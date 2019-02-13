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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 13 лют, 2019 13:33 Итоги: Валюта 13.02.19



По состоянию на 07.10 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,15, или на 0,16%, до $1316,15 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% - до $15,72 за унцию.



Поддержку стоимости золота оказывает курс доллара, который снижается второй день подряд по отношению к большинству основных мировых валют после продолжительного ралли.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается в среду на 0,06%, до 96,65 пункта, при этом днем ранее показатель опустился почти на 0,4%.



Мировые инвесторы на текущей неделе ожидают новых переговоров США и Китая.



Министерство коммерции КНР в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров, направленных на разрешение торговых противоречий, пройдет в Пекине 14-15 февраля. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может продлить крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем, который истекает 1 марта. Рынки надеются на прогресс, который позволит вскоре положить конец длительному торговому конфликту двух крупнейших мировых экономик.



Малейший прогресс в торговых переговорах приведет к ослаблению курса доллара и поддержке стоимости золота. Хотя и без фанатизма – ведь золото тоже, как иена и доллар является «безрисковым» активом.



Курс доллара в среду утром слабо снижается к мировым валютам, опустившись с максимумов за 1,5 месяца, так как на рынках вырос интерес к более рисковым активам на фоне новостей о торговых отношениях США и КНР.



По состоянию на 06.55 Киева курс евро к доллару рос до $1,1339 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1324 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥110,6 за доллар со ¥110,48.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался 0,06%, до 96,65 пункта.

При этом ранее на этой неделе индекс поднимался выше 97 пунктов впервые с конца декабря.



Похоже, в ходе последних двух торговых сессий доминирование доллара взяло тайм-аут, и эта временная слабость напрямую связана с оптимизмом инвесторов и ростом рисковых настроений на фоне новостей о торговле.



Доллар, наряду со швейцарским франком и японской иеной, считается «безрисковым» активом, служащим для хеджирования рисков на валютном рынке.



Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может продлить крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем, который истекает 1 марта.



В конце ноября Трамп отложил до 01 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения.



Цена на золото выросла во вторник при снижении курса доллара США.

Фьючерсы на золото во вторник закрылись с ростом, после того, как курс доллара снизился после восьми сессий роста.



В понедельник цена на золото снизилась на 0,5%, при том, что индекс доллара США вырос до максимумов с декабря, что повысило цены для покупателей в других валютах.



Апрельский фьючерс на золото на COMEX вырос на $2,10, или на 0,2% до $1314 за унцию.



Индекс доллара USDX снизился на 0,4% до 96,67 пункта во время закрытия по фьючерсам на золото.



Однако сообщения, что переговорщики в конгрессе достигли в понедельник предварительного соглашения по предотвращению прекращения работы правительства, ограничили рост золота во вторник как «безопасного» актива. Соглашение ещё должно быть одобрено президентом Трампом.



Движение на рынке также было ограниченным из-за отсутствия китайских участников из-за недельных выходных к китайскому новому году.



Инвесторы также ожидают каких-то результатов возобновления торговых переговоров США-Китай на этой неделе. Президент США Трамп объявил, что не планирует встречаться с премьером Китая до крайнего срока перемирия в торговой войне 1 марта.



Тарифы США на импорт из Китая в объеме $200 млрд. должны вырасти с 10% до 25% 2 марта, если страны не придут к соглашению.



К конца прошлого года по наиболее активному контракту фьючерс на золото вырос на более чем 2%.



Вместе с серией снижения рейтингов и ожидаемой паузы в цикле повышения процентных ставок ФРС это заставляет инвесторов искать малорисковые варианты на финансовых рынках.



Мартовский фьючерс на серебро мало изменился, оставшись на отметке $15,69 за унцию.



Глава ФРС США Пауэлл заявил во вторник, что общие показатели состояния экономики страны находятся на хорошем уровне, уровень безработицы близок к пятидесятилетнему минимуму, рост вероятности наступления рецессии не ощущается.



Индекс S&P вырос 12-го до уровня, который является максимальным с 4 декабря прошлого года. Оптимизму инвесторов способствуют заявления Пауэлла, соглашение в Сенате США, которое по всей вероятности предотвратит очередное ограничение финансирования федерального правительства, а также заявления американских чиновников об успешном ходе переговоров по торговым вопросам с Китаем.



Данные обзора JOLTS за декабрь указывают на то, что количество вакансий в США составило 7335К против прогноза 6846К. Это является очередным подтверждением положительной динамики на американском рынке труда.



Рост котировок на фондовых рынках способствовал спросу на рисковые инструменты на рынке форекс.



Курс пары евро-иена вырос на 80 пунктов до отметки ¥125,23.



Пара фунт-иена поднялась с уровня ¥141,85 до ¥142,51.



Подъем кросс-курсов оказал поддержку курсам пар евро-доллар и фунт-доллар.



Президент США Трамп заявил во вторник, что Китай имеет сильное желание заключить торговое соглашение с США. Трамп отметил, что пока не планирует встречу с китайским руководителем в конце месяца, однако он ожидается, что встретится с ним для подписания торгового соглашения.



