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#<1 ... 3364336533663367 Додано: Сер 10 чер, 2026 15:08 flyman написав: польскі перпективи обивательства

польскі перпективи обивательства

Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає. Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає. BIGor

Повідомлень: 10694 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1533 раз. Подякували: 1958 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2026 22:28 Hotab написав: rjkz , тебе счас вообще надо быть скромнее в своих запросах , и затянуть пояс. Чтоб купить доллар, тебе уже надо аж 45 гривен. А гривны то все у нас!! , тебе счас вообще надо быть скромнее в своих запросах , и затянуть пояс. Чтоб купить доллар, тебе уже надо аж 45 гривен. А гривны то все у нас!!







Не!

Нифига.



У меня где-то завалялось гривен 900, когда уехивали остались в кошельке.



"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (с). Не!Нифига.У меня где-то завалялось гривен 900, когда уехивали остались в кошельке."Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (с). rjkz

Повідомлень: 18603 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8939 раз. Подякували: 5682 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2026 20:06 rjkz

Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.

И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская

справедливость,типо закон и порядок? Sasha23 Повідомлень: 5 З нами з: 24.01.26 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2026 21:55 Sasha23 написав: И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская

справедливость,типо закон и порядок? И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американскаясправедливость,типо закон и порядок?

Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.

Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠



Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора. Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора. won Повідомлень: 350 З нами з: 15.05.24 Подякував: 390 раз. Подякували: 62 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2026 23:16 Sasha23 написав: rjkz

Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.

И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская

справедливость,типо закон и порядок? Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американскаясправедливость,типо закон и порядок?



Вы задали очень глубокий вопрос.

Не знаю насколько глубоко имеет смысл закапываться в ответ.

Если коротко, то все возможно для человека с интеллектом.

И если этот интеллект способен к анализу.

Все необходимое есть в открытом доступе, но для большинства это скучно.

Финансовая грамотность - это и про инвестииции,но еще и про финансовую дисциплину и про финансовые привычки и в целом, про способность и стремление освоить эту самую грамотность.

Если человек может анализировать простое повседневное финансовое поведение, то это уже что-то.

Но большинство имеет конкретно-образное мышление. Большинству нужны дофаминовые стимуляции.

Про инвестиции книги написаны.

Я даже не говорю, что обязательно их читать. Можно даже Гуглу задавать правильные вопросы, чтобы понять как следует поступать.

Но надо знать что спрашивать. А для этого надо понимать, чего ты хочешь.

Если есть желание купить "красненькую машинку" в кредит, то гугл ответит на этот вопрос, если задавать правильные вопросы про инвестиции и анализировать ответы, изучать поведение рынков по графикам, следить за тем, что творится в мире, то и тут будет результат.

Если интересует мой опыт, как-нибудь поделюсь.

Он не оптимальный, были ошибки. Их тоже надо уметь и делать и анализировать.

Недавно был день, когда мой портфолио "похудел" на примерно 6 куе.

Не надо прыгать из окошка в такой момент, надо покупать.

Сын моей знакомой, когда-то купил акции Тесла на несколько десятков куе, потерял там некоторую сумму и решил, что стокмаркет не для него.

Если так подходить, то вопрос выпрыгивания из окошка только вопрос болезненности восприятия потерь. Но подход в принципе не верный. Вы задали очень глубокий вопрос.Не знаю насколько глубоко имеет смысл закапываться в ответ.Если коротко, то все возможно для человека с интеллектом.И если этот интеллект способен к анализу.Все необходимое есть в открытом доступе, но для большинства это скучно.Финансовая грамотность - это и про инвестииции,но еще и про финансовую дисциплину и про финансовые привычки и в целом, про способность и стремление освоить эту самую грамотность.Если человек может анализировать простое повседневное финансовое поведение, то это уже что-то.Но большинство имеет конкретно-образное мышление. Большинству нужны дофаминовые стимуляции.Про инвестиции книги написаны.Я даже не говорю, что обязательно их читать. Можно даже Гуглу задавать правильные вопросы, чтобы понять как следует поступать.Но надо знать что спрашивать. А для этого надо понимать, чего ты хочешь.Если есть желание купить "красненькую машинку" в кредит, то гугл ответит на этот вопрос, если задавать правильные вопросы про инвестиции и анализировать ответы, изучать поведение рынков по графикам, следить за тем, что творится в мире, то и тут будет результат.Если интересует мой опыт, как-нибудь поделюсь.Он не оптимальный, были ошибки. Их тоже надо уметь и делать и анализировать.Недавно был день, когда мой портфолио "похудел" на примерно 6 куе.Не надо прыгать из окошка в такой момент, надо покупать.Сын моей знакомой, когда-то купил акции Тесла на несколько десятков куе, потерял там некоторую сумму и решил, что стокмаркет не для него.Если так подходить, то вопрос выпрыгивания из окошка только вопрос болезненности восприятия потерь. Но подход в принципе не верный. rjkz

Повідомлень: 18603 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8939 раз. Подякували: 5682 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3364336533663367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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