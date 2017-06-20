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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:03

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Маю ту ж саму проблему з Електро юа. Прошу добавити до групи 0664571055 Телеграм.Сам зі Львова. 0972955503 вайбер. Львівянє, давайте обьєднуватись і щось треба робити....
vashavizitka1
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:30

Добавьте и меня, пожалуйста. 067 440 18 09
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:48

инвестор в ЕлектроЮА

Yuriyqwer Прошу включить меня в закрытую группу (в Телеграм) мой тел.0991859887. Телеграм в смартфоне скачал и установил. Спасибо.
ВалВлад
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:18

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

ukraineelectro а можно поконкретнее рассказать о том, в чем именно проявляется то, что вы "уверенно восстанавливаетесь" ?
leksadron
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:11

Инвестиции в "Электроюа"

Всем добрый день. Я инвестор "Электроюа". Не советую никому вкладывать в эту мягко говоря "фирму". С февраля не выплачивают проценты по договорам. Не отдают тело инвестиций. Будем подавать в суд. Если хотите потерять свои деньги..........
s_bondarenko73
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:36

И меня в группу Телеграмм введите, такая же ситуация. +38 095-340-08-35
oks3016oks
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:01

Створив, додаємось

oks3016oks Я є інвестором електроюа, і в рамках досудового врегулювання мені вдалось отримати частину коштів. Є юрист, який займається цим питанням. Зараз формуємо групу зацікавлених інвесторів, щоб врегулювати питання (можливо, і в судовому порядку). Я створив групу, щоб гуртувати зацікавлених інвесторів. Можливо нам вдасться сформувати колективний позов проти компанії. Детальніше – в групі в телеграмі, додам за номером телефону або пишіть на пошту: igortron083@gmail.com
igortron083
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:32

borisik290521 Не стоит даже рассматривать. Они регулярно меняют директоров и название компании
Le0pold
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:41

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

У меня есть доля в одном бизнесе, дивиденды платят но не так как должны. Если кому-то будет интересно - можем поменяться. Могу рассказать сколько у меня платят. Показать выписку. У меня была станция от электро юа, я свои деньги обратно получил. 050 1842739 есть вотс ап и вайбер
makcimusgusev
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:50

электро юа выплаты

igortron083 Добавьте, пожалуйста и меня в группу, нахожусь в такой же ситуации с выплатами, хотелось бы определиться, что дальше предпринимать. Тел.0994144533
Руся
 
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