Министр иностранных дел Великобритании заявил, что еще возможно получить необходимое соглашение по Brexit до окончания переходного периода 29 марта.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 февраля понизился на

3,64 коп. и составил 65,6783 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в понедельник относительно доллара на 15,77 коп., на торгах вторника укрепился на 5,02 коп., оказавшись на уровне 27,0075 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 7,00 коп., составил 26,9906 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,08 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала стремление к снижению на доминировании продаж СКВ, упав около 10.01 к отметке 26,96/27,00, а спустя 17 минут «американец», сузив спред, оказался на цифре 25,98/27,00 UAH/USD.



Новая волна продаж экспортной выручки уронила безналичную пару доллар-гривня к

25,95/26,98 UAH/USD, где она пребывала до 11.14 Киева, удерживаясь равновесием покупок и продаж. Последнее обеспечило сужение спреда котировок «американца» на указанный час до 26,96/26,98 UAH/USD. В балансировке спроса и предложения на фоне ситуативного преобладания оферов СКВ принял участие и регулятор, выкупив в это время до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности.



Вскоре после гривневой интервенции Нацбанка на рынке появились игроки с агрессивным спросом на доллар. Этот неожиданный выход спекулянтов, дождавшихся относительного равновесия покупок и продаж «американца», привел к развороту пары доллар-гривня вверх. Около 11.55 доллар поднялся к 27,02/27,04 и сохранив восходящий тренд, около 12.25 вырос к 27,05/27,08 UAH/USD.



«Искусственность» этого демарша валютных спекулянтов не вызывает сомнений – никто не мешал им появиться на рынке чуть раньше на фоне более низких действующих цен и долларового изобилия. Мы связываем этот проект, напоминающий послеобеденный курсовой «залет» на пятничной сессии валютного межбанка, с попытками спекулянтов нарушить устойчивость валютного рынка, а также вызвать рост цен на наличном рынке. Последнее было очень скоро достигнуто.



Меж тем, после обеда рост безналичного «американца» замедлился, однако по состоянию на 14.00 Киева он уже был на уровне 27,065/27,090 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка, подтверждая вышеприведенные подозрения в «нерыночности» этого скачка курса безналичного доллара.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,070/27,095 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 12 февраля.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0075 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,46% с 27,6883 UAH/USD до 27,0075 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 12 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, 12-го Минфин проводил очередной аукцион по размещению ОВГЗ, на который произошел отток гривневого ресурса, лишив «зеленых быков» межбанка гривневой поддержки.



Во-вторых, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, сохраняется поступление из офшоров в Украину «предвыборной» валюты на текущие расходы команд кандидатов в президенты.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, рынок стал менее волатильным во время наиболее активной, дополуденной части торгов, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения.



В-четвертых, если накануне НБУ проигнорировал межбанк, нынче регулятор принимал участие в торгах, выкупая долларовые излишки.



В-пятых, тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) по известным причинам снята с повестки дня.



Наличный рынок, поразив оперативность, моментально отреагировал на состоявшийся незадолго до полудня разворот безналичной пары доллар-гривня вверх, последовав в том же направлении.

Быстрота реакции наличного рынка напрямую связана с зыбкостью текущего состояния пары доллар-гривня и его сохраняющейся неопределенностью в отношении наиболее вероятного направления движения. Собственно, это очевидно из ежедневной смены тренда по средневзвешенному курсу «американца»; в пятницу доллар понизился на 5,94, 11 февраля «американец» подскочил на 15,77 коп., а на следующей сессии новый откат. На сей раз на 5,02 коп. Эта «пестрота» способна поставить в тупик даже продвинутого гуру с Уолл-стрит.



Естественно, у наличного рынка не остается иного пути, кроме перманентного отслеживания торов валютного межбанка и мгновенного реагирования на малейшие признаки смены тренда.



Так и произошло в этот вторник – наличный рынок почти в синхроне с «зеленым» безналом начал рост, не вдаваясь в нюансы этого разворота. Хотя, как мы указали выше, наличка по сути оказалась марионеткой в руках валютных спекулянтов с межбанка, которые, собственно, и добивались такой реакции на послеполуденный рост курса безналичного «американца», почти не отразившийся на результате торгов. Напомним: по средневзвешенному курсу безналичный «американец» 12-го понизился на 5,02 коп.



Это подтверждает близкий к безоборотному нынешний рост курса безналичного, спровоцированный с определенными целями валютными спекулянтами.



Тем не менее, вышеупомянутое зыбкое и неопределенное состояние рынка безналичного доллара заставляет дилеров наличного рынка реагировать на «любой чих» валютного межбанка.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 7,0-10,0 коп., офера стали выше на столько же.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-5,0 кон., позиция «предложение» прибавила 5,0-7,0 коп.



За исключением Запорожья, где торги вторника завершились доминированием клиентского спроса, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса 12-го финишировали в равновесии покупок и продаж. Это, полагаю, в значительной степени обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности.



Заметим, что несмотря на итоговый «перекос» на рынке Запорожья, там тоже немного выросли обороты. Не исключено, наличный рынок постепенно адаптируется к «качелям» «зеленого» безнала, или клиенты «налички» устали ждать определенности, включаясь с валютообменные процессы, стараясь использовать очевидную сложившуюся ко вторнику закономерность смены настроения (тренда) на рынке безналичного «американца».



