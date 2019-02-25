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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 25 лют, 2019 13:37 Итоги: Прогнозы 25.02.19

Трамп:



- ожидает встречи в недалёком будущем;

- он и председатель КНР будут, возможно, решать окончательные моменты, а может нет;

- есть очень хороший шанс на то, что соглашение может быть достигнуто;

- если будет соглашение, тарифы повышаться не будут;

- мы делаем хорошее для фермеров, это будет наиболее значительная сделка когда-либо достигнутая;

- кто знает, будет ли заключено соглашение;

- раунд переговоров был продлён из-за сделанного прогресса;

- если он увидит, что достигнут прогресс, может не быть неуместно продлить срок 1 марта, и он был бы склонен сделать это;

- более вероятно, что торговое соглашение будет;

- могут включить или не включить Huawei и ZTE в соглашение с Китаем;

- отмена штрафа с Huawei не обсуждалась;

- не любит меморандумы о взаимопонимании, хочет долгосрочных соглашений.



Вице-премьер Китая:

- доставил сообщение от председателя КНР Трампу;

- переговорщики достигли существенного прогресса;

- надеется, что 2 стороны удвоят усилия по прохождению своей половины дистанции;

- с точки зрения Китая, мы считаем, что очень вероятно, что соглашение состоится.



Секретарь казначейства США Мнучин: заключили сильное соглашение по валюте.



- вице-премьер Китая продлил поездку на 2 дня для продолжения переговоров;

- в зависимости от следующих нескольких дней, может рекомендовать следующую встречу с председателем КНР в марте.



Буллард, ФРС: Будут сохранять ставки там, где они находятся, и смотреть, как развивается экономика.



- Не намечает снижение ставки в этом году, но нет необходимости предупреждать инфляцию;

- Ожидает, что сокращение баланса ФРС закончится до конца года.



Высказывания управляющего ФРС Ричарда Кларида.



- ФРС запускает широкую оценку структуры денежной политики;

- Будут оценивать изменения в подходе таргетирования инфляции;

- Рассмотрят новые инструменты смягчения политики, если будет необходимо;

- Будут оценивать инструменты, которые ранее были отвергнуты, вроде ограничения доходности казначейских облигаций;

- Также рассматривают способы улучшения связи с общественностью.



Высказывания президента ФРБ Филадельфии Харкера



- Мы не далеки от эффективного уровня баланса;

- Ставка по федеральным фондам останется главным инструментом;

- Медленное и устойчивое (изменение) баланса — наиболее безопасный вариант;

- Мы только оценили потребность в резервах.



Германия: Повышение госрасходов позволило экономике избежать рецессии в IV квартале



Увеличение госрасходов помогло Германии избежать рецессии в четвертом квартале, показали данные в пятницу, в то время как экспорт не смог придать импульс замедляющейся экономике страны.

Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением, подтвердили нулевой рост ВВП Германии в IV квартале.

Госрасходы увеличились на 1,6%, прибавив 0,3 процентного пункта к росту экономики. Экспорт и импорт выросли на 0,7%.



Частное потребление, поддерживавшее экономику на фоне ослабления экспорта и трудностей, связанных с переходом к новому стандарту определения уровня вредных выбросов автомобилей, повысилось лишь на 0,2%, прибавив 0,1 процентного пункта к росту ВВП.



По словам главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, ужесточение правил относительно вредных выбросов, которое ударило по продажам в автомобильной отрасли, оказало давление как на экспорт, так и на частное потребление.

Зависимость роста ВВП Германии от экспорта делает экономику страны особенно уязвимой к торговым спорам США с Китаем и Евросоюзом.

«Урегулирование торгового конфликта безусловно положительно повлияет на экономику Германии», - сказал Гитцель.



Бюджет РФ пустили по кругу: Минфин продает госооблигации России сам себе



Политика правительства РФ на рынке государственного долга приобретает все более экстравагантные формы.



