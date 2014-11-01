EXANTE Кухня или Реальный брокер?

Додано: Чет 23 січ, 2020 14:17

Обычно в термин "кухня" вкладывают что брокер не дает выход на реальный рынок, вы просто торгуете CFD.

То что вы пишите про общий "котел", так устроены западные брокеры. Они являются для вас номинальными держателями, при этом согласно нормам MiFID они естественно не являются владельцами этих бумаг, а просто их держат в интересах клиента.



Что касается реальности ЦБ в Exante, Универ переводил в Украину ETF SPY, ETF TLT, облигации и многое другое. Переводил ЦБ и обратно. Проблем нет, все работает по кор отношениям с европейской депозитарной системой.



В прямом счете пока только один минус, нет возможности задекларировать доходы. На данный момент от налоговой нет конструктива. Они рассматривают это не по статье инвестиционная прибыль, а по иностранные доходы, а это 18% с продаж (тут нет учета затрат на покупку).



Украинский брокер выдает документы для налоговой украинские, поэтому нет такой проблемы.