В этом контексте, следуя этой логике несложно сделать вывод о высоковероятном росте средневзвешенного курса доллара на ближайших торгах валютного межбанка, причем значение «привеса», скорее всего окажется невысоким. Как по причине заметного увеличение притока внешнеторговой выручки, характерного для этого дня недели, так и вследствие адаптации регулятора к «козням» валютных спекулянтов. Не исключено, регулятор даже при очень заметном долларовом изобилии может ограничить объем выкупа лишней СКВ-ликвидности, предполагаю рецидив вторничного демарша валютных спекулянтов, не оставляющих попыток раскачать плавсредство отечественного валютного рынка.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 февраля в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 12 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,413 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Заметный рост курса безналичного доллара на действиях валютных спекулянтов вызвал подорожание и на наличном рынке Днепра в паре доллар-гривня.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня приподнялись по более значимым бидам, реагируя на события на межбанке: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился, отвечая на сохранившийся, хотя и несколько замедлившийся рост курса «зеленого» безнала и спрос клиентов.



Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков мелкооптового и розничного сегмента наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 12 февраля биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,10/27,20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня оптовики Днепра не прибегали к ценовым ревизиям, поскольку сохранялось равновесие покупок и продаж на фоне постепенно нарастающей ликвидности.



Лишь незадолго до полудня, когда случился разворот на рынке безналичного доллара, оптовики «позволили себе» немного приподнять более значимые биды.



В результате к 12.12 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB.



На моменте в оптовом сегменте ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня был пролонгирован, отвечая на сохранившийся, хотя и несколько замедлившийся рост курса «зеленого» безнала и спрос клиентов.



Кроме того, оптовики Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 12 февраля биды и офера оптового наличного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 11 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 февраля уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные прибавки бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 12-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины вторника «ползучей» коррекции, сменившейся динамичным послеполуденным повышением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 12-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры, повысив в течение вторника обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на этот «привес» пары евро-доллар «в миру», а также учли внутридневное подорожание наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1275, пара евро-доллар инициировала неспешный рост, оказавшись около 10.00 Киева на отметке $1,1288.

Как водится, перед стартом европейской сессии рынка forex пара евро-доллар провалилась к цифре $1,1262, инициировав с из этой «ямы» свое ралли, которое с перерывами и откатами затянулось до 20.15, забросив пару к $1,1337.

На этой отметке евро не задержался, а постепенно откатился, оказавшись по состоянию на 20.40 Киева на цифре $1,1328…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Долларовый индекс опускается во вторник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии.



Американская валюта дешевеет относительно евро, укрепляется к иене и стабильна относительно фунта стерлингов.



Пара евро-доллар к 14.30 Киева торгуется на уровне $1,1284 по сравнению с $1,1276 на закрытие предыдущей сессии.



Глава ЦБ Австрии и член совета управляющих Евроцентробанка Эвальд Новотны заявил во вторник, что ЕЦБ рассмотрит решение относительно уровня процентных ставок летом в качестве следующего шага в процессе формирования своей политики.

Ранее ЕЦБ заявлял, что намерен сохранять ключевые ставки на нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.



Курс доллара к иене поднялся до ¥110,53 против ¥110,38 накануне.



Курс евро к иене вырос до ¥124,73 против ¥124,47.



Ослаблению иены способствовало общее сокращение спроса на активы «тихой гавани» после того, как демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы. Это должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.



Пара фунт-доллар стабильна на уровне $1,2855.



Индекс USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов. Накануне значение индекса увеличилось на 0,5%.



Около 17.00 пара евро-доллар выросла на фоне снижения доллара до $1,1295 после касания минимумов 2019 возле $1,1260.



Евро получил поддержку на фоне склонности к риску, так как рынки ждут, что США и Китай достигнут договоренности.

Опубликованный недавно индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB упал до минимума с момента начала президентства Трампа. В центре внимания отчет API и выступления представителей ФРС.

Уровни поддержки пары лежат на $1,1257, $1,1215 и $1,1118, уровни сопротивления находятся на $1,1386 и $1,1420



Несмотря на отсутствие важной статистики, пожаловаться на недостаток движений на валютном рынке сегодня нельзя. Похоже, что пара евро-доллар не планирует выходить за пределы «боковика» $1,127-1,147 и от нисходящего движения перейдет к росту. Днем торги проходили d районе отметки $1,129.



Вечером состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, поэтому не расслабляться не стоило, как и предполагалось, пару евро-доллар после 19.00 еще «потрусило».



Как мы указывали в предыдущем обзоре, пара евро-доллар в понедельник снизилась шестой день подряд. Новый минимум был показан на отметке $1,1271. Падение шло все тем же равномерным темпом приблизительно по 30-35 пунктов в день. И хотя в понедельник при пробитии $1,13 наметилось ускорение снижения, оно могло оказаться иллюзорным, поскольку зона $1,1270-1,1300 является довольно сильным сопротивлением и от минимумов может произойти сильный отскок обратно выше отметки $1,13.



Собственно, на текущий момент это и было реализовано. Поначалу падение пары остановилось, и вторник оказался днем коррекции. Причем пара скорректировалась вверх за счет ослабления доллара.



Этому могли способствовать вышедшие из США за ночь на 12-е новости.



Во-первых, парламентарии в США все-таки пришли к компромиссу по поводу бюджетных законопроектов, которые необходимы для предотвращения нового частичного закрытия правительства после 15 февраля. План включает выделение $1,375 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой. Хотя это намного меньше, чем $5,7 млрд., которые хотел получить на строительство стены Трамп, республиканцы все же надеются, что Трамп подпишет законопроект. Для рынков это будет позитив, что может поддержать и евро как рисковый актив. Во всяком случае, доллар заметно упал 25-ого января после того как Трамп подписал законопроект, прекращающий шатдаун.



