значимым бидам, реагируя на события на межбанке: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,08/27,13 UAH/USD, евро – 30,75/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,410 UAH/RUB, Киев опт 27,00/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,00/27,05 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,00/27,05 UAH/USD, розница – 26,95/27,10 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,10 UAH/USD; евро – 30,60/30,83 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,411 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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