Не имея нужды в деньгах и наслаждаясь профицитом в 3 триллиона рублей в год, Минфин продолжает проводить сделки по рыночным займам, даже если оплачивать их приходится полностью из собственных средств.

Весь спрос на российский госдолг в 2018 году Минфин покрыл за счет денег федерального бюджета, де-факто выкупая облигации сам у себя, следует из данных ЦБ, Федерального казначейства, Счетной палаты и отчетности банков.



Всего за год Минфин привлек на рынке для бюджета 441 млрд. рублей. Иностранных инвесторов в числе покупателей не было: с апреля они активно сбрасывали ОФЗ из-за риска санкций, а по итогам года вывели 322 млрд. рублей.

Покупать бумаги пришлось российским участникам рынка: в сумме они вложили в ОФЗ 763 млрд. рублей.



Практически такую же сумму - 788 млрд. рублей - по итогам года закачал в банковскую систему сам Минфин.



Деньги поступали на банковские депозиты, объем которых за год вырос с 859,2 до 1,497 трлн. рублей. (включая 200 млрд. рублей, которые правительство разместило в Промсвязьбанке без генерального соглашения и публикации на сайте Казначейства).

Еще 149,9 млрд. рублей банки получили через операции репо с бюджетом, объем которых вырос с 95,5 до 245,4 млрд. рублей.



Так бюджетные потоки замкнулись в круг: Минфин прокредитовал банковскую систему, а банки - прокредитовали Минфин. Деньги вернулись в казну, чтобы операции могли повториться снова.



Крупнейшим покупателем на российском долговом рынке в прошлом году стал Сбербанк. За год он увеличил вложения в облигации (как государственные, так и корпоративные) 23%, или 560 млрд. рублей. 9,3 млрд. рублей инвестировал ВТБ, 176 млрд. рублей пришло от Россельхозбанка, 61,3 млрд. рублей - от Промсвязьбанка.



Помимо бюджетных денег поддержку спросу на ОФЗ мог оказать «печатный станок» ЦБ, запущенный для взятых на санацию банков, писали ранее аналитики Райффайзенбанка.



Так, например, на 129 млрд. рублей увеличил вложения в облигации банк «Траст», на базе которого ЦБ создал банк «плохих» долгов, предварительно залив в него около триллиона рублей.



Малый бизнес РФ погрузился в стагнацию.



В России стагнирует малый бизнес, констатируют эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). По состоянию на 10 января 2019 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Федеральной налоговой службы (ФНС) было зафиксировано 6,04 млн.

организаций. Это лишь на 0,03% больше, чем годом ранее. Падение численности компаний МСП было зафиксировано в 57 субъектах РФ.



Формальный годовой рост численности был обеспечен исключительно увеличением количества микропредприятий (+0,3% в годовом выражении), где заняты до 15 человек и годовой доход не превышает 120 млн. рублей, которых в реестре по-прежнему подавляющее большинство - 95,5%.



Число малых (до 100 работников с доходом до 800 млн рублей) и средних компаний (до 250 человек с доходом 2 млрд. рублей) уменьшается со скоростью 6-7% в год. Такая тенденция наблюдалась во всех федеральных округах, при этом сокращение числа малых предприятий (юрлиц) было зафиксировано в 78 регионах, а среднего бизнеса - в 55 регионах.



Данные реестра свидетельствуют о «явных проблемах в сегменте малого и среднего бизнеса», уверены в ИКСИ. Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке МСП и важности развития данного сегмента, пока в нем наблюдается стагнация, отмечает эксперт института Надежда Каныгина. Это негативно сказывается на занятости: на 10 января число занятых в секторе МСП составило 15,87 млн. работников, за год оно снизилось на 1,5% (или на 233 тысячи человек).