Во-вторых, Трамп в ходе своего визита в Техас выразил уверенность, что он заключит сделку с Китаем. При этом Трамп не хочет, чтобы «для Китая настали трудные времена».

Меж тем, в Пекине как раз идут переговоры по торговле вице-премьера Китая Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Встреча же Трампа и Си Цзиньпина может пройти во Флориде уже в середине марта.



Формально обе новости позитивны для аппетитов к риску в краткосрочной перспективе и вполне могли стать поводом для того, чтобы пара евро-доллар отскочила от зоны поддержки $1,1270-1,13.



Как показало развитие этого сюжета в дальнейшем, именно так все и произошло. Евро-доллар отскочила вплоть до $1,1337. Однако при этом считаем, что движение, начавшееся 31 января – это все-таки тренд вниз, который, в конечном счете, приведет к пробитию отметки $1,12.



Продемонстрированная республиканцами и демократами договороспособность по шатдауну очень важна для того, чтобы доллар мог продолжить дальнейший рост. Следующей переломной точкой станет 1 марта – дата, после которой перестанет действовать временная приостановка действия лимита госдолга США. Этот вопрос не имеет прямого отношения к согласованию бюджета, но если Конгресс и Трамп не договорится об условиях поднятия лимита госдолга, то Казначейство не сможет занимать на рынке.

На этот случай Казначейство имеет запас средств на счетах ФРС, который составляет сейчас около $340 млрд., и его хватит на несколько месяцев, но когда этот запас будет исчерпан, США не только не смогут финансировать государственные расходы, но и не смогут расплачиваться по внешним займам. Если по вопросу потолка госдолга возникнет долгий политический тупик, то для доллара это будет явный негатив, поскольку в период, когда Казначейство перестанет привлекать долг с рынка, а будет тратить запасы, оно тем самым будет увеличивать долларовую ликвидность на рынке, играя против доллара.

Если же потолок госдолга будет поднят вовремя, то Казначейство вновь вернется к активным заимствованиям на рынке и росту доллара ничего мешать не будет. Пока же, судя по данным Казначейства США (см. https://treasurydirect.gov/instit/annce ... hpydwn.htm ), наращивание рыночного долга идет высоким темпом, что должно оказывать поддержку доллару.



Так что, вторничное укрепление евро не является сигналом окончания роста доллара. Посмотрим, как основная валютная пара поведет себя в среду: если долларовым «быкам» удастся перехватить инициативу, то шансы на выход из «боковика» останутся.

