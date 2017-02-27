Сибарит написав:А когда речь идет об аварийных отключениях, всегда есть "последний потребитель", включение которого сделало падение частоты критическим. И ему не обязательно быть слишком мощным.
Он-то, конечно, есть, но это не значит, что экономить нужно именно на нём. Я тоже подозреваю, что бытовые электроотопители сейчас жрут на порядок побольше электромобилей, а ведь их можно заменить на более тёплую одежду, которая бензина не требует. Кстати, для этого даже новых запретов вводить не надо. Наоборот, упростить жизнь убиранием субсидирования э/э для физиков. По цене промпотребителей народ сам включать обогреватели поменьше станет.
Угу. Давайте ещё и газ субсидировать перестанем. Что ещё?
У нас, видимо, по вашему мнению всё ещё слишком много людей. Надо их вымораживать. Не захотят, пусть уезжают, пока Европа принимает наших беженцев. Здесь должны остаться только армия и те, кто работает на оборонку. Это ж какая экономия будет!
Кстати, может, вы возобновите производство валенок? Потом введём "валеночные патрули", которые будут ходить по квартирам и проверять, все ли одеты в пальто и валенки. За нврушение - серьёзный штраф. Вас уже свободно можно избирать в ВР.
budivelnik написав:1 Хто заважає ЗБІЛЬШИТИ в три рази пробіг? Отримаєте замість 0,15% генерації - 0,45% 2 Як я розумію - а частину повідомлення про паливо для ДВС -Ви викинули свідомо , бо тоді і його треба враховувати в порівнянні
Начнем с конца. Я совершенно сознательно избегаю оверквотинга, поэтому оставил именно тот фрагмент, в котором требовалось указать на нестыковки в цифрах. Потребление топлива меня, в данной ситуации волнует мало, поскольку явного дефицита топлива не наблюдается.
Увеличение в 3 раза пробега будет чрезмерным, ибо выйдем уже на средний пробег автомобиля, в 2 раза будет более реалистично. Однако, если учесть сокращение генерации, цифра может оказаться реалистичной. Остался только вопрос оценки этой цифры. В условиях жесточайшего физического дефицита, полпроцента излишнего потребления выглядят катастрофически. А постоянная тенденция роста количества электромобилей выглядит крайне пугающей.
И еще раз: речь сейчас идет не о деньгах. При подсчете расходов, даже одним процентом можно было бы пренебречь. А когда речь идет об аварийных отключениях, всегда есть "последний потребитель", включение которого сделало падение частоты критическим. И ему не обязательно быть слишком мощным.
реально там из 193000 зарегистрированных электромобилей какая-то часть на оккупированых, какая-то — за границей ездит, что-то дома заряжают от солнца местами плюс импорт электроэнергии, так что настоящий эффект от электромобилей — это, наверное, 0.3% от всего потребления.
ЛАД написав:Давайте ещё и газ субсидировать перестанем. Что ещё?
И газ. Может и что-то ещё. Я не знаю полного списка на что у нас субсидии.
ЛАД написав:У нас, видимо, по вашему мнению всё ещё слишком много людей. Надо их вымораживать. Не захотят, пусть уезжают, пока Европа принимает наших беженцев. Здесь должны остаться только армия и те, кто работает на оборонку. Это ж какая экономия будет!
Так в Европе, вроде, как раз субсидированием коммуналки физиков не увлекаются. Пока не вымерзли. А у нас зачем-то играют в показуху a la СССР, перекладывая эти деньги в цены на товары для тех же самых пересичных. Я ж не говорю ограничить потребление на человека в месяц (а вот это как раз будет результатом ограничения цен). Почему обычный подход всем платить рыночную цену вдруг стал ужасен? Да, он может быть сделает безработными некоторое количество человек, которые сейчас считают эти субсидии. Что ж делать, пусть уезжают, если ничего другого не умеют. Может в Европе их такие вакансии ждут.
ЛАД написав:Кстати, может, вы возобновите производство валенок? Потом введём "валеночные патрули", которые будут ходить по квартирам и проверять, все ли одеты в пальто и валенки. За нврушение - серьёзный штраф.
Господи, зачем? Если валенки будут экономически оправданы, то их без всяких патрулей будут производить и надевать. А если не будут, то и ладно.
Решение правительства было принято всего 2-3 дня назад. Без него отопление включать не решались. О "чуть ли не в декабре" писали не вы, а smdtranz - какой-то бред. Посмотрел прогноз погоды в Одессе - действительно, заметно теплее, чем у нас. Но о том, что "при Неньке оно потихонечку сместилось на 1 ноября", писали вы. Возможно, у вас реально теплее, но в Харькове так поздно включили только в прошлом году, когда реально октябрь был очень тёплый. Правда, на несколько дней после ср.+8 всё же задержали.
smdtranz написав:реально там из 193000 зарегистрированных электромобилей какая-то часть на оккупированых, какая-то — за границей ездит, что-то дома заряжают от солнца местами плюс импорт электроэнергии, так что настоящий эффект от электромобилей — это, наверное, 0.3% от всего потребления.
Не грає ніякої ролі який відсоток за кордоном і який відсоток знищили бомбами.... Якщо дивитись на картину в цілому. А в цілому виглядає наступним чином 0,3% електрогенерації= 10 000 бензовозів в рік. І ще не факт , що складніше доставити І факт що частина цих 0,3% заряджається в нічні години ( в мене особисто мінімум 70% електроенергії при зарядці йде між 23,00 і 7,00) і це при тому що в мене ВІДСУТНІЙ двохзонний тариф , просто алгоритм заряджання наступний Доїздив до 20-30% залишку заряду, приїхав додому з роботи і у 19-00 поставив на заряд , і якраз до 7-00 , машина зарядиться до 80% (діапазон 20-80% рекомендований виробником) і так раз в 2-3 дні( в залежності від пробігу) А так як ОСНОВНА маса власників електромобілів працює вдень, то очевидно що їх машини заряджаються коло дому ПІСЛЯ їх прибуття з роботи.. ПС інше питання це якраз втрати Бюджету. В ціні палива для ДВС , приблизно 2 грн/км - це те що колись було дорожнім збором, тобто при пробігу електромобілів в 1 млрд км(всіх 193000) - втрати Бюджету в рік - 2 млрд грн....
budivelnik написав:інше питання це якраз втрати Бюджету. В ціні палива для ДВС , приблизно 2 грн/км - це те що колись було дорожнім збором, тобто при пробігу електромобілів в 1 млрд км(всіх 193000) - втрати Бюджету в рік - 2 млрд грн....
Тут не хватает общего объёма бюджета. Гугль подсказывает, что на прошлый год его доход планировался в 1768 лярда. Т.е. даже 2 лярда - это на уровне погрешности планирования. Фактически же оно ещё меньше (может даже меньше нуля) потому, что тот, кто сэкономил на бензине, вместо этого купит что-то другое и тоже заплатит налог. При этом безин - это чисто импортный товар, а с другого может налог и несколько раз по цепочке взять получится, а не только 2 грн из 60.
