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США вивезли 50 тонн
золота з Сирії - ЗМІ

США вивезли 50 тонн золота з Сирії - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:27

США вивезли 50 тонн золота з Сирії - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Військовослужбовці США вивезли з Сирії близько 50 тонн золота, домовившись із терористами в провінції Дейр-ез-Зор.

Дивися повний текст США вивезли 50 тонн золота з Сирії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:28

..ну так надо понимать, что это "плата" америкосам за понесенные "расходы" по многомесячному удобриванию сирийской пустыни "свинцовыми удобрениями", призванными было "улучшить плодородие" земель..?!.. :).. П.С.. какие тогда претензии к пуйлу, делающему то же самое с венесуельским "рыжьем"??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:29

Сирійське державне агентство SANA по уровню достоверности думаю где-то рядом с киселевым и раша тудей
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:42

  trololo написав:Сирійське державне агентство SANA по уровню достоверности думаю где-то рядом с киселевым и раша тудей

Простите, а где Вы смотрите программы Киселева и Russua Today?
Первая у вас запрещена, вторая вряд ли входит в кабельный пакет, как у меня. И Вы, вероятно, владеете fluent English, на котором вещает Russua Today? Или, как 60 лет назад, Я Пастернака не читал, но заявляю...
Волгарь
 
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