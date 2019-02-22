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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:41 Итоги: Прогнозы 22.02.19



В США ставки по ипотечным кредитам упали до самого низкого уровня за год, так как инвесторы по-прежнему были обеспокоены экономическими трудностями.

Как сообщает компания Freddie Mac, 30-летний ипотечный кредит с фиксированной ставкой в среднем составил 4,35% за неделю 15-21 февраля. Ставка снизилась с 4,37% на предыдущей неделе и стала самой низкой с начала февраля 2018 года.

15-летняя ипотека с плавающей ставкой в среднем составила 3,78%, снизившись на три базисных пункта.



США: В 2019 году ФРС завершит сокращение активов на балансе



Руководители Федеральной резервной системы рассчитывают завершить сокращение активов на балансе ЦБ уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен, свидетельствует протокол заседания Федрезерва от 29-30 января.



«Почти все участники считали желательным обнародовать в скором времени план, прекращающий сокращение активов Федрезерва позднее в этом году», - говорится в опубликованном протоколе.



На конец января участники заседания расходились во мнениях относительно дальнейшей траектории процентных ставок.



Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставки лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями.



Никто из руководителей ФРС не предлагал снижать ставки, что свидетельствует об их уверенности в достаточной устойчивости американской экономики.

Значительная часть обсуждения была посвящена рискам для экономики США, включая ослабление роста в Китае и Европе, снижение налогово-бюджетных стимулов, продолжающиеся торговые споры США с другими странами и осложнения, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.



Из-за этих рисков «несколько участников отметили, что немного снизили прогнозы роста экономики с декабрьского заседания, обратив внимание на ослабления потребительского или делового доверия, снижение прогноза экономического роста за рубежом, либо на ужесточение условий финансирования в последние месяцы», сообщается в протоколе.



Кроме того, документ содержит многословные обоснования решения ФРС «проявить терпение» в отношении повышения процентных ставок.



Декабрьские прогнозы ФРС предполагают два повышения процентных ставок в этом году. Однако, по мнению большинства аналитиков, высоки шансы на то, что ключевая ставка ФРС не будет меняться до конца января 2020 года. А вероятность повышения ставок в марте практически равна нулю, считают экономисты.



В JPMorgan снизили оценку роста ВВП США в I квартале.



Вышедшие данные подчеркнули слабое начало года в экономике США. При последовательном снижении базового объема заказов на товары длительного пользования в ноябре на 1,0% и в декабре на 0,7%, в JPMorgan снизили оценку:

«Сегодняшние данные по товарам длительного пользования добавили к нашему ощущению, рисков для экономического роста в начале года, и мы снижаем нашу раннюю оценку роста реального ВВП (годовым темпом) в первом квартале с 1,75% до 1,5%.»



О перспективах евро – CIBC.

Аналитики CIBC указывают, что, учитывая разочарование от внутренних данных и негативные риски для прогноза, включая Brexit и предстоящие выборы, укрепление евро в будущем продлится и будет менее существенным, чем считалось ранее. Они прогнозируют пару евро-доллар на уровне $1,17 ко II кварталу 2019 года и на $1,20 к IV кварталу.



«Рынки обратили внимание на часть руководящих указаний ЕЦБ, что означает, что слабые данные в последнее время, особенно по базовым индексам, побудили рынки переместить повышение ставки ЕЦБ с конца этого года до начала следующего года.»



«И Brexit, и торговые переговоры между США и Китаем представляют ключевые риски, хотя первый, вероятно, представляет собой более прямой шок для экономики ЕС в случае, если соглашение не будет достигнуто. В результате ЕЦБ признал, что баланс рисков для его прогноза в настоящее время скорее негативен».

«Конечно, есть и другие риски. Этой весной Испания выходит на выборы, в то время как на европейских парламентских выборах в мае может наблюдаться рост правых популистских партий. Кроме того, ЕЦБ должен решить, следует ли продлевать свою программу TLTRO. Экономика продолжает замедляться, и, хотя мы не ожидаем, что она еще больше ухудшится, она, скорее всего, улучшится не раньше середины года».



Великобритания показала рекордный профицит бюджета в январе 2019 года.



Благодаря рекордному профициту госбюджета Великобритании, правительство может продолжить сокращение заимствования в этом финансовом соответствии с планом, несмотря на замедление роста экономики. Поступления в бюджет, включая налоги, в январе превысили расходы на £14,9 млрд. - максимум начала ведения такой статистики в 1993 году. В январе бюджет зачастую профицитный, так как на этот месяц приходятся выплаты налогов теми, кто самостоятельно их считает.



