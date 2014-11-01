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EXANTE Кухня или Реальный брокер?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:07
фьючами не цікавлюсь. Універ доп комісії не бере.Сепа нема. Наче маржин в іб від 20к. в мене 5к в іб діє Т+2
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bulldog-zp
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