Как пояснили в ресторане, многие финны — замкнутые и застенчивые люди, которым не очень нравится разговаривать с кем-то незнакомым
Дивися повний текст В Финляндии открыли фаст-фуд для застенчивых.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 07:49
В Финляндии открыли фаст-фуд для застенчивых
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Дивися повний текст В Финляндии открыли фаст-фуд для застенчивых.
Додано: Нед 24 лют, 2019 07:49
Признак подавляющего большинства фастфудов: много углеводов, мало белков, ещё меньше овощей. Единственный сбалансированный по составу фастфуд – уличная шаурма.
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