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1280 к $1,1298 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 18 пунктов.Полагаю, наши дилеры, повысив в течение вторника обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на этот «привес» пары евро-доллар «в миру», а также учли внутридневное подорожание наличного «американца».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 12 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1275, пара евро-доллар инициировала неспешный рост, оказавшись около 10.00 Киева на отметке $1,1288.Как водится, перед стартом европейской сессии рынка forex пара евро-доллар провалилась к цифре $1,1262, инициировав с из этой «ямы» свое ралли, которое с перерывами и откатами затянулось до 20.15, забросив пару к $1,1337.На этой отметке евро не задержался, а постепенно откатился, оказавшись по состоянию на 20.40 Киева на цифре $1,1328…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Долларовый индекс опускается во вторник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии.Американская валюта дешевеет относительно евро, укрепляется к иене и стабильна относительно фунта стерлингов.Пара евро-доллар к 14.30 Киева торгуется на уровне $1,1284 по сравнению с $1,1276 на закрытие предыдущей сессии.Глава ЦБ Австрии и член совета управляющих Евроцентробанка Эвальд Новотны заявил во вторник, что ЕЦБ рассмотрит решение относительно уровня процентных ставок летом в качестве следующего шага в процессе формирования своей политики.Ранее ЕЦБ заявлял, что намерен сохранять ключевые ставки на нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.Курс доллара к иене поднялся до ¥110,53 против ¥110,38 накануне.Курс евро к иене вырос до ¥124,73 против ¥124,47.Ослаблению иены способствовало общее сокращение спроса на активы «тихой гавани» после того, как демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы. Это должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.Пара фунт-доллар стабильна на уровне $1,2855.Индекс USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов. Накануне значение индекса увеличилось на 0,5%.Около 17.00 пара евро-доллар выросла на фоне снижения доллара до $1,1295 после касания минимумов 2019 возле $1,1260.Евро получил поддержку на фоне склонности к риску, так как рынки ждут, что США и Китай достигнут договоренности.Опубликованный недавно индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB упал до минимума с момента начала президентства Трампа. В центре внимания отчет API и выступления представителей ФРС.Уровни поддержки пары лежат на $1,1257, $1,1215 и $1,1118, уровни сопротивления находятся на $1,1386 и $1,1420Несмотря на отсутствие важной статистики, пожаловаться на недостаток движений на валютном рынке сегодня нельзя. Похоже, что пара евро-доллар не планирует выходить за пределы «боковика» $1,127-1,147 и от нисходящего движения перейдет к росту. Днем торги проходили d районе отметки $1,129.Вечером состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, поэтому не расслабляться не стоило, как и предполагалось, пару евро-доллар после 19.00 еще «потрусило».Как мы указывали в предыдущем обзоре, пара евро-доллар в понедельник снизилась шестой день подряд. Новый минимум был показан на отметке $1,1271. Падение шло все тем же равномерным темпом приблизительно по 30-35 пунктов в день. И хотя в понедельник при пробитии $1,13 наметилось ускорение снижения, оно могло оказаться иллюзорным, поскольку зона $1,1270-1,1300 является довольно сильным сопротивлением и от минимумов может произойти сильный отскок обратно выше отметки $1,13.Собственно, на текущий момент это и было реализовано. Поначалу падение пары остановилось, и вторник оказался днем коррекции. Причем пара скорректировалась вверх за счет ослабления доллара.Этому могли способствовать вышедшие из США за ночь на 12-е новости.Во-первых, парламентарии в США все-таки пришли к компромиссу по поводу бюджетных законопроектов, которые необходимы для предотвращения нового частичного закрытия правительства после 15 февраля. План включает выделение $1,375 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой. Хотя это намного меньше, чем $5,7 млрд., которые хотел получить на строительство стены Трамп, республиканцы все же надеются, что Трамп подпишет законопроект. Для рынков это будет позитив, что может поддержать и евро как рисковый актив. Во всяком случае, доллар заметно упал 25-ого января после того как Трамп подписал законопроект, прекращающий шатдаун.Во-вторых, Трамп в ходе своего визита в Техас выразил уверенность, что он заключит сделку с Китаем. При этом Трамп не хочет, чтобы «для Китая настали трудные времена».Меж тем, в Пекине как раз идут переговоры по торговле вице-премьера Китая Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Встреча же Трампа и Си Цзиньпина может пройти во Флориде уже в середине марта.Формально обе новости позитивны для аппетитов к риску в краткосрочной перспективе и вполне могли стать поводом для того, чтобы пара евро-доллар отскочила от зоны поддержки $1,1270-1,13.Как показало развитие этого сюжета в дальнейшем, именно так все и произошло. Евро-доллар отскочила вплоть до $1,1337. Однако при этом считаем, что движение, начавшееся 31 января – это все-таки тренд вниз, который, в конечном счете, приведет к пробитию отметки $1,12.Продемонстрированная республиканцами и демократами договороспособность по шатдауну очень важна для того, чтобы доллар мог продолжить дальнейший рост. Следующей переломной точкой станет 1 марта – дата, после которой перестанет действовать временная приостановка действия лимита госдолга США. Этот вопрос не имеет прямого отношения к согласованию бюджета, но если Конгресс и Трамп не договорится об условиях поднятия лимита госдолга, то Казначейство не сможет занимать на рынке.На этот случай Казначейство имеет запас средств на счетах ФРС, который составляет сейчас около $340 млрд., и его хватит на несколько месяцев, но когда этот запас будет исчерпан, США не только не смогут финансировать государственные расходы, но и не смогут расплачиваться по внешним займам. Если по вопросу потолка госдолга возникнет долгий политический тупик, то для доллара это будет явный негатив, поскольку в период, когда Казначейство перестанет привлекать долг с рынка, а будет тратить запасы, оно тем самым будет увеличивать долларовую ликвидность на рынке, играя против доллара.Если же потолок госдолга будет поднят вовремя, то Казначейство вновь вернется к активным заимствованиям на рынке и росту доллара ничего мешать не будет. Пока же, судя по данным Казначейства США (см.), наращивание рыночного долга идет высоким темпом, что должно оказывать поддержку доллару.Так что, вторничное укрепление евро не является сигналом окончания роста доллара. Посмотрим, как основная валютная пара поведет себя в среду: если долларовым «быкам» удастся перехватить инициативу, то шансы на выход из «боковика» останутся.

Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 12-го уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника пятикопеечные «привесы» бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», прибавив в течение вторника 10 пунктов по спросу и потеряв столько же по оферам.



Торги рублем 12 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,413 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, офера стали ниже на столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 февраля по спросу повысились на 10 пунктов, потеряв столько же по предложению.



Нескучный сюжет вторничной «зеленой» сессии украинского валютного межбанка дает основания предположить, что регулятор уже сам не рад последствиям своей последней либерализации рынка. Сессия поначалу идет чинно-благородно, НБУ видя откат курса доллара, включается свой пылесос. И под шум этого бытового прибора из засады выскакивают покупатели, которым именно в эту секунду позарез понадобился доллар. Пусть даже мизерная сумма, которой, однако, достаточно для того, чтобы опрокинуть скромных объемов валютный межбанк. Причем эти оголодавшие ребята как правило появляются буквально перед полуднем, когда рынок начинает готовиться к обеду.



Нынче был реализован подобный сюжет, последствия которого проявились на наличном рынке, где доллар почти мгновенно подскочил в цене.



Рискнем предположить, что регулятор рано или поздно научится нейтрализовать подобные проекты валютных злоумышленников, пытающихся качнуть плавсредство отечественного валютного рынка Украины.

Мы связываем подобные проявления «валютного хулиганства» с надвигающимися на страну президентскими выборами.



Тем временем, как и предполагалось, безналичная пара доллар-гривня пребывает в поиске комфортного для себя нового места обитания на более высоких, чем курсы прошлой недели, уровнях.



Главный критерий этого места – одобрение потенциальных покупателей и продавцов СКВ. Похоже, в дообеденной части сессии, когда на рынке безналичного доллара установился баланс спрос/предложение, текущие котировки «американца» были близки к этой, устраивавшей всех отметке. А непосредственной близости от цифры 27,00 UAH/USD.



