Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Додано: Вів 19 лют, 2019 15:44

lapay написав: zРадио написав: Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы! Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!

Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає? Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає?

Лучше не продолжай - твоя профнепригодность уже за километр видна!Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!Теперь вернемся к государственному внешнему долгу - бизнес измельчал и одновременно с этим снизил свою кредитную нагрузку. Стратегия вынужденная, но правильная. А государство - наоборот на меньших доходах Бюджета больше занимает! Результат здесь может быть только один - кредитная кабала! Ножки требований МВФ именно отсюда растут!PS: Беларусь меня не беспокоит - у них свой Президент и свой налогоплательщик. Если там власть неправильно управляют экономикой, это вовсе не значит, что украинская власть, делающая так же, освобождается от ответственности!