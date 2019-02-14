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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 14 лют, 2019 13:10 Итоги: Валюта 14.02.19



По состоянию на 07.45 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $3,35, или на 0,25%, до $1311,75 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,29% - до $15,607 за унцию.



Участники торгов продолжают отыгрывать данные статистики в США.



По данным минтруда страны, опубликованным в среду, годовая инфляция в США в январе составила 1,6%, замедлившись с показателя декабря в 1,9%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя эксперты ожидали инфляцию в 0,1%.

При этом базовая инфляция в США - без учета цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом - 2,2%.



Показатель в месячном выражении совпал с прогнозами аналитиков, тогда как в годовом выражении показатель ожидался на уровне 2,1%.



На фоне данных по инфляции инвесторы пытаются оценить дальнейшие действия ФРС США в отношении базовой ставки. По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна, данные по инфляции могут оказать некоторое влияние на позицию ФРС, которая собирается быть более «терпеливой» в том, что касается ужесточения денежной политики в США. При этом он добавил, что в настоящее время данные неоднозначные.



Курс евро растет по отношению к доллару в четверг утром, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущих торгов.



По состоянию на 7.20 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,1281 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1265 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥111,02 за доллар со ¥110,99.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 97,07 пункта.



Курс единой европейской валюты восстанавливается по отношению к доллару в четверг после падения на 0,5% в предыдущую торговую сессию на фоне статданных из еврозоны, усиливших опасения за экономику региона.



В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика по инфляции из США.

По данным минтруда США, опубликованным в среду, годовая инфляция в стране в январе составила 1,6%, замедлившись с показателя декабря в 1,9%.



В месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя эксперты ожидали инфляцию в 0,1%. При этом базовая инфляция в США - без учета цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом - 2,2%.



Тренд базовой инфляции в США остается стабильным, несмотря на некоторые опасения по поводу возможного замедления: текущий показать составляет 2,2% в годовом исчислении против 1,8% годом ранее. В целом данные предполагают, что нельзя исключить возобновления повышения базовой ставки ФРС позднее в текущем году.



Золото в среду снова выросло.



Фьючерсы на золото закрылись с ростом вторую сессии подряд в среду, так как трейдеры отслеживали движения индекса доллара, последние события в торговом споре США и Китая и попытки избежать очередного частичного закрытия правительства США.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на $1,10, или менее 0,1%, до $1 315,10 за унцию.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,3% до 97,035 пункта.



«Влияние риска на мировые рынки и стабилизирующийся доллар США - плохая новость для золота, которое, как правило, растет в периоды неопределенности», - сказал Лукман Отунуга, аналитик FXTM. - Но «золоту не о чем беспокоиться в долгосрочной перспективе, учитывая неблагоприятные рыночные условия и геополитические риски. Учитывая обеспокоенность по поводу замедления роста мировой экономики у многих инвесторов, драму Brexit, опасения замедления роста в Китае и многие другие негативные темы, витающие в воздухе, быки по золоту в безопасности».



В среду отчет по индексу потребительских цен в США показал, что инфляция остается без проблем. Более низкий, чем ожидалось, индекс инфляции «поможет удержать FOMC от склонности к дальнейшему ужесточению в ближайшее время», - сказал Джефф Райт, исполнительный вице-президент GoldMining Inc.



Золото выросло во вторник, когда доллар приостановил свой рост.



Мартовское серебро упало на 0,2% до $15,652 за унцию.

Апрельские цены на платину выросли на 0,3% до $791,80 за унцию, в то время как мартовский палладий упал с рекордно высокого уровня, потеряв 0,2% до $1 372,60 за унцию.



Доллар вырос по итогам среды.



Доллар США вырос против многих своих конкурентов в среду, поскольку участники рынка оценивали отчеты, касающиеся Brexit, а также обновления от мировых центральных банков и множество экономических данных, включая отчет по ключевой инфляции в США.



Индекс доллара USDX США вырос на 0,4% до 97,139 пункта.



Британский фунт, несмотря на краткий скачок в положительную территорию, большую часть начала среды находился в «минусе». Вечером среды фунт торговался на уровне $1,2852 против $1,2890 во вторник.



Ранее данные по инфляции потребительских цен в США в январе упали до -0,8%, что оказалось хуже ожиданий.