Наличный рынок, судя по оперативности его реакции на низколиквидный курсовой «залет» около полудня на рынке безналичного доллара, очень внимательно отслеживает текущие поиски «своего места» валютным межбанком.



Эти эмпирические изыскания безналичного доллара будут продолжаться в сопровождении новых «вводных» от Казначейства, Минфина и регулятора, обеспечивающих «нескучность» процесса в обозримой перспективе.



На фоне достаточно заметного количества «степеней свободы» у «зеленого» безнала, нетрудно очевидную сложившуюся ко вторнику закономерность смены настроения (тренда) на рынке безналичного «американца».



В этом контексте, следуя этой логике несложно сделать вывод о высоковероятном росте средневзвешенного курса доллара на ближайших торгах валютного межбанка, причем значение «привеса», скорее всего, окажется невысоким. Как по причине заметного увеличение притока внешнеторговой выручки, характерного для этого дня недели, так и вследствие адаптации регулятора к «козням» валютных спекулянтов. Не исключено, регулятор даже при очень заметном долларовом изобилии может ограничить объем выкупа лишней СКВ-ликвидности, предполагаю рецидив вторничного демарша валютных спекулянтов, не оставляющих попыток раскачать плавсредство отечественного валютного рынка.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,07/27,11 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия изрядно выросшей накануне гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 112,1 млн. грн. к отметке 56 656,5 млн. грн.



Кстати, первый показатель рекордный с 29 января, а сохранение индикатора на достаточно высокой отметке сулит «зеленым быкам» на нынешних торгах изрядную гривневую поддержку.



Во вторник минфиновский аукцион ОВГЗ принес сиротский результат (3,45 млрд. грн.) и гривня оттуда частью вернулась на межбанк.



Выйдя в реальную сферу котировки безналичного «американца» около 10.01 продемонстрировали предельную осторожность, ограничившись символическим сужением спреда: 27,07/27,10 UAH/USD.



Около 10.10 это пошаговое сужение маржи было продолжено: 27,07/27,09 UAH/USD.



К 10.41 котировки безналичного доллара еще сузили спред, за счет копеечного снижения бидов и менее значимых оферов - 27,06/27,08 UAH/USD.



По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара не покинули отметку 27,06/27,08 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.



Очень сдержанная курсовая динамика в дополуденной части валютного межбанка индицирует очевидное стремление солидных игроков найти «противоядие» от низкооборотных демаршей валютных хулиганов.



Новая волна продаж СКВ символически понизила цену «американца» на межбанке до отметки 27,055/27,075 UAH/USD около 11.25 Киева. Регулятор осторожничает, не появляясь пока на рынке со скупкой лишней долларовой ликвидности.



Дополуденная «ползучая» и предельно осторожная коррекция «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.



Локальные низы к 11.39 были выкуплены, вернув цену безналичного доллара на утренние уровни - 27,07/27,09 UAH/USD.



К 11.53 стало очевидным повторения вторничного сюжета – курс доллара вырос до

27,10/27,13 UAH/USD, индицируя очередную прогулку рынка по граблям «неожиданного спроса».



Пополудни, на 12.14 курс безналичного доллара консолидировался на цифре 27,10/27,12 UAH/USD



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0904 UAH/USD, прибавив 9,98 коп.



Наконец, около 13.03 котировки безналичного «американца» все еще не покинули отметку 27,10/27,12 UAH/USD, сопровождаясь затухающей перед перерывом на обед торговой активностью.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 12 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1327, приподнявшись к $1,1332 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1326 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-12/27,15-17 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.), евро – 30,77-80/30,93-95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос повысился на 12,0-15 коп., офера стали выше на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).



На открытии торгов 13 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-12/27,15-17 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.), евро – 30,77-80/30,93-95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос повысился на 12,0-15 коп., офера стали выше на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).



На старте торгов 13 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.



Около 12.12 киевские дилеры после дополуденных просадок долларовых цен вернулись на уровни открытия: 27,10/27,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия спроса и предложения, установившегося с открытия. При этом на указанный час наблюдается незначительное преобладание клиентских оферов. Думается, последнее «предохраняет» текущую ситуацию на рынке Запорожья от очередного курсового «залета» на межбанке. На моменте в городе действуют цены: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,407/0,411 UAH/RUB.



К 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня вернулись на уровни открытия, реагируя на перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,15/27,19 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,412 UAH/RUB, Киев опт 27,10/27,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,10/27,18 UAH/USD, евро (опт) 30,77/30,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,77/30,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,05/27,20 UAH/USD, евро – 30,50/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,10/27,15 UAH/USD, розница – 27,07/27,18 UAH/USD; Запорожье – 27,10/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,4076/0,411 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ , Золото дорожает в среду утром на фоне снижения курса доллара к большинству основных мировых валют.Курс доллара в среду утром слабо снижается к мировым валютам, опустившись с максимумов за 1,5 месяца, так как на рынках вырос интерес к более рисковым активам на фоне новостей о торговых отношениях США и КНР.Цена на золото выросла во вторник при снижении курса доллара США.Фьючерсы на золото во вторник закрылись с ростом, после того, как курс доллара снизился после восьми сессий роста.В понедельник цена на золото снизилась на 0,5%, при том, что индекс доллара США вырос до максимумов с декабря, что повысило цены для покупателей в других валютах.Глава ФРС США Пауэлл заявил во вторник, что общие показатели состояния экономики страны находятся на хорошем уровне, уровень безработицы близок к пятидесятилетнему минимуму, рост вероятности наступления рецессии не ощущается.Индекс S&P вырос 12-го до уровня, который является максимальным с 4 декабря прошлого года. Оптимизму инвесторов способствуют заявления Пауэлла, соглашение в Сенате США, которое по всей вероятности предотвратит очередное ограничение финансирования федерального правительства, а также заявления американских чиновников об успешном ходе переговоров по торговым вопросам с Китаем.Данные обзора JOLTS за декабрь указывают на то, что количество вакансий в США составило 7335К против прогноза 6846К. Это является очередным подтверждением положительной динамики на американском рынке труда.Рост котировок на фондовых рынках способствовал спросу на рисковые инструменты на рынке форекс.Курс пары евро-иена вырос на 80 пунктов до отметки ¥125,23.Пара фунт-иена поднялась с уровня ¥141,85 до ¥142,51.Подъем кросс-курсов оказал поддержку курсам пар евро-доллар и фунт-доллар.Президент США Трамп заявил во вторник, что Китай имеет сильное желание заключить торговое соглашение с США. Трамп отметил, что пока не планирует встречу с китайским руководителем в конце месяца, однако он ожидается, что встретится с ним для подписания торгового соглашения.Министр иностранных дел Великобритании заявил, что еще возможно получить необходимое соглашение по Brexit до окончания переходного периода 29 марта.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,46% с 27,6883 UAH/USD до 27,0075 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 12 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, 12-го Минфин проводил очередной аукцион по размещению ОВГЗ, на который произошел отток гривневого ресурса, лишив «зеленых быков» межбанка гривневой поддержки.Во-вторых, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.В-третьих, сохраняется поступление из офшоров в Украину «предвыборной» валюты на текущие расходы команд кандидатов в президенты.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 февраля повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.Во-вторых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа.В-третьих, рынок стал менее волатильным во время наиболее активной, дополуденной части торгов, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения.В-четвертых, если накануне НБУ проигнорировал межбанк, нынче регулятор принимал участие в торгах, выкупая долларовые излишки.В-пятых, тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) по известным причинам снята с повестки дня.Наличный рынок, поразив оперативность, моментально отреагировал на состоявшийся незадолго до полудня разворот безналичной пары доллар-гривня вверх, последовав в том же направлении.Быстрота реакции наличного рынка напрямую связана с зыбкостью текущего состояния пары доллар-гривня и его сохраняющейся неопределенностью в отношении наиболее вероятного направления движения. Собственно, это очевидно из ежедневной смены тренда по средневзвешенному курсу «американца»; в пятницу доллар понизился на 5,94, 11 февраля «американец» подскочил на 15,77 коп., а на следующей сессии новый откат. На сей раз на 5,02 коп. Эта «пестрота» способна поставить в тупик даже продвинутого гуру с Уолл-стрит.Естественно, у наличного рынка не остается иного пути, кроме перманентного отслеживания торов валютного межбанка и мгновенного реагирования на малейшие признаки смены тренда.Так и произошло в этот вторник – наличный рынок почти в синхроне с «зеленым» безналом начал рост, не вдаваясь в нюансы этого разворота. Хотя, как мы указали выше, наличка по сути оказалась марионеткой в руках валютных спекулянтов с межбанка, которые, собственно, и добивались такой реакции на послеполуденный рост курса безналичного «американца», почти не отразившийся на результате торгов. Напомним: по средневзвешенному курсу безналичный «американец» 12-го понизился на 5,02 коп.Это подтверждает близкий к безоборотному нынешний рост курса безналичного, спровоцированный с определенными целями валютными спекулянтами.Тем не менее, вышеупомянутое зыбкое и неопределенное состояние рынка безналичного доллара заставляет дилеров наличного рынка реагировать на «любой чих» валютного межбанка.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 7,0-10,0 коп., офера стали выше на столько же.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-5,0 кон., позиция «предложение» прибавила 5,0-7,0 коп.За исключением Запорожья, где торги вторника завершились доминированием клиентского спроса, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса 12-го финишировали в равновесии покупок и продаж. Это, полагаю, в значительной степени обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности.Заметим, что несмотря на итоговый «перекос» на рынке Запорожья, там тоже немного выросли обороты. Не исключено, наличный рынок постепенно адаптируется к «качелям» «зеленого» безнала, или клиенты «налички» устали ждать определенности, включаясь с валютообменные процессы, стараясь использовать очевидную сложившуюся ко вторнику закономерность смены настроения (тренда) на рынке безналичного «американца».В этом контексте, следуя этой логике несложно сделать вывод о высоковероятном росте средневзвешенного курса доллара на ближайших торгах валютного межбанка, причем значение «привеса», скорее всего окажется невысоким. Как по причине заметного увеличение притока внешнеторговой выручки, характерного для этого дня недели, так и вследствие адаптации регулятора к «козням» валютных спекулянтов. Не исключено, регулятор даже при очень заметном долларовом изобилии может ограничить объем выкупа лишней СКВ-ликвидности, предполагаю рецидив вторничного демарша валютных спекулянтов, не оставляющих попыток раскачать плавсредство отечественного валютного рынка.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 февраля в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 12 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,413 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Заметный рост курса безналичного доллара на действиях валютных спекулянтов вызвал подорожание и на наличном рынке Днепра в паре доллар-гривня.К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня приподнялись по более значимым бидам, реагируя на события на межбанке: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился, отвечая на сохранившийся, хотя и несколько замедлившийся рост курса «зеленого» безнала и спрос клиентов.Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.Последнее удалось в полной мере, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков мелкооптового и розничного сегмента наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.В течение 12 февраля биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,10/27,20 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.До полудня оптовики Днепра не прибегали к ценовым ревизиям, поскольку сохранялось равновесие покупок и продаж на фоне постепенно нарастающей ликвидности.Лишь незадолго до полудня, когда случился разворот на рынке безналичного доллара, оптовики «позволили себе» немного приподнять более значимые биды.В результате к 12.12 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB.На моменте в оптовом сегменте ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня был пролонгирован, отвечая на сохранившийся, хотя и несколько замедлившийся рост курса «зеленого» безнала и спрос клиентов.Кроме того, оптовики Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.Последнее удалось в полной мере, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 12 февраля биды и офера оптового наличного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 11 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 7,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 февраля уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные прибавки бидов и оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 12-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины вторника «ползучей» коррекции, сменившейся динамичным послеполуденным повышением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 12-го мало интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 12-го уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника пятикопеечные «привесы» бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», прибавив в течение вторника 10 пунктов по спросу и потеряв столько же по оферам.Торги рублем 12 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,413 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, офера стали ниже на столько же.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 февраля по спросу повысились на 10 пунктов, потеряв столько же по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,07/27,11 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия изрядно выросшей накануне гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 112,1 млн. грн. к отметке 56 656,5 млн. грн.Кстати, первый показатель рекордный с 29 января, а сохранение индикатора на достаточно высокой отметке сулит «зеленым быкам» на нынешних торгах изрядную гривневую поддержку.Во вторник минфиновский аукцион ОВГЗ принес сиротский результат (3,45 млрд. грн.) и гривня оттуда частью вернулась на межбанк.Выйдя в реальную сферу котировки безналичного «американца» около 10.01 продемонстрировали предельную осторожность, ограничившись символическим сужением спреда: 27,07/27,10 UAH/USD.Около 10.10 это пошаговое сужение маржи было продолжено: 27,07/27,09 UAH/USD.К 10.41 котировки безналичного доллара еще сузили спред, за счет копеечного снижения бидов и менее значимых оферов - 27,06/27,08 UAH/USD.По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара не покинули отметку 27,06/27,08 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.Очень сдержанная курсовая динамика в дополуденной части валютного межбанка индицирует очевидное стремление солидных игроков найти «противоядие» от низкооборотных демаршей валютных хулиганов.Новая волна продаж СКВ символически понизила цену «американца» на межбанке до отметки 27,055/27,075 UAH/USD около 11.25 Киева. Регулятор осторожничает, не появляясь пока на рынке со скупкой лишней долларовой ликвидности.Дополуденная «ползучая» и предельно осторожная коррекция «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.Локальные низы к 11.39 были выкуплены, вернув цену безналичного доллара на утренние уровни - 27,07/27,09 UAH/USD.К 11.53 стало очевидным повторения вторничного сюжета – курс доллара вырос до27,10/27,13 UAH/USD, индицируя очередную прогулку рынка по граблям «неожиданного спроса».Пополудни, на 12.14 курс безналичного доллара консолидировался на цифре 27,10/27,12 UAH/USDВскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0904 UAH/USD, прибавив 9,98 коп.Наконец, около 13.03 котировки безналичного «американца» все еще не покинули отметку 27,10/27,12 UAH/USD, сопровождаясь затухающей перед перерывом на обед торговой активностью.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с 12 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1327, приподнявшись к $1,1332 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1326 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-12/27,15-17 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.), евро – 30,77-80/30,93-95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос повысился на 12,0-15 коп., офера стали выше на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).На открытии торгов 13 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-12/27,15-17 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.), евро – 30,77-80/30,93-95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос повысился на 12,0-15 коп., офера стали выше на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).На старте торгов 13 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.Около 12.12 киевские дилеры после дополуденных просадок долларовых цен вернулись на уровни открытия: 27,10/27,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия спроса и предложения, установившегося с открытия. При этом на указанный час наблюдается незначительное преобладание клиентских оферов. Думается, последнее «предохраняет» текущую ситуацию на рынке Запорожья от очередного курсового «залета» на межбанке. На моменте в городе действуют цены: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,407/0,411 UAH/RUB.К 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня вернулись на уровни открытия, реагируя на перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,15/27,19 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,412 UAH/RUB, Киев опт 27,10/27,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,10/27,18 UAH/USD, евро (опт) 30,77/30,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,77/30,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,05/27,20 UAH/USD, евро – 30,50/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,10/27,15 UAH/USD, розница – 27,07/27,18 UAH/USD; Запорожье – 27,10/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,4076/0,411 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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дядя Caша П'ят 15 лют, 2019 13:41 Итоги: Валюта 14.02.19

дядя Caша » Чет 14 лют, 2019 13:10 0 177

дядя Caша Чет 14 лют, 2019 13:10 Итоги: Валюта 12.02.19

дядя Caша » Вів 12 лют, 2019 13:30 0 190

дядя Caша Вів 12 лют, 2019 13:30