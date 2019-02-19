Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва

Джон написав:

субсидия сейчас насчитывается так что многие ее не получают. Простой пример есть муж жена квартира где они живут мужа и например квартира где прописана жена у своих родителей.. так вот раньше считали субсидию по прописанным жителям и их доходам.. но после очередного покращення считают по иному - на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены..То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже..Вот как то так..а безработные? Стоит инженер технолог на учете ему одно предложение дворником поработать, второе грузчиком не согласен? Прощай субсидия..