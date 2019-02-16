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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:29

  freeze написав:Встряну по кандидатурам.
Кинах - молодец, с этим согласен.

Из последних двух - Гройсман гигант мысли по сравнению с Яценюком. Яценюк - редкостный дятел, который на пару с Яресько, так нагнули страну, что еще долго будем икать.
Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.

У населения слишком короткая память!
И Азаров - молодец, но вторая его рука,.... чего стоит только Сожженные четыре рабочие блока Углегорской электростанции - это детский лепет всю страну порвали, как шакалы - и нынешние с остервенением продолжают передел остатков промышленности УССР.
Я подчеркну, не работать и производить - а в прямом смысле слова уничтожать, шо паразиты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:31

  Patrick написав:
  Kudrjavuy написав:Хотя у Агрессора уже пошли дальше:
https://akcenty.com.ua/world/nalog-na-k ... estupnikom
Гнетут меня смутные сомнения, что и от наших "слуг" можно такого ожидать.


Зображення

:shock: :shock:
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/grojsman-okonfuzilsja-kureznym-zajavleniem-ukraincy-smejutsja-do-upadu-budu-snizhat-rost-dohodov

Правильно он и говорит!
Просто в его лексиконе нет по определению слова "население".
Отсюда "Люди" это только пан Ахметов, Порошенко, Коломойский, Кучма, ...
- а они уже "решают вопросы" с населением.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:03

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... az---shemy

Экспорт угля из Беларуси в Украину вырос в 980 раз - Схемы
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:17

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... nih-rynkah

По утвержденным постановлением правительства условиям кредита, займ привлекается по процентной ставке до 5,9% годовых, а комиссия за организацию кредита составит 0,8%. Процентный доход будет выплачиваться каждые полгода по графику, который определяется в кредитном договоре.


Это конечно не 10% как в декабре, но...практически 6% +0,8% комиссии? Это не дохрена?
Помнится, у меня друзья брали ипотеку в 2006м или 07-м под 8,5%.
Так это, во-первых, микрокредитование, а во-вторых, у них там кроме объекта залога ничего не было. А тут госдолг, за которым стоит государство.
Или я чего-то не понимаю и это и в самом деле "перемогамыздобулы"?
rjkz
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  #<1 ... 4567
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