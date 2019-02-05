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Народный рейтинг
карт с кешбэком

Народный рейтинг карт с кешбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:49

  ShtormK написав:Рейтинг уже готов и в самое ближайшее время будет опубликован.
Небольшая интрига - победитель удивит форумчан. Мы сами были удивлены, когда увидели, кто им стал.

только хорошо бы увидеть расшифровку начисленных баллов по каждой из карт.
а еще лучше в виде таблицы экселя.
mephala
 
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И хде обещанный рейтинг?!!! :lol:
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Pupsik
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Рейтинг кредитних карток з кешбеком
Лучшая карта для cashback'а
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 18:22

clientage

є десь точка для рейтингу не-кредитних карт із КБ?
+50грн !
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greenozon
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  greenozon написав:clientage

є десь точка для рейтингу не-кредитних карт із КБ?

Нее, отдельно не встречал
Ток в контексте Лучшая карта для cashback'а шото пробегало
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 28606
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
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2
  #<1 ... 6789
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