В январе 2019 года значение превысило на £3,1 млрд. цифры 2018 года. По итогам финансового года уровень заимствований правительства может остаться ниже целевого уровня в £25,5 млрд., несмотря на замедление экономического роста. Хотя рост экономики и замедлился на фоне неопределенности вокруг Brexit.





«Мертвые деньги»: Иностранцы начали распродавать валютные долги России.



Зарубежные банки и фонды, два года скупавшие российский госдолг и ставшие главным кредитором правительства России в 2016-17 гг, продолжают «паковать чемоданы», сворачивая инвестиции.



Вслед за распродажей рублевых облигаций федерального займа на 422 млрд. рублей нерезиденты третий квартал подряд избавляются от долговых бумаг правительства РФ в иностранной валюте.

На 1 января на руках у иностранцев находились суверенные евробонды на $16,687 млрд., или 45,6% от всех бумаг в обращении. За 9 месяцев, по данным ЦБ, они сократили вложения на $228 млн.



На деле продажи фондов на вторичном рынке были выше, указывают аналитики Сбербанк CIB: в ноябре Минфин РФ разместил евробонды на €1 млрд., из которых около половины оказалось на руках у иностранцев.



Если исключить из расчетов этот новый выпуск, то только в IV квартале иностранные инвесторы сократили вложения в еврооблигации РФ на $310-360 млн., подчитали в Сбербанк CIB. С апреля, таким образом, с рынка ушло почти $600 млн.



«Это снижение является следствием доминирующего влияния геополитического фактора на отношение иностранных инвесторов к российскому риску», - отмечает аналитик Cбербанк CIB Александр Голынский.



«На IV квартал пришелся инцидент в Керченском проливе, а также победа демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США; эти события у многих вызвали опасения ужесточения санкционного давления на Россию», - констатирует эксперт.



Эти опасения оправдались: в феврале группа сенаторов внесла в конгресс усиленную версию законопроекта о санкциях, который не удалось принять в прошлом году. Он требует запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российского госдолга - как в рублях, так и в любой другой валюте.

Впрочем, основной риск несет даже не сам проект, а то, что санкции с большой вероятностью будут ужесточаться и дальше, а под ограничения в конечном итоге попадет не только покупка госдолга, но и вторичный рынок, предупреждает международное рейтинговое агентство Moody’s.



Де-факто это означает санкции по венесуэльскому сценарию: в феврале Белый дом запретил любые операции с госдолгом страны и бумагами нефтяной компании PDVSA, усилив валютный кризис, разогнавший гиперинфляцию до 2 000 000%.



Санкции против вторичного рынка превратят любые вложения в российские госбумаги в «мертвые деньги»: инвесторы, которые держат их на балансе, лишатся возможность продать и выйти. Причем под удар попадет не только американские держатели, но и европейские, предупреждает управляющий директор Алина Сычева: британцы или немцы потеряют возможность продать на американском рынке или даже просто провести транзакции там.



Безналичный доллар на пятничной сессии продемонстрировал «нетвердый» «бычий» тренд, ведомый выросшей гривневой ликвидностью и преддверием выходных, которые, как известно, комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Курсовой привес средневзвешенной цены безналичного «американца» оказался очень скромным. Складывается впечатление, что игроки «пошли навстречу» регулятору, накануне четко показавшего «нежелательность» просадки долларовых цен ниже уровня 27,00 UAH/USD.



Дальнейшее развитие событий на межбанке таит в себе некую интригу, которая «прорисовалась» из дообеденной коррекции курса безналичного «американца», который, тем не менее, так и не решился перейти черту 27,00 UAH/USD.



