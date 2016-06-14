может кто пользовался ? Викенд или Б5 предлагает купить за кредитные ...но как то стремно ...не ужели без комисии ?
и если с Вики отправлять ( на карт счету к ней заблаговременно ,будет необходимая сумма своих ) не тронет сумму с КЛ ...
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Додано: Нед 10 бер, 2019 19:22
может кто пользовался ? Викенд или Б5 предлагает купить за кредитные ...но как то стремно ...не ужели без комисии ?
и если с Вики отправлять ( на карт счету к ней заблаговременно ,будет необходимая сумма своих ) не тронет сумму с КЛ ...
Додано: Нед 10 бер, 2019 19:23
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
С Викенда КЛ может наверное и задеть, если по счету не прошло пополнение собственных
С Б5 с кредитных потом получите тот же эффект, что и при снятии наличных
Додано: Нед 10 бер, 2019 19:35
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
бросил тестовую сумму по Прокредиту через МБ ..запросил покупку не выше 26.40 комиссия 0.2% ..по Вике отправил свои под тест , но подожду проводки в понедельник ,наверное уже , во вторник буду тестить ,чтоб не влететь..
Додано: Пон 11 бер, 2019 16:34
Покупка за кредитные идет с комиссией. Т.е. за покупку валюты комиссия = 0%, за снятие кредитных денег с Б5 = 4,9%+15 грн. И покупка $10 мне обошлась по курсу 29,25.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:48
omni,
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:49
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:35
Белки меняет онлайн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 19 січ, 2020 15:37
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 07 чер, 2020 16:47
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
Апну тему.
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