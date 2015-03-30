Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Еще одна фича - автоматизирован заказ налички через ИБ.
Почему в других банках не додумались до такого простого процесса в ИБ - полная загадка.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:42
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:12
Конкорд
Мой выбор Конкорд, особенно когда суммы не большие и ты собираешь валюту на определенный срок. Преимущества:
1. Легко закинуть деньги на Доходную через р2р или СЭП
2. С Доходной купить доллары и положить на долларовый ИнДжой с 3% годовых
3. Оформить депо под норм %
4. Получение валюты с ИнДжоя в кассе без % и зачастую без очередей
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:32
из того шо юзаю (тас, ко-ко, бегемот) лучше всего визуально оформлено и удобство юзанья у ко-ко ( к тому же валюта при обмене попадает на карту где начисляют 3 годовых и можно в любой момент снять).
лучше всего по курсам из этой троицы Тася.
в бегемоте же если нужна валюта налом и сейчас - то смело можно прибавлятьпол процента к курсам, а это не есть гуд
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