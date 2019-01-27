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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:23

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:Да зарабатывали, только государство им еще вместо налогов доплачивало за то, что они добывают уголь, металлургия и угольная промышленность были самыми субсидиарными.

Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44

  lapay написав:
  AlifeSoft написав:Да зарабатывали, только государство им еще вместо налогов доплачивало за то, что они добывают уголь, металлургия и угольная промышленность были самыми субсидиарными.

Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно.


А иметь собственных IT-шников это не выгодно? Есть куча стран, где IT выделено в отдельную категорию, где налоги с зарплаты те же 5-8%, причем не нужно возится со схемой СПД.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:50

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:А иметь собственных IT-шников это не выгодно? Есть куча стран, где IT выделено в отдельную категорию, где налоги с зарплаты те же 5-8%, причем не нужно возится со схемой СПД.

Вигідно. Питання тільки в тому, чи можна, безболісно, збільшити, за їх рахунок, бюджет. Поки в нас не висока якість життя, можу погодитись, що податки повинні бути невисокими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:02

vetka торгашня базарная, т.е. не квалифицированная рабочая сила легко находит работу в Польше и никто не хочет возвращаться. Работы для не квалифицированных море и зарплата в разы больше чем на рынке. Но умный руководитель думает о завтрашнем дне, это значит что пенсионеры через 10 лет будут составлять 50% населения у МВФ не хватит денег их содержать.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 06:17

  AlifeSoft написав:
У чиновников прокатывает. Откуда бабки чел - это контроль расходов, ни один украинский депутат в здравом уме за это не отдаст голос. Самый бедный депутат у нас Юлия Владимировна, все о народе думает, на хлебе и воде сидит и ютится в 11 метрах.



Вай.Такой умный атишник,а еще не понял что закон не один для всех.С депутатами себя начал сравнивать.Чего же так тупить?Вроде примеров вокруг валом. :)
livorn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:50

  livorn написав:Вай.Такой умный атишник,а еще не понял что закон не один для всех.С депутатами себя начал сравнивать.Чего же так тупить?Вроде примеров вокруг валом. :)


Над IT-шниками надзор меньше, так что тупо работать через пейонирку и годами не платить никаких налогов работает для более 50 тыс украинских фриласеров. Причем проблем с налоговой у них тоже не было и не будет. Как вариант заробитчане, годами официально не работают еще и субсидию получают. И тоже нет проблем с налоговой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:19

  katso написав:
  Imp написав:Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги.
....
Некоторых удерживает именно это.


То есть их удерживает в стране только возможноть неплатить налоги, используя "особенность" профессии? :shock:

Налоги они платить как все не хотят - но жалуются что в стране плохая медицина? :roll:

Пусть уезжают - вон в КПИ сегодня учится (кстати за счет бюджета) еще 5 курсов будущих IT специалистов - https://kpi.ua/fiot - они уж через 2-3-5 лет с радостью пойдут на работу где с 2000 долларов что отстегивает "дядя" заплатят как и все 18+22+1.5% налогов (830 дол) и оставшихся 1170 долларов "на руки" им тоже на жизнь с головой хватит :D

И снова подмена основго посыла.
Я Вам о том, что люди из двух вариантов: платить налоги в Украине и не видеть за эти налоги ничего, или платить те же налоги в Чехии и каждый день видеть, что каждая уплаченная копейка работает на их благо, - выберут второй. Но мои слова опять выкручены и примитивно опошлены.
Вот к такой глупости и обозленности у айтишников и есть брезгливое отношение. Не к людям, а к глупости, нелогичности и пустой злости.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:22

  valme написав:
  Imp написав:Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.
А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.

Итог: кассиры не имеют никакой возможности работать удаленно, программисты если и не работают удаленно, то исключительно из-за желания работодателя. Разницу улавливаете?

Да что вы говорите? Заходим на любой сайт с вакансиями IT и видим, что вакансий с возможностью работы удаленно около 3%.
Естественно, кассир не может работать удаленно в том же магазине, но он может так же спокойно переехать в другой город/страну и устроится тем же кассиром в местный АТБ.
И то, что вы теоретически можете когда-то поработать удаленно абсолютно не отменяет того факта, что вы все равно остаетесь наемным работником. Таким же зависимым от работодателя, как и кассир в АТБ. Поймите, вы не каста избранных. Вы – такой же наемный персонал. Уедите? Не проблема! Как уже справедливо отметили выше, в КПИ каждый год выпускаются сотни ITшников.

Последние несколько лет выпускаются сотни бездарностей. Наша IT-индустрия так выросла за счет людей, которые с детства увлекались конструкторами, а потом с появлением компьютеров запоями сидели и программировали. Сегодня в IT-индустрию идут исключительно за баблом, а не "по призванию". Так что сами принимайте на работу таких вот свежевыпеченных программистов.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:23

  vetka написав:Развитие экономики - это производство чего-то в с высокой добавленной стоимостью, а не сфера услуг. Кафешки, магазины и т.д - это в основном ФОПы, которые поднимают лишь экономику своего кармана, а не страны.

Слишком примитивный анализ.
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