Полагаю, новая неделя начнется с «вязкой» торговли безналичной парой доллар-гривня и «топтанием» ее котировок в непосредственной близости от вышеупомянутого уровня 27,00 UAH/USD. Игроки по всей видимости станут «тянуть время», не решаясь до 01 марта на решительные действия. Меж тем, с этой даты, как известно, отечественный валютный рынок ждет очередная либерализация, первые шаги которой могут оказаться очень «волнительными» в контексте курсовой динамики. Мы уверены, что «послаблением» в законодательной сфере попытаются воспользоваться нерезиденты, к которым присоединятся и наши игроки, совместными усилиями попытавшись приподнять цену СКВ на первых весенних торгах межбанка.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Ставки по ипотеке в США снизились до годового минимума.В США ставки по ипотечным кредитам упали до самого низкого уровня за год, так как инвесторы по-прежнему были обеспокоены экономическими трудностями.Как сообщает компания Freddie Mac, 30-летний ипотечный кредит с фиксированной ставкой в среднем составил 4,35% за неделю 15-21 февраля. Ставка снизилась с 4,37% на предыдущей неделе и стала самой низкой с начала февраля 2018 года.15-летняя ипотека с плавающей ставкой в среднем составила 3,78%, снизившись на три базисных пункта.США: В 2019 году ФРС завершит сокращение активов на балансеРуководители Федеральной резервной системы рассчитывают завершить сокращение активов на балансе ЦБ уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен, свидетельствует протокол заседания Федрезерва от 29-30 января.«Почти все участники считали желательным обнародовать в скором времени план, прекращающий сокращение активов Федрезерва позднее в этом году», - говорится в опубликованном протоколе.На конец января участники заседания расходились во мнениях относительно дальнейшей траектории процентных ставок.Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставки лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями.Никто из руководителей ФРС не предлагал снижать ставки, что свидетельствует об их уверенности в достаточной устойчивости американской экономики.Значительная часть обсуждения была посвящена рискам для экономики США, включая ослабление роста в Китае и Европе, снижение налогово-бюджетных стимулов, продолжающиеся торговые споры США с другими странами и осложнения, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.Из-за этих рисков «несколько участников отметили, что немного снизили прогнозы роста экономики с декабрьского заседания, обратив внимание на ослабления потребительского или делового доверия, снижение прогноза экономического роста за рубежом, либо на ужесточение условий финансирования в последние месяцы», сообщается в протоколе.Кроме того, документ содержит многословные обоснования решения ФРС «проявить терпение» в отношении повышения процентных ставок.Декабрьские прогнозы ФРС предполагают два повышения процентных ставок в этом году. Однако, по мнению большинства аналитиков, высоки шансы на то, что ключевая ставка ФРС не будет меняться до конца января 2020 года. А вероятность повышения ставок в марте практически равна нулю, считают экономисты.В JPMorgan снизили оценку роста ВВП США в I квартале.Вышедшие данные подчеркнули слабое начало года в экономике США. При последовательном снижении базового объема заказов на товары длительного пользования в ноябре на 1,0% и в декабре на 0,7%, в JPMorgan снизили оценку:«Сегодняшние данные по товарам длительного пользования добавили к нашему ощущению, рисков для экономического роста в начале года, и мы снижаем нашу раннюю оценку роста реального ВВП (годовым темпом) в первом квартале с 1,75% до 1,5%.»О перспективах евро – CIBC.Аналитики CIBC указывают, что, учитывая разочарование от внутренних данных и негативные риски для прогноза, включая Brexit и предстоящие выборы, укрепление евро в будущем продлится и будет менее существенным, чем считалось ранее. Они прогнозируют пару евро-доллар на уровне $1,17 ко II кварталу 2019 года и на $1,20 к IV кварталу.«Рынки обратили внимание на часть руководящих указаний ЕЦБ, что означает, что слабые данные в последнее время, особенно по базовым индексам, побудили рынки переместить повышение ставки ЕЦБ с конца этого года до начала следующего года.»«И Brexit, и торговые переговоры между США и Китаем представляют ключевые риски, хотя первый, вероятно, представляет собой более прямой шок для экономики ЕС в случае, если соглашение не будет достигнуто. В результате ЕЦБ признал, что баланс рисков для его прогноза в настоящее время скорее негативен».«Конечно, есть и другие риски. Этой весной Испания выходит на выборы, в то время как на европейских парламентских выборах в мае может наблюдаться рост правых популистских партий. Кроме того, ЕЦБ должен решить, следует ли продлевать свою программу TLTRO. Экономика продолжает замедляться, и, хотя мы не ожидаем, что она еще больше ухудшится, она, скорее всего, улучшится не раньше середины года».