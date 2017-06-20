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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 07:47

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

boyar Зображення
gnikitenko
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Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 09:12

TO donastra325632: могу продать Вам свой инвестиционный контракт с Электро ЮА(как оформить юридически знает мой юрист) за полцены($3000 за $1500).
gnikitenko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:54

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Yuriyqwer не можу написати в ПП, прошу додати мене в групу 0976568873.
leksadron
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:17

Yuriyqwer Доброго вечора. Прохання до вас додати мій номер в телеграм канал. № тел. 050 38 490 37.
Дякую.
edontsov13
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:06

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Доброго дня. Додайте, будь ласка, мій номер в телеграм канал.тел. +380(93)410-43-24
Дякую.
r_royik
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:34

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

добрый день
добавьте, пожалуйста, в группу
099 483 95 03
guess05
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:55

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Списак буратин открыт
Son of Sun
 
Повідомлень: 732
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:11

Якщо ви - інвестор Electro Ua

Я - також інвестор та шукаю інших інвесторів . Особливо тих, кому не повертають кошти як меня вже майже пів року . Прошу написати мені в Вотсап чи вайбер за номером 099 248 12 40
Дякую !
cristina_zarghami
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:34

cristina_zarghami більше ніж півроку. І це вже давно почало нервувати. Мені постійно обіцяють почати виплати, обіцяють і обіцяють і обіцяють... та все марно ) "ще трішки почекайте, скоро все буде..." мало би бути ще в кінці минулого року.
Я вважаю таке відношення до інвесторів, вибачте, як до лохів, які принесли свої бабки - а тепер бигайте за нами, коли нам буде зручно - то ми вам типу кинемо ваші крихти - збирайте...
Я вважаю, що пора збиратися всім, кого вомпанія "образила".
alexdarahan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:51

Доброго дня. Додайте, будь ласка, мій номер в телеграм канал.тел. +380(93)549-76-10
Дякую.
alexdarahan
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Повідомлень: 4
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