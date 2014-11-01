RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
EXANTE Кухня или
Реальный брокер?

EXANTE Кухня или Реальный брокер?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:07

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

фьючами не цікавлюсь. Універ доп комісії не бере.Сепа нема. Наче маржин в іб від 20к. в мене 5к в іб діє Т+2
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 08.07.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:58

  bulldog-zp написав:фьючами не цікавлюсь. Універ доп комісії не бере.Сепа нема. Наче маржин в іб від 20к. в мене 5к в іб діє Т+2

А на чому ж тоді заробляє субброкер? Т+2 це на cash аккаунті? Там є якісь додаткові обмеження по reg T, де неможна подавати акцію раніше 2-х днів, поки не зарахуються кошти, інакше заморозять акк на 90 днів. Оце куди не плюнь, всюди якісь обмеження і запрєти.
CuT
 
Повідомлень: 70
З нами з: 28.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:35

CuT
Откат по комис.

А мелких везде не любят. Времени тратишь что на 5к, что на 500к одинаково, а заработок в 100 раз меньше.
По личному опыту, мелкие клиенты менее компетентны, и любят все расспрашивать. Я не против, но выгода на единицу времени - никакая.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 02.09.08
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:34

St/2
Не так давно у ІБ була планка входу 10к. Зараз поріг входу зеро. У Saxo також відкрили двері