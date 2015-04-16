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В Финляндии открыли
фаст-фуд для застенчивых

В Финляндии открыли фаст-фуд для застенчивых
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 07:49

В Финляндии открыли фаст-фуд для застенчивых

Пропонуємо до обговорення:
Как пояснили в ресторане, многие финны — замкнутые и застенчивые люди, которым не очень нравится разговаривать с кем-то незнакомым

Дивися повний текст В Финляндии открыли фаст-фуд для застенчивых.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 07:49

Признак подавляющего большинства фастфудов: много углеводов, мало белков, ещё меньше овощей. Единственный сбалансированный по составу фастфуд – уличная шаурма.
avk
 
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