Причина снижения числа малых и средних компаний кроется в сжатии реального сектора, говорит первый вице-президент «Опоры» Владислав Корочкин. По его словам, играет роль комплекс факторов: пятый год подряд падают реальные располагаемые доходы населения, в 2018 году никаких улучшений административного климата не произошло, растет налоговая нагрузка.



Директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев сомневается в росте численности МСП в ближайшее время. Ухудшающиеся экономические условия и вновь появляющиеся нормы административного регулирования буквально выталкивают предпринимателей в тень, заставляют их уходить от безналичного расчета, применять различные схемы, например многие ИП переходят в самозанятые, чтобы сэкономить на налогах, поясняет эксперт.



Нехватка гривни, вызванная пятничным размещение депосертификатов НБУ стала, вероятнее всего, главной причиной доминирования предложения безналичного доллара на понедельничной сессии валютного межбанка. Интересно, что непосредственные участники торгов отнюдь не жаловались на дефицит безналичной нацвалюты, однако, судя по всему, это поддерживало продажи безналичной СКВ экспортерами.



На наличном рынке нисходящий тренд в паре доллар-гривня с одной стороны был вызван «медвежьими» настроениями на межбанке, которые не удалось развеять гривневой интервенцией НБУ, а также повсеместной нехваткой гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Совместными усилиями обеих ветвей валютного рынка наличный и безналичный американец теряли в цене.



Очевидная «превентивность» действий регулятора на рынке гривневого ресурса стала следствием ожиданий на текущей неделе масштабных компенсаций НДС, которые очень скоро восполнят нехватку нацвалюты и на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка в последние дни зимы останется лишь увеличение притока внешнеторговой выручки. В свою очередь, думается, на стороне «зеленых быков» в это время сыграют импортеры, у них, как известно, пик спроса наступает на самом финише месяца.