Евро снизился до $1,1260 по сравнению с $1,1327. Данные по промышленному производству в еврозоне за декабрь показали сокращение на 0,9% в декабре и 4,2% в годовом исчислении.



По отношению к японской иене доллар укрепился в преддверии данных по росту валового внутреннего продукта Японии и розничных продаж. Вечером среды доллар торговался на уровне ¥110,99, прибавляя 0,5%.



Новозеландский доллар был одним из лидеров роста на фоне новостей от центрального банка. Новозеландский доллар резко укрепился по отношению к доллару США до $0,6817 по сравнению с $0,6737 после того, как Резервный банк Новой Зеландии сохранил свой курс и заявил, что следующий шаг по процентным ставкам, вероятно, будет их повышение.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 февраля повысился на 86,46 коп. и составил 66,5429 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,02 коп., на торгах в среду понизился на 8,53 коп., оказавшись на уровне 27,0928 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 9,98 коп., составил 27,0904 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,07/27,11 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала очень медленное снижение, буквально по копейке теряя каждые полчаса. Коррекция сопровождалась сжатием спреда и относительным равновесием покупок и продаж «американца».

В подобной, очень осторожной манере, без участия регулятора, пара доллар-гривня на межбанке опустилась к 27,055/27,075 UAH/USD по состоянию на 11.25 Киева.

С этого момента стартовали покупки «американца», повторяя сюжет предыдущей сессии, а также хроники пятничных торгов.

К 11.38 доллар вырос до 27,07/27,09, а спустя 11 минут уже пребывал на отметке 27,090/27,115 UAH/USD.



Полдень безналичная пара доллар-гривня встретила на цифре 27,10/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 13.30 Киева.



Полагаем, к среде на валютном межбанке сложилась ситуация, затрудняющая выбор рынком доллара направление своего движения. С одной стороны в этот день недели заметно повышается приток внешнеторговой валютной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже (это наблюдалось, в сопровождении «ползучего» отката курса «американца» до 11.25). С другой стороны участникам требовалось «пристроить» изрядную гривневую ликвидность, которая осталась после не очень удачного минфиновского аукциона во вторник, на котором удалось разместить ОВГЗ лишь на 3,45 млрд. грн., не участвовавшая в аукционе гривня направилась на межбанк. Это подтверждается снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, заметно выросших накануне, с уровня 57 112,1 млн. грн. к отметке 56 656,5 млн. грн.



Выход на межбанк валютных спекулянтов около 11.20 оказался детонатором роста: держатели СКВ начали «придерживать» ее, дожидаясь более высокого курса, а покупатели сохраняли агрессивный спрос.



Судя по всему, цена 27,10/27,13 UAH/USD, установившаяся на рынке около полудня, устроила и покупателей и продавцов валюты, прекративших «придержку» СКВ. Торговая активность выросла, котировки доллара немного понизились (27,10/27,12 UAH/USD), оставаясь неизменными до 13.30.



С этого момента ряды покупателей поредели, а доллар растянул спред до уровня 27,10/27,13 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,10/27,13 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 13 февраля.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0928 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,15% с 27,6883 UAH/USD до 27,0928 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 13 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, 12-го Минфин проводил очередной аукцион по размещению ОВГЗ, результаты которого оказались скромными, а не принявшая участие в мероприятии гривня «мигрировала» на валютный межбанк.



Во-вторых, выросший приток внешнеторговой выручки требовалось частично продать на межбанке, и экспортеры, в расчете на выход валютных спекулянтов, ставший «нехорошей» традицией рынка, придерживали СКВ до момента, пока агрессивный спрос не поднял цену доллара до устраивавшего продавцов уровня.



В-третьих, подобно экспортерам, не торопились с реализацией поступившей из офшоров в Украину «предвыборной» валюты на текущие расходы команд кандидатов в президенты.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, заметно выросла гривневая ликвидность, излишки которой конвертировали в более надежную валюту.



Во-вторых, к среде растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Наличный рынок в среду «пошел на поводу» у «зеленого» безнала, который выбираясь из неглубокой локальной «ямы» (27,055/27,075 UAH/USD по состоянию на 11.25 Киева) затеял ралли, исчерпавшееся лишь по достижению безналичной парой доллар-гривня отметки 27,10/27,13 UAH/USD, с которой стартовали объемные продажи СКВ экспортерами.



