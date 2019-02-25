Итоги: Мировой фондовый рынок 25.02.19

Додано: Пон 25 лют, 2019 13:44

Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая и пессимизма с Уолл-стрит.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,03% - до 2752,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1448,25 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,3% - до 28545,23 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,27%, до 2222,32 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 0,3% - до 21399,19 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,46% - до отметки 6167,2 пункта.



Участники рынков продолжают ждать официальных новостей по торговле. США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне.



По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта. Однако пока нет официальных заявлений сторон, инвесторы предпочитают сохранять осторожность.



Трейдеры также обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США по итогам четверга снизились на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста в стране. Эти опасения усилились после того, как Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в январе сократилось на 1,2% по сравнению с показателем декабря - до 4,94 миллиона. Показатель стал минимальным с ноября 2015 года.

Торговые переговоры продолжаются, но из-за недостатка подробностей о дальнейших шагах сторон по мере приближения дедлайна 1 марта, рынок уделил больше внимания ухудшившимся статданным из США.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно повышением индексов, при этом в лидерах роста оказались биржи Китая на фоне надежд на то, что США и КНР смогут достичь торговой договоренности в ближайшем времени.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,91%, до 2804,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1477,25 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 28816,3 пункта.



Южнокорейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2230,5 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,18%, до 21425,51 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,46%, до 6167,3 пункта.



Участники рынков с оптимизмом ждут, что США И Китай смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышения пошлин. Стороны начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.



Надежды на прогресс в китайско-американских торговых переговорах помогают увеличить интерес к рисковым активам, и ожидается, что ралли на фондовом рынке будет продолжаться благодаря активному притоку иностранных инвестиций, поскольку Китай продолжает открывает свои рынки капитала.



Что касается рынка Японии, то здесь отмечались коррекционные настроения - инвесторы фиксировали прибыль после роста ключевого фондового индекса четыре торговые сессии подряд. Участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где потребительские цены в январе в годовом выражении поднялись на 0,2%, а в месячном - на 0,3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.

В течение истекшей недели, 18 – 22 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 563,85 к отметке 554,77 пунктов, потеряв 9,08 пункта или 1,61%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 4,28 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 11 – 15 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 553,31 к отметке 563,85 пунктов, прибавив 10,54 пункта или 1,90%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,806 млн. грн.

Во-первых, биржи Китая повышаются на 3-4% в понедельник, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить запланированное на 1 марта очередное повышение пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 6.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 3,32% - до 2897,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,08%, до 1537,54 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,24% - до 28885,14 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2229,81 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,47% - до 21525,5 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,07% - до отметки 6162,8 пункта.



Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления Трампа о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. При этом сроки этой встречи Трамп не обозначил.



Это признак ослабления напряженности. Рынки по-прежнему будут сохранять некоторую осторожность, но эта новость обнадеживает.



Во-вторых, биржи Китая завершили торги понедельника максимальным ростом с лета 2015 года на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить очередное запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 5,6% — до 2961,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,4%, до 1557,27 пункта.

Динамика индексов стала максимальной с лета 2015 года.



Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как «защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта» и другие.

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