Участие в ближайших торгах этих компенсирующих друг друга факторов позволяет ожидать ограниченное курсовое движение безналичной пары доллар-гривня. А вот наличный рынок, по всей видимости, может сохранить нисходящую неспешную динамику на фоне преобладания розничного клиентского «приноса» со стороны мужской части клиентов «налички» в преддверии одного события с гендерной окраской.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Заявления президента США и вице-премьера Китая после переговоровТрамп:- ожидает встречи в недалёком будущем;- он и председатель КНР будут, возможно, решать окончательные моменты, а может нет;- есть очень хороший шанс на то, что соглашение может быть достигнуто;- если будет соглашение, тарифы повышаться не будут;- мы делаем хорошее для фермеров, это будет наиболее значительная сделка когда-либо достигнутая;- кто знает, будет ли заключено соглашение;- раунд переговоров был продлён из-за сделанного прогресса;- если он увидит, что достигнут прогресс, может не быть неуместно продлить срок 1 марта, и он был бы склонен сделать это;- более вероятно, что торговое соглашение будет;- могут включить или не включить Huawei и ZTE в соглашение с Китаем;- отмена штрафа с Huawei не обсуждалась;- не любит меморандумы о взаимопонимании, хочет долгосрочных соглашений.Вице-премьер Китая:- доставил сообщение от председателя КНР Трампу;- переговорщики достигли существенного прогресса;- надеется, что 2 стороны удвоят усилия по прохождению своей половины дистанции;- с точки зрения Китая, мы считаем, что очень вероятно, что соглашение состоится.Секретарь казначейства США Мнучин: заключили сильное соглашение по валюте.- вице-премьер Китая продлил поездку на 2 дня для продолжения переговоров;- в зависимости от следующих нескольких дней, может рекомендовать следующую встречу с председателем КНР в марте.Буллард, ФРС: Будут сохранять ставки там, где они находятся, и смотреть, как развивается экономика.- Не намечает снижение ставки в этом году, но нет необходимости предупреждать инфляцию;- Ожидает, что сокращение баланса ФРС закончится до конца года.Высказывания управляющего ФРС Ричарда Кларида.- ФРС запускает широкую оценку структуры денежной политики;- Будут оценивать изменения в подходе таргетирования инфляции;- Рассмотрят новые инструменты смягчения политики, если будет необходимо;- Будут оценивать инструменты, которые ранее были отвергнуты, вроде ограничения доходности казначейских облигаций;- Также рассматривают способы улучшения связи с общественностью.Высказывания президента ФРБ Филадельфии Харкера- Мы не далеки от эффективного уровня баланса;- Ставка по федеральным фондам останется главным инструментом;- Медленное и устойчивое (изменение) баланса — наиболее безопасный вариант;- Мы только оценили потребность в резервах.Германия: Повышение госрасходов позволило экономике избежать рецессии в IV кварталеУвеличение госрасходов помогло Германии избежать рецессии в четвертом квартале, показали данные в пятницу, в то время как экспорт не смог придать импульс замедляющейся экономике страны.Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением, подтвердили нулевой рост ВВП Германии в IV квартале.Госрасходы увеличились на 1,6%, прибавив 0,3 процентного пункта к росту экономики. Экспорт и импорт выросли на 0,7%.Частное потребление, поддерживавшее экономику на фоне ослабления экспорта и трудностей, связанных с переходом к новому стандарту определения уровня вредных выбросов автомобилей, повысилось лишь на 0,2%, прибавив 0,1 процентного пункта к росту ВВП.По словам главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, ужесточение правил относительно вредных выбросов, которое ударило по продажам в автомобильной отрасли, оказало давление как на экспорт, так и на частное потребление.Зависимость роста ВВП Германии от экспорта делает экономику страны особенно уязвимой к торговым спорам США с Китаем и Евросоюзом.«Урегулирование торгового конфликта безусловно положительно повлияет на экономику Германии», - сказал Гитцель.Бюджет РФ пустили по кругу: Минфин продает госооблигации России сам себеПолитика правительства РФ на рынке государственного долга приобретает все более экстравагантные формы.Не имея нужды в деньгах и наслаждаясь профицитом в 3 триллиона рублей в год, Минфин продолжает проводить сделки по рыночным займам, даже если оплачивать их приходится полностью из собственных средств.Весь спрос на российский госдолг в 2018 году Минфин покрыл за счет денег федерального бюджета, де-факто выкупая облигации сам у себя, следует из данных ЦБ, Федерального казначейства, Счетной палаты и отчетности банков.Всего за год Минфин привлек на рынке для бюджета 441 млрд. рублей. Иностранных инвесторов в числе покупателей не было: с апреля они активно сбрасывали ОФЗ из-за риска санкций, а по итогам года вывели 322 млрд. рублей.Покупать бумаги пришлось российским участникам рынка: в сумме они вложили в ОФЗ 763 млрд. рублей.Практически такую же сумму - 788 млрд. рублей - по итогам года закачал в банковскую систему сам Минфин.