В этом контексте нелишне подчеркнуть, что в отличие от предыдущих курсовых «залетов» творимых спекулянтами, нынешний рост долларовых цен после 11.35 Киева сопровождался приличными оборотами. Собственно, это видно по значению средневзвешенного курса «американца» - 27,0928 UAH/USD.



Возвращаясь к наличному рынке, уточним, что в дополуденной части торгов, реагируя на «пошаговую» коррекцию цен безналичного «американца» на межбанке, «зеленый» кэш на рынках системных центров валютообменного бизнеса тоже снижался и лишь сразу пополудни, на фоне разворота к росту безналичного доллара, котировки его наличного «родственника», прекратив коррекцию, вернулись на уровни открытия.

После обеда восходящий тренд в наличной паре доллар-гривня был пролонгирован при поддержке дилеров «неформального» наличного рынка, стремившихся обеспечить равновесие покупок и продаж.



На сей раз все рынки системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) завершили сессию в балансе, что позволило как минимум, сохранить приличную ликвидность на уровне предыдущей сессии или даже улучшить ее.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Запорожье), либо прибавила 2,0-5,0 коп. Офера стали выше на 1,0-3,0 коп.

Налицо очевидное снижение курсовой динамики, свидетельствующее об успешной адаптации наличного рынка к курсовым «залетам» на межбанке, становящимся «нехорошей» традицией.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье), либо прибавила 3,0-7,0 коп.



Вышеприведенное замечание относительно успешной адаптации наличного рынка к курсовым скачкам на валютном межбанке, следствием которой стало снижение курсовой динамики наличной пары доллар-гривня, пожалуй может претендовать на вариант прогноза для ближайших торгов валютного межбанка. Хотя, как показали итоги последней сессии, наличие приличного объема доллара вследствие роста его притока из-за рубежа, отнюдь не гарантирует снижение его цены в результате межбанковских торгов.



Но, полагаю, на робкие признаки стабильности мы все-таки должны рассчитывать.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 13 февраля в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 13 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,406/0,412 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, среды низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, незначительно нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. «Ползучий» откат курса безналичного доллара до 11.25 Киева дал возможность валютчикам немного сузить спред в паре доллар-гривня.



К 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня вернулись на уровни открытия, реагируя на перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра обозначился восходящий тренд в паре доллар-гривня, отвечая на аналогичное состояние «зеленого» сектора межбанка.



Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков мелкооптового и розничного сегмента наличного Днепра «четверку с плюсом», констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 13 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили 2,0-4,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 4,0 коп., офера не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,14/27,20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 13-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня оптовики Днепра немного снижали действующие цены, реагируя на «ползучую» коррекцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке, «транслируемую» на наличный рынок клиентами.



Остановка коррекции безналичной СКВ и начало ее ралли на межбанке вернуло цену наличного оптового «американца» на уровни открытия по состоянию на полдень.



В результате к 12.20 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB.



На моменте в оптовом сегменте ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня был пролонгирован, отвечая на запросы клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «твердую четверку», констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 13 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре выросли на 2,0-4,0 коп., офера прибавили 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 12 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 4,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 февраля уровнями 30,80/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне снижения оферов на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера не изменились.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 13-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины среды «ползучей» коррекции, сменившейся динамичным послеполуденным повышением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 13-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1339 к $1,1287 потеряв в течение этого промежутка времени заметные 52 пункта.



Полагаю, наши дилеры, понизив в течение среды менее значимые офера наличного евро, должным образом отреагировали на эту потерю пары евро-доллар «в миру», а также учли внутридневное заметное подорожание наличного «американца», компенсировавшее коррекцию евро на планетарном форексе.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1327, пара евро-доллар инициировала неспешный рост, оказавшись около 05.50 Киева на отметке $1,1339.

Засим последовала коррекция пары. Поначалу медленная, а с началом европейской сессии форекса более динамичная.



Как водится, перед стартом европейской сессии рынка forex пара евро-доллар провалилась к цифре $1,1312, инициировав с этого момента «полноценный» откат в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками.



Коррекция затянулась до 17.55 Киева, когда пара евро-доллар консолидировалась в узком диапазоне $1,1285-1,1288, не покидая его до 19.10, когда новое снижение опустило евро в район отметки $1,1276, которую пара евро-доллар не покидала до 20.25 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США возобновил подъем в среду после снижения днем ранее.

