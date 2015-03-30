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Какой банк выбрать для
онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 4.3 5 46
Приват
24%
11
Моно
11%
5
УкрСиббанк
4%
2
Конкорд
11%
5
ОТП
2%
1
Таскомбанк
22%
10
Альфа
26%
12
Альтбанк
0
0
Радабанк
0
0
А-Банк
0
0
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:42

  mustbe написав:Киллер-фича Привата - отделения на каждом углу.
Что толку от фич остальных банков, если для снятия валюты нужно пол-города ехать ?

Еще одна фича - автоматизирован заказ налички через ИБ.
Почему в других банках не додумались до такого простого процесса в ИБ - полная загадка.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:12

Конкорд

Мой выбор Конкорд, особенно когда суммы не большие и ты собираешь валюту на определенный срок. Преимущества:
1. Легко закинуть деньги на Доходную через р2р или СЭП
2. С Доходной купить доллары и положить на долларовый ИнДжой с 3% годовых
3. Оформить депо под норм %
4. Получение валюты с ИнДжоя в кассе без % и зачастую без очередей
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:32

из того шо юзаю (тас, ко-ко, бегемот) лучше всего визуально оформлено и удобство юзанья у ко-ко ( к тому же валюта при обмене попадает на карту где начисляют 3 годовых и можно в любой момент снять).
лучше всего по курсам из этой троицы Тася.
в бегемоте же если нужна валюта налом и сейчас - то смело можно прибавлятьпол процента к курсам, а это не есть гуд
uaprofi
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