Деньги поступали на банковские депозиты, объем которых за год вырос с 859,2 до 1,497 трлн. рублей. (включая 200 млрд. рублей, которые правительство разместило в Промсвязьбанке без генерального соглашения и публикации на сайте Казначейства).Еще 149,9 млрд. рублей банки получили через операции репо с бюджетом, объем которых вырос с 95,5 до 245,4 млрд. рублей.Так бюджетные потоки замкнулись в круг: Минфин прокредитовал банковскую систему, а банки - прокредитовали Минфин. Деньги вернулись в казну, чтобы операции могли повториться снова.Крупнейшим покупателем на российском долговом рынке в прошлом году стал Сбербанк. За год он увеличил вложения в облигации (как государственные, так и корпоративные) 23%, или 560 млрд. рублей. 9,3 млрд. рублей инвестировал ВТБ, 176 млрд. рублей пришло от Россельхозбанка, 61,3 млрд. рублей - от Промсвязьбанка.Помимо бюджетных денег поддержку спросу на ОФЗ мог оказать «печатный станок» ЦБ, запущенный для взятых на санацию банков, писали ранее аналитики Райффайзенбанка.Так, например, на 129 млрд. рублей увеличил вложения в облигации банк «Траст», на базе которого ЦБ создал банк «плохих» долгов, предварительно залив в него около триллиона рублей.Малый бизнес РФ погрузился в стагнацию.В России стагнирует малый бизнес, констатируют эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). По состоянию на 10 января 2019 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Федеральной налоговой службы (ФНС) было зафиксировано 6,04 млн.организаций. Это лишь на 0,03% больше, чем годом ранее. Падение численности компаний МСП было зафиксировано в 57 субъектах РФ.Формальный годовой рост численности был обеспечен исключительно увеличением количества микропредприятий (+0,3% в годовом выражении), где заняты до 15 человек и годовой доход не превышает 120 млн. рублей, которых в реестре по-прежнему подавляющее большинство - 95,5%.Число малых (до 100 работников с доходом до 800 млн рублей) и средних компаний (до 250 человек с доходом 2 млрд. рублей) уменьшается со скоростью 6-7% в год. Такая тенденция наблюдалась во всех федеральных округах, при этом сокращение числа малых предприятий (юрлиц) было зафиксировано в 78 регионах, а среднего бизнеса - в 55 регионах.Данные реестра свидетельствуют о «явных проблемах в сегменте малого и среднего бизнеса», уверены в ИКСИ. Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке МСП и важности развития данного сегмента, пока в нем наблюдается стагнация, отмечает эксперт института Надежда Каныгина. Это негативно сказывается на занятости: на 10 января число занятых в секторе МСП составило 15,87 млн. работников, за год оно снизилось на 1,5% (или на 233 тысячи человек).Причина снижения числа малых и средних компаний кроется в сжатии реального сектора, говорит первый вице-президент «Опоры» Владислав Корочкин. По его словам, играет роль комплекс факторов: пятый год подряд падают реальные располагаемые доходы населения, в 2018 году никаких улучшений административного климата не произошло, растет налоговая нагрузка.Директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев сомневается в росте численности МСП в ближайшее время. Ухудшающиеся экономические условия и вновь появляющиеся нормы административного регулирования буквально выталкивают предпринимателей в тень, заставляют их уходить от безналичного расчета, применять различные схемы, например многие ИП переходят в самозанятые, чтобы сэкономить на налогах, поясняет эксперт.Нехватка гривни, вызванная пятничным размещение депосертификатов НБУ стала, вероятнее всего, главной причиной доминирования предложения безналичного доллара на понедельничной сессии валютного межбанка. Интересно, что непосредственные участники торгов отнюдь не жаловались на дефицит безналичной нацвалюты, однако, судя по всему, это поддерживало продажи безналичной СКВ экспортерами.На наличном рынке нисходящий тренд в паре доллар-гривня с одной стороны был вызван «медвежьими» настроениями на межбанке, которые не удалось развеять гривневой интервенцией НБУ, а также повсеместной нехваткой гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Совместными усилиями обеих ветвей валютного рынка наличный и безналичный американец теряли в цене.Очевидная «превентивность» действий регулятора на рынке гривневого ресурса стала следствием ожиданий на текущей неделе масштабных компенсаций НДС, которые очень скоро восполнят нехватку нацвалюты и на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка в последние дни зимы останется лишь увеличение притока внешнеторговой выручки. В свою очередь, думается, на стороне «зеленых быков» в это время сыграют импортеры, у них, как известно, пик спроса наступает на самом финише месяца.Участие в ближайших торгах этих компенсирующих друг друга факторов позволяет ожидать ограниченное курсовое движение безналичной пары доллар-гривня. А вот наличный рынок, по всей видимости, может сохранить нисходящую неспешную динамику на фоне преобладания розничного клиентского «приноса» со стороны мужской части клиентов «налички» в преддверии одного события с гендерной окраской.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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