Участники рынка оценивают новости, связанные с процессом выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), перспективы торговых переговоров США и Китая, а также большое количество статданных.



В том числе они ждут данных об изменении потребительских цен в США в январе.



Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил в интервью The Financial Times, что Евроцентробанку надо оценить ситуацию в экономике еврозоны перед принятием решения о нормализации денежно-кредитной политики. По его мнению, сейчас позиция «подождем и посмотрим», вероятно, является оптимальной.



Его слова указывают на сильное ухудшение настроений в отношении экономики региона, поскольку в прошлом году К.Кнот выступал за обсуждение варианта повышения процентных ставок.



Евро по состоянию на 15.20 Киева торгуется в районе $1,1304 против $1,1327 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро на указанный час находится в районе ¥125,19 по сравнению со ¥125,13 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,74 против ¥110,48 во вторник.



Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду увеличивается на 0,14%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,04%.



Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,2918 против $1,2892 в предыдущий рабочий день и Є1,1426 по сравнению с Є1,1383.



Новость о том, что инфляция в Великобритании в январе оказалась ниже целевого уровня Банка Англии впервые с 2017 года, не оказала существенного влияния на курс британской нацвалюты, поскольку трейдеры сосредоточены на неопределенности вокруг Brexit.



Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 1,8% в годовом выражении, самыми медленными темпами с января 2017 года. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,1% в декабре и впервые за два года была ниже целевого уровня Банка Англии (около 2% годовых). Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,8% после повышения на 0,2% в декабре.

Аналитики в среднем ожидали роста на 1,9% в годовом выражении и снижения на 0,7% по сравнению с декабрем.



В среду днем блок статистики опубликовала Великобритания, чем вызвала рост волатильности в паре с долларом, евро и рядом других валют.



Индекс потребительских цен по итогам января в годовом выражении снизился с 2,1% до 1,8%, что оказалось хуже ожиданий. Индекс цен на жилье и индекс закупочных цен производителей также оказались хуже ожиданий и составили 2,5% и 2,9% соответственно.

На этом фоне пара фунт-доллар снизилась с $1,294 до $1,287, однако позже «быкам» удалось вернуть фунт наверх, во второй половине дня торги проходят в районе отметки $1,290.



А вот в паре с евро фунт укрепляется, потому что негативные данные из Евросоюза оказались мощнее британских.



По итогам декабря в союзе упали объемы промышленного производства как в месячном, так и в годовом выражении на 0,9% и 4,2% соответственно. Пара евро-фунт снизилась с £0,878 до £0,875.



Таким образом, как мы и предполагали, пара евро-доллар смогла во вторник подняться выше отметки $1,13. В ходе коррекции от предшествующего шестидневного падения пара вырастала до отметки $1,1340, после чего уже в среду утром пара снова пошла вниз.



Тренд на укрепление доллара, начавшийся 31 января, таким образом, остается в силе.



Тенденция эта поддержана как общим укреплением доллара в связи с тем, что доллар растет как защитная валюта в силу самого разного рода рисков для мировой экономики, так и замедлением экономики Европы.



Вышедшие в среду данные по промышленному производству еврозоны за декабрь показали спад на 0,9% м/м против прогноза падения на 0,4% м/м, в годовом выражении показатель ухудшился с -3,3% г/г до -4,2% г/г (прогноз -3,3% г/г).



Это еще раз подчеркнуло сложность ситуации, в которой находится экономика еврозоны.

Как мы указывали в более ранних обзорах, Италия, показав сокращение ВВП два квартала подряд, уже ушла в рецессию, и в четверг станет известно, постигла ли та же участь Германию, львиная доля экономики которой ориентирована на экспорт, из-за чего Германия особо уязвима к таким явлениям как торговые войны и замедление экономического роста в Китае.



Пока что консенсус-прогноз Bloomberg показывает, что большинство экономистов ждут все-таки роста ВВП Германии в IV-ом квартале, на 0,1% кв/кв, данные будут опубликованы в 09.00 Киева.



Из статистики можно также упомянуть выход данных по индексу потребительских цен в США за январь в среду в 15.30 Киева.



Инфляция снизилась меньше, чем ожидалось, с 1,9% г/г до 1,6% г/г (прогноз 1,5% г/г). Базовая инфляция осталась неизменной на уровне 2,2% г/г, в то время как ожидалось ее снижение до 2,1% г/г.



