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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:50

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно четверта частина українського бюджету або 417 млрд грн буде витрачено на обслуговування державного боргу.

Дивися повний текст Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:51

последний абзац рассмешил, ты смотри перед выборами еще и не такое петь будешь...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:16

Если благополучие и сила Украины выражается в повальной трудовой миграции в сосединие страны, то Украина на верном пути.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:02

Очередные бредни!

Доходы Бюджета:
2019 = 1,262 трлн грн;
2013 = 0,443 трлн грн.

Расходы Бюджета:
2019 = 1,406 трлн грн;
2013 = 0,506 трлн грн.

Расходы на обслуживание госдолга:
2019 = 0,417 трлн грн (33% доходов, или 29,7% расходов Бюджета);
2013 = 0,116 трлн грн (26,2% доходов, или 22,9% расходов Бюджета).

В долларовом выражении доходы Бюджета за 6 лет снизились с 55,4 млрд до 45 млрд (при среднегодовом курсе доллара 2019-го = 28).

При этом расходы на обслуживание госдолга в долларовом выражении за тот же период выросли с 14,5 млрд до 15,8 млрд.
И в этом нет ничего удивительного, ведь сам госдолг вырос с 73 млрд на конец 2013-го до 79 млрд долларов на конец 2018-го.

Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!

https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhes ... ifryi.html
https://ru.tsn.ua/groshi/v-2013-godu-go ... 93940.html
https://index.minfin.com.ua/finance/budget/cons/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:06

Ну .... как сказать ..... у кого-то за 5 лет капитал вырос в 82 раза ......
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:23

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!

На зменшення валового зовнішнього боргу, який, за цей час, зменшився на 25 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:04

  lapay написав:
  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!

На зменшення валового зовнішнього боргу, який, за цей час, зменшився на 25 млрд доларів.


Ахаха, перл недели :mrgreen:

Валовый внешний долг - это долг всех резидентов перед нерезидентами.

То есть это сумма:
1) государственного и гарантированного государством внешнего долга;
2) и долгов частных и коммерческих негосударственных заемщиков.

Так вот государственный и гарантированный государством внешний долг (1) увеличился на 13 млрд долларов (!!!)
На 31.12.2013 = 37,5 млрд долларов.
На 31.12.2018 = 50,5 млрд долларов.

А валовый внешний долг (1 + 2) при этом уменьшился на 27,4 млрд.
На 31.12.2013 = 142,1 млрд долларов.
На 31.12.2018 = 114,7 млрд долларов.

Соответственно, долги частных и коммерческих негосударственных заещиков (2) уменьшились на 40,4 млрд долларов.
На 31.12.2013 = 104,6 млрд долларов.
На 31.12.2018 = 64,2 млрд долларов.

Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!

Но тебе что не каплет в глаз, то божья роса :mrgreen: За кого из негосударственных заемщиков, интересно, это Гройсман долги отдал? Так - чисто поржать... не уж-то за Косюка? :mrgreen:

В общем, заканчивай эту унылую пропаганду. Смешно то оно, конечно, смешно, только это не остроумно, а "тупоглупо"...

https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 19 лют, 2019 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:11

zРадио
Человек на работе. Хоть персональные данные не собирает и то хорошо.
Кстати, мосье Лапай, вы с харантом встречаетесь?
Есть возможность заработать 15 тысяч :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Прокремлевский тролль.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:26

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  zРадио написав:Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!

Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:44

  lapay написав:
  zРадио написав:Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!

Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає?


Лучше не продолжай - твоя профнепригодность уже за километр видна!

Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???

Украинский банк, даже будучи дочкой зарубежного, является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!

Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.

Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса идеи есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных.

Теперь вернемся к государственному внешнему долгу - бизнес измельчал и одновременно с этим снизил свою кредитную нагрузку. Стратегия вынужденная, но правильная. А государство - наоборот на меньших доходах Бюджета больше занимает! Результат здесь может быть только один - кредитная кабала! Ножки требований МВФ именно отсюда растут!

PS: Беларусь меня не беспокоит - у них свой Президент и свой налогоплательщик. Если там власть неправильно управляют экономикой, это вовсе не значит, что украинская власть, делающая так же, освобождается от ответственности!
zРадио
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