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EXANTE Кухня или
Реальный брокер?

EXANTE Кухня или Реальный брокер?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:07

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

фьючами не цікавлюсь. Універ доп комісії не бере.Сепа нема. Наче маржин в іб від 20к. в мене 5к в іб діє Т+2
bulldog-zp
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