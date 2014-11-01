Что скажете?
Я реальным буду владельцем своих метисов или это Кухня?
Кто то выводил деньги от них? Есть проблемы?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 04 бер, 2019 17:59
EXANTE Кухня или Реальный брокер?
Что скажете?
Я реальным буду владельцем своих метисов или это Кухня?
Кто то выводил деньги от них? Есть проблемы?
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:38
ексанте что-то среднее. меньше "брокер" чем IB, например, но больше, чем типа форекс клаб работают по общему счету. вопрос, хотите ли вы, чтобы ваши активы были общем котле брокера без особой истории, слепленного на коленке нашими ребятками?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:29
Тогда что бы вы посоветовали? Дело в том что брокер универ предлагают доступ через них и уверяют что там не кухня, какие есть альтернативы?
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:12
почему не открыть напрямую в IB? максимально дешево и максимально надежно
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:17
Обычно в термин "кухня" вкладывают что брокер не дает выход на реальный рынок, вы просто торгуете CFD.
То что вы пишите про общий "котел", так устроены западные брокеры. Они являются для вас номинальными держателями, при этом согласно нормам MiFID они естественно не являются владельцами этих бумаг, а просто их держат в интересах клиента.
Что касается реальности ЦБ в Exante, Универ переводил в Украину ETF SPY, ETF TLT, облигации и многое другое. Переводил ЦБ и обратно. Проблем нет, все работает по кор отношениям с европейской депозитарной системой.
В прямом счете пока только один минус, нет возможности задекларировать доходы. На данный момент от налоговой нет конструктива. Они рассматривают это не по статье инвестиционная прибыль, а по иностранные доходы, а это 18% с продаж (тут нет учета затрат на покупку).
Украинский брокер выдает документы для налоговой украинские, поэтому нет такой проблемы.
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:07
EXANTE
Alecdon
Думал открыть счет в этом Exante через Универ, но разговоры про кухню сильно смущают, поэтому пока в сомнениях.
Если я Вас правильно понял, то купив акции иностранных компаний в этом Exante, открыв счет у них, через Универ, то я покупаю долю в конкретной компании и являюсь владельцем этих бумаг, а не брокер?
Просто хочу купить акции на долгий срок (от 10 лет) и в первую очередь стоит цель получать дивиденды.
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