Эти данные также были благоприятны для доллара, поскольку означают необходимость более жесткой монетарной политики ФРС (чем если бы данные вышли на прогнозном уровне), и неудивительно, что после их публикации евро-доллар снова прорвался ниже отметки $1,13.



Полагаем, что на текущий момент все готово для выхода пары вниз из диапазона $1,12-1,15, в котором пара евро-доллар находится с конца октября 2018 года.



Роста доллара мы ждем уже много месяцев, но, несмотря на непрерывные повышения ставки ФРС в 2017-2018 годах, укрепления доллара на ужесточении монетарной политики ФРС как следует так и не произошло.



Повышение курса доллара в апреле-мае 2018 года от $1,25 до $1,15 был лишь откатом назад того парадоксального падения доллара, которое наблюдалось во второй половине 2017 года.

Сейчас пара евро-доллар находится ближе к верхней границе глобального диапазона $1,05-1,15, в котором она пребывала более двух лет, с конца марта 2015 года по июнь 2017 года.



Даже если пара евро-доллар снизится до нижней границы глобального диапазона, до отметки $1,05, это будет значить лишь то, что доллар наконец пришел на уровни, которые наблюдались в момент начала ужесточения монетарной политики ФРС (первое повышение в цикле было произведено в декабре 2015 года, после чего последовала годовая пауза).



При этом нелишне вспомнить, что ЕЦБ продолжал смягчать политику, пока ФРС ее ужесточала, в частности, понизил депозитную ставку в конце 2015 и еще раз в начале 2016 года, доведя ее до -0,4%.

Так что, как показал опыт последних лет, разница в дифференциале ставок и расхождение в монетарной политике в целом между ФРС и ЕЦБ плохо коррелируют с курсом пары евро-доллар.



Возвращаясь к драйверам роста «американца», будет уместным упомянуть еще несколько факторов.

Представляется, что вызвало и еще вызовет укрепление доллара, так это то, что череда повышений ставок ФРС и тарифная в комплекте санкциями политика США в конце-концов бесспорно приблизили планетарную экономику к завершению 10-летнего экономического цикла.



Справедливости ради стоит подчеркнуть, что не только США задают антиглобалистский (эгоистичный) тон, который негативен для мировой экономики.

Brexit является исключительной «фишкой» «гордых бриттов».



В самой Европе по итогам выборов в Европарламент в мае до трети мест могут получить евроскептические партии правого толка (и это тоже потенциальный негатив для евро). В условиях нарастания процессов деглобализации и роста рисков наступления нового глобального экономического упадка, доллар естественно становится привлекательным активом как валюта-убежище. Впрочем, мы об этом, кажется, писали ранее и не один раз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 13-го уровнями 30,80/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды стабильность бидов и потери в 3,0-5,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», прибавив в течение среды 10 пунктов по спросу и потеряв столько же по оферам.



Торги рублем 13 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,406/0,412 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, офера стали ниже на столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 февраля по спросу повысились на 10 пунктов, потеряв столько же по предложению.



Установившийся график «валютных качелей» в среду вернул на отечественный валютный межбанк «зеленых быков», поднявших средневзвешенный курс безналичного доллара. Решающий вклад в это был внесен достаточно сбалансированными торгам рынка в дополуденную часть сессии, которую после 11.35 «посетили» ставшие дежурной «головной болью» валютные спекулянты, играющие на повышение. Повторение сюжетов вторника и пятницы.



Судя по всему, арбитры валютного межбанка еще не придумали эффективного «противоядия», способного исключить аномальную курсовую динамику. В отличие от рынка наличных, где, похоже, дилеры и клиенты уже научились нейтрализовать курсовые «судороги» безналичного «американца».



Рынок доллара продолжает трудные поиски «своего места» на курсовой шкале, стараясь угодить и продавцам и покупателям валюты. Получается не очень. Это очевидно по последним хроникам валютного межбанка, констатировавшим заметное подорожание доллара по средневзвешенному его курсу, несмотря на выросший приток внешнеторговой выручки. Правда, есть одно «смягчающее вину» обстоятельство – очень скромные результаты последнего минфиновского аукциона по размещению ОВГЗ, с которого «непристроенная» гривневая ликвидность мигрировала на межбанк, «нейтрализуя» избыток «экспортного» доллара.