Великобритания показала рекордный профицит бюджета в январе 2019 года.Благодаря рекордному профициту госбюджета Великобритании, правительство может продолжить сокращение заимствования в этом финансовом соответствии с планом, несмотря на замедление роста экономики. Поступления в бюджет, включая налоги, в январе превысили расходы на £14,9 млрд. - максимум начала ведения такой статистики в 1993 году. В январе бюджет зачастую профицитный, так как на этот месяц приходятся выплаты налогов теми, кто самостоятельно их считает.В январе 2019 года значение превысило на £3,1 млрд. цифры 2018 года. По итогам финансового года уровень заимствований правительства может остаться ниже целевого уровня в £25,5 млрд., несмотря на замедление экономического роста. Хотя рост экономики и замедлился на фоне неопределенности вокруг Brexit.«Мертвые деньги»: Иностранцы начали распродавать валютные долги России.Зарубежные банки и фонды, два года скупавшие российский госдолг и ставшие главным кредитором правительства России в 2016-17 гг, продолжают «паковать чемоданы», сворачивая инвестиции.Вслед за распродажей рублевых облигаций федерального займа на 422 млрд. рублей нерезиденты третий квартал подряд избавляются от долговых бумаг правительства РФ в иностранной валюте.На 1 января на руках у иностранцев находились суверенные евробонды на $16,687 млрд., или 45,6% от всех бумаг в обращении. За 9 месяцев, по данным ЦБ, они сократили вложения на $228 млн.На деле продажи фондов на вторичном рынке были выше, указывают аналитики Сбербанк CIB: в ноябре Минфин РФ разместил евробонды на €1 млрд., из которых около половины оказалось на руках у иностранцев.Если исключить из расчетов этот новый выпуск, то только в IV квартале иностранные инвесторы сократили вложения в еврооблигации РФ на $310-360 млн., подчитали в Сбербанк CIB. С апреля, таким образом, с рынка ушло почти $600 млн.«Это снижение является следствием доминирующего влияния геополитического фактора на отношение иностранных инвесторов к российскому риску», - отмечает аналитик Cбербанк CIB Александр Голынский.«На IV квартал пришелся инцидент в Керченском проливе, а также победа демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США; эти события у многих вызвали опасения ужесточения санкционного давления на Россию», - констатирует эксперт.Эти опасения оправдались: в феврале группа сенаторов внесла в конгресс усиленную версию законопроекта о санкциях, который не удалось принять в прошлом году. Он требует запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российского госдолга - как в рублях, так и в любой другой валюте.Впрочем, основной риск несет даже не сам проект, а то, что санкции с большой вероятностью будут ужесточаться и дальше, а под ограничения в конечном итоге попадет не только покупка госдолга, но и вторичный рынок, предупреждает международное рейтинговое агентство Moody’s.Де-факто это означает санкции по венесуэльскому сценарию: в феврале Белый дом запретил любые операции с госдолгом страны и бумагами нефтяной компании PDVSA, усилив валютный кризис, разогнавший гиперинфляцию до 2 000 000%.Санкции против вторичного рынка превратят любые вложения в российские госбумаги в «мертвые деньги»: инвесторы, которые держат их на балансе, лишатся возможность продать и выйти. Причем под удар попадет не только американские держатели, но и европейские, предупреждает управляющий директор Алина Сычева: британцы или немцы потеряют возможность продать на американском рынке или даже просто провести транзакции там.Безналичный доллар на пятничной сессии продемонстрировал «нетвердый» «бычий» тренд, ведомый выросшей гривневой ликвидностью и преддверием выходных, которые, как известно, комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.Курсовой привес средневзвешенной цены безналичного «американца» оказался очень скромным. Складывается впечатление, что игроки «пошли навстречу» регулятору, накануне четко показавшего «нежелательность» просадки долларовых цен ниже уровня 27,00 UAH/USD.Дальнейшее развитие событий на межбанке таит в себе некую интригу, которая «прорисовалась» из дообеденной коррекции курса безналичного «американца», который, тем не менее, так и не решился перейти черту 27,00 UAH/USD.Полагаю, новая неделя начнется с «вязкой» торговли безналичной парой доллар-гривня и «топтанием» ее котировок в непосредственной близости от вышеупомянутого уровня 27,00 UAH/USD. Игроки по всей видимости станут «тянуть время», не решаясь до 01 марта на решительные действия. Меж тем, с этой даты, как известно, отечественный валютный рынок ждет очередная либерализация, первые шаги которой могут оказаться очень «волнительными» в контексте курсовой динамики. Мы уверены, что «послаблением» в законодательной сфере попытаются воспользоваться нерезиденты, к которым присоединятся и наши игроки, совместными усилиями попытавшись приподнять цену СКВ на первых весенних торгах межбанка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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