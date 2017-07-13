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Сотрудник банка «Хрещатик» задержан на взятке
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 22:32
Пропонуємо до обговорення:
Правоохранители задержали начальника управления активами и имуществом ПАО «КБ «Хрещатик» и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме $7 тыс.
Дивися повний текст Сотрудник банка «Хрещатик» задержан на взятке
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Додано: Вів 19 лют, 2019 22:32
Так этот банк уже давно банкрот, Или???
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saweliy722
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