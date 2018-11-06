Військовослужбовці США вивезли з Сирії близько 50 тонн золота, домовившись із терористами в провінції Дейр-ез-Зор.
Дивися повний текст США вивезли 50 тонн золота з Сирії - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:27
США вивезли 50 тонн золота з Сирії - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США вивезли 50 тонн золота з Сирії - ЗМІ.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:28
..ну так надо понимать, что это "плата" америкосам за понесенные "расходы" по многомесячному удобриванию сирийской пустыни "свинцовыми удобрениями", призванными было "улучшить плодородие" земель..?!.. :).. П.С.. какие тогда претензии к пуйлу, делающему то же самое с венесуельским "рыжьем"??
Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:29
Сирійське державне агентство SANA по уровню достоверности думаю где-то рядом с киселевым и раша тудей
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:42
Простите, а где Вы смотрите программы Киселева и Russua Today?
Первая у вас запрещена, вторая вряд ли входит в кабельный пакет, как у меня. И Вы, вероятно, владеете fluent English, на котором вещает Russua Today? Или, как 60 лет назад, Я Пастернака не читал, но заявляю...
|