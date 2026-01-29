Додано: П'ят 12 чер, 2026 00:23

Украина получила избыточные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Россия сразу же исключила украинский сахар из договора с свободной торговле, установив на него высокую пошлину. Таким образом кремль душил экономику Украины параллельно установив монопольно высокую цену на газпромовский газ. 90-е были очень бедные для нас годы. Причина этого только одна - нам не давала развиваться Россия, пытаясь тогда отжать ядерное оружие и запад не стремился чуток приоткрыть для нас, неопытных еще, свои рынки. В итоге через 10 лет Украина лишилась ~90-95% своих сахарных заводов. Мой завод тоже попал в число ликвидированных.

И для тех, кто безоговорочно верит комментамКак обычно, намешано немного правды, немного лжи.Я никогда не занимался сахаром, так что не буду высказывать свои суждения.Только по фактам.1. Пошлины на укр. сахар появились далеко не сразу.До 1996 вообще никаких проблем не было. В 1997 Россия впервые ввела налоговые ограничения (изменения взимания НДС на импорт) и появились квоты. Пошлины появились в мае 2001, а в 2002-2003 они выросли и стали заградительными. А в 2005 РФ полностью отказалась предоставлять Украине какие-либо тарифные квоты на сахар.2. Монопольно высокая цена на газ.В 93-94 РФ установила цены в районе $75–$80 за 1 тыс. куб. м. А с 1995 до конца 2005 цена была $50 за 1 тыс. куб. м. При это в 90-е денег не было и поставки шли в значительной мере по бартеру. Кроме того, прокачка газа через нашу территорию обеспечивала от 25% до 35% всего газового баланса Украины.3. Когда начались проблем с сахаром, ЯО у нас уже давно "отжали". 16 ноября 1994 мы присоединились к ДНЯО и подписали Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Вывоз ЯО в РФ завершился в июне 1996.А вот за газ мы, действительно, расплачивались в конце 90-х по бартеру передачей стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет.3. "запад не стремился чуток приоткрыть для нас, неопытных еще, свои рынки". Запад и сегодня не стремится к этому. А тогда Запад (и вполне правильно) радовался возможности расширитьрынки сбыта благодаря открытию границ СССР.Да и не знаю, что мы могли в 90-е предложить на экспорт. Кроме металлолома от порезанных заводов и морских судов и советских вооружений. Чем мы и занимались.А РФ вначале после развала Союза была примерно такая же нищая, как и мы. Будивельник тут вспоминал о "ножках Буша", которые "спасали РФ от голода", "забывая", что они примерно так же, спасали и нас.Так что у нас было достаточно времени подумать о судьбе наших сахзаводов, но... кто нам доктор. Не знаю, могли ли мы что-то изменить, возможно, и нет.А РФ, понятно и совершенно естественно, заботились о своих заводах и своём с/х.Там ещё много всякого, но это уже подробности, о которых мне сложно судить. Поэтому не буду.