Полагаю, эти «курсовые качели» в суточным периодом колебаний сохранятся на отечественном валютном межбанке, давая шанс приспособиться к ним не только субъектам наличного рынка, но и игрокам валютного межбанка.



Однако вышеприведенное замечание относительно успешной адаптации наличного рынка к курсовым скачкам на валютном межбанке, следствием которой стало снижение курсовой динамики наличной пары доллар-гривня, пожалуй, может претендовать на вариант прогноза для ближайших торгов валютного межбанка. Хотя, как показали итоги последней сессии, наличие приличного объема доллара вследствие роста его притока из-за рубежа, отнюдь не гарантирует снижение его цены в результате межбанковских торгов.



Но, полагаю, на робкие признаки стабильности мы все-таки должны рассчитывать.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.



Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.



Действительно, первые реальные сделки по безналичному «американцу» показали снижение: 27,08/27,13 UAH/USD по состоянию на 10.09. Однако, помнится, что-то подобное в это же время происходило в среду, завершившись ростом средневзвешенного курса СКВ на 8,53 коп. Так что расслабляться пока не стоит.



К 10.25 котировки безналичного доллара сузили спред, пользуясь ситуативным балансом спроса и предложения: 27,09/27,12 UAH/USD.



По состоянию на 10.38 пара доллар-гривня на межбанке все еще пребывала на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж.



Около 11.03 котировки безналичного «американца» находились на цифре 27,09/27,11 UAH/USD. Очевидно, текущие цены доллара полностью удовлетворяли и продавцов и покупателей СКВ. Эта сбалансированность позволила «американцу» сузить спред.



К 11.20 котировки доллара не покинули отметку 27,09/27,11 UAH/USD на фоне очевидного вхождения рынка в полосу стабильности и сбалансированности.



Этот «боковик» безналичной пары доллар-гривня сопровождался аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo все еще пребывали на отметке 16,00/17,00% годовых.



К 11.33, точно по расписанию, на межбанке появились валютные хулиганы со своим агрессивным, но низколиквидным спросом, нарушив спокойную и сбалансированную атмосферу торгов. Курс доллара подскочил к 27,13/27,17 UAH/USD, сопровождаясь слабыми оборотами.



По состоянию на 11.55 Киева котировки доллара на межбанке консолидировались на отметке 27,16/27,19 UAH/USD.

Спустя 4 минуты к игравшим на повышение «хулиганам» подключились «варяги», общими усилиями подняв цену до 27,18/27,20 UAH/USD.



Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.



Наконец, около 13.00 котировки безналичного «американца» понизились к отметке 27,18/27,20 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения. Это свидетельствует о том, что экспортеры, придерживавшие валюту, дождались своего часа, инициировав продажи доллара и просадив его курс.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 13 февраля по спросу и по оферам не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1260, приподнявшись к $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,12681 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10/27,18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.), евро – 30,70/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос понизился на 7,0-10 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 30 пунктов).



На открытии торгов 14 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10/27,18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.), евро – 30,70/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос понизился на 7,0-10 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 30 пунктов).



На старте торгов 14 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.



Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый принос сменился оптовым же клиентским спросом на фоне выросших цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,409 UAH/RUB.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,80/30,97 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB, Киев опт 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,05/27,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,413 RUB/USD, Одесса – опт 27,13/27,17 UAH/USD, розница – 27,07/27,21 UAH/USD; Запорожье – 27,10/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,4076/0,411 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 https://mycredit.in.ua/ru ,

http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ , Цена на золото снижается в четверг утром на фоне данных по инфляции в США, которые разошлись с прогнозами аналитиков.Курс евро растет по отношению к доллару в четверг утром, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущих торгов.Золото в среду снова выросло.Фьючерсы на золото закрылись с ростом вторую сессии подряд в среду, так как трейдеры отслеживали движения индекса доллара, последние события в торговом споре США и Китая и попытки избежать очередного частичного закрытия правительства США.Доллар вырос по итогам среды.Доллар США вырос против многих своих конкурентов в среду, поскольку участники рынка оценивали отчеты, касающиеся Brexit, а также обновления от мировых центральных банков и множество экономических данных, включая отчет по ключевой инфляции в США.Индекс доллара USDX США вырос на 0,4% до 97,139 пункта.Британский фунт, несмотря на краткий скачок в положительную территорию, большую часть начала среды находился в «минусе». Вечером среды фунт торговался на уровне $1,2852 против $1,2890 во вторник.Ранее данные по инфляции потребительских цен в США в январе упали до -0,8%, что оказалось хуже ожиданий.Евро снизился до $1,1260 по сравнению с $1,1327. Данные по промышленному производству в еврозоне за декабрь показали сокращение на 0,9% в декабре и 4,2% в годовом исчислении.По отношению к японской иене доллар укрепился в преддверии данных по росту валового внутреннего продукта Японии и розничных продаж. Вечером среды доллар торговался на уровне ¥110,99, прибавляя 0,5%.Новозеландский доллар был одним из лидеров роста на фоне новостей от центрального банка. Новозеландский доллар резко укрепился по отношению к доллару США до $0,6817 по сравнению с $0,6737 после того, как Резервный банк Новой Зеландии сохранил свой курс и заявил, что следующий шаг по процентным ставкам, вероятно, будет их повышение.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,15% с 27,6883 UAH/USD до 27,0928 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 13 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 13 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, 12-го Минфин проводил очередной аукцион по размещению ОВГЗ, результаты которого оказались скромными, а не принявшая участие в мероприятии гривня «мигрировала» на валютный межбанк.Во-вторых, выросший приток внешнеторговой выручки требовалось частично продать на межбанке, и экспортеры, в расчете на выход валютных спекулянтов, ставший «нехорошей» традицией рынка, придерживали СКВ до момента, пока агрессивный спрос не поднял цену доллара до устраивавшего продавцов уровня.В-третьих, подобно экспортерам, не торопились с реализацией поступившей из офшоров в Украину «предвыборной» валюты на текущие расходы команд кандидатов в президенты.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 февраля повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, заметно выросла гривневая ликвидность, излишки которой конвертировали в более надежную валюту.Во-вторых, к среде растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже.Наличный рынок в среду «пошел на поводу» у «зеленого» безнала, который выбираясь из неглубокой локальной «ямы» (27,055/27,075 UAH/USD по состоянию на 11.25 Киева) затеял ралли, исчерпавшееся лишь по достижению безналичной парой доллар-гривня отметки 27,10/27,13 UAH/USD, с которой стартовали объемные продажи СКВ экспортерами.В этом контексте нелишне подчеркнуть, что в отличие от предыдущих курсовых «залетов» творимых спекулянтами, нынешний рост долларовых цен после 11.35 Киева сопровождался приличными оборотами. Собственно, это видно по значению средневзвешенного курса «американца» - 27,0928 UAH/USD.Возвращаясь к наличному рынке, уточним, что в дополуденной части торгов, реагируя на «пошаговую» коррекцию цен безналичного «американца» на межбанке, «зеленый» кэш на рынках системных центров валютообменного бизнеса тоже снижался и лишь сразу пополудни, на фоне разворота к росту безналичного доллара, котировки его наличного «родственника», прекратив коррекцию, вернулись на уровни открытия.После обеда восходящий тренд в наличной паре доллар-гривня был пролонгирован при поддержке дилеров «неформального» наличного рынка, стремившихся обеспечить равновесие покупок и продаж.На сей раз все рынки системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) завершили сессию в балансе, что позволило как минимум, сохранить приличную ликвидность на уровне предыдущей сессии или даже улучшить ее.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Запорожье), либо прибавила 2,0-5,0 коп. Офера стали выше на 1,0-3,0 коп.Налицо очевидное снижение курсовой динамики, свидетельствующее об успешной адаптации наличного рынка к курсовым «залетам» на межбанке, становящимся «нехорошей» традицией.По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье), либо прибавила 3,0-7,0 коп.Вышеприведенное замечание относительно успешной адаптации наличного рынка к курсовым скачкам на валютном межбанке, следствием которой стало снижение курсовой динамики наличной пары доллар-гривня, пожалуй может претендовать на вариант прогноза для ближайших торгов валютного межбанка. Хотя, как показали итоги последней сессии, наличие приличного объема доллара вследствие роста его притока из-за рубежа, отнюдь не гарантирует снижение его цены в результате межбанковских торгов.Но, полагаю, на робкие признаки стабильности мы все-таки должны рассчитывать.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 13 февраля в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 13 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,406/0,412 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, среды низкой ликвидностью.До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, незначительно нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. «Ползучий» откат курса безналичного доллара до 11.25 Киева дал возможность валютчикам немного сузить спред в паре доллар-гривня.К 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня вернулись на уровни открытия, реагируя на перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра обозначился восходящий тренд в паре доллар-гривня, отвечая на аналогичное состояние «зеленого» сектора межбанка.Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков мелкооптового и розничного сегмента наличного Днепра «четверку с плюсом», констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.В течение 13 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили 2,0-4,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 4,0 коп., офера не претерпели изменений.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,14/27,20 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 13-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.До полудня оптовики Днепра немного снижали действующие цены, реагируя на «ползучую» коррекцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке, «транслируемую» на наличный рынок клиентами.Остановка коррекции безналичной СКВ и начало ее ралли на межбанке вернуло цену наличного оптового «американца» на уровни открытия по состоянию на полдень.В результате к 12.20 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB.На моменте в оптовом сегменте ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня был пролонгирован, отвечая на запросы клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «твердую четверку», констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 13 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре выросли на 2,0-4,0 коп., офера прибавили 3,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 12 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 4,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 февраля уровнями 30,80/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне снижения оферов на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера не изменились.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 13-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины среды «ползучей» коррекции, сменившейся динамичным послеполуденным повышением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 13-го мало интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 13-го уровнями 30,80/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды стабильность бидов и потери в 3,0-5,0 коп. оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», прибавив в течение среды 10 пунктов по спросу и потеряв столько же по оферам.Торги рублем 13 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,406/0,412 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, офера стали ниже на столько же.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 февраля по спросу повысились на 10 пунктов, потеряв столько же по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.Действительно, первые реальные сделки по безналичному «американцу» показали снижение: 27,08/27,13 UAH/USD по состоянию на 10.09. Однако, помнится, что-то подобное в это же время происходило в среду, завершившись ростом средневзвешенного курса СКВ на 8,53 коп. Так что расслабляться пока не стоит.К 10.25 котировки безналичного доллара сузили спред, пользуясь ситуативным балансом спроса и предложения: 27,09/27,12 UAH/USD.По состоянию на 10.38 пара доллар-гривня на межбанке все еще пребывала на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж.Около 11.03 котировки безналичного «американца» находились на цифре 27,09/27,11 UAH/USD. Очевидно, текущие цены доллара полностью удовлетворяли и продавцов и покупателей СКВ. Эта сбалансированность позволила «американцу» сузить спред.К 11.20 котировки доллара не покинули отметку 27,09/27,11 UAH/USD на фоне очевидного вхождения рынка в полосу стабильности и сбалансированности.Этот «боковик» безналичной пары доллар-гривня сопровождался аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo все еще пребывали на отметке 16,00/17,00% годовых.К 11.33, точно по расписанию, на межбанке появились валютные хулиганы со своим агрессивным, но низколиквидным спросом, нарушив спокойную и сбалансированную атмосферу торгов. Курс доллара подскочил к 27,13/27,17 UAH/USD, сопровождаясь слабыми оборотами.По состоянию на 11.55 Киева котировки доллара на межбанке консолидировались на отметке 27,16/27,19 UAH/USD.Спустя 4 минуты к игравшим на повышение «хулиганам» подключились «варяги», общими усилиями подняв цену до 27,18/27,20 UAH/USD.Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USDВскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.Наконец, около 13.00 котировки безналичного «американца» понизились к отметке 27,18/27,20 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения. Это свидетельствует о том, что экспортеры, придерживавшие валюту, дождались своего часа, инициировав продажи доллара и просадив его курс.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с 13 февраля по спросу и по оферам не изменился.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1260, приподнявшись к $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,12681 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10/27,18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.), евро – 30,70/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос понизился на 7,0-10 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 30 пунктов).На открытии торгов 14 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10/27,18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.), евро – 30,70/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос понизился на 7,0-10 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 30 пунктов).На старте торгов 14 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый принос сменился оптовым же клиентским спросом на фоне выросших цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,409 UAH/RUB.К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,80/30,97 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB, Киев опт 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,05/27,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,413 RUB/USD, Одесса – опт 27,13/27,17 UAH/USD, розница – 27,07/27,21 UAH/USD; Запорожье – 27,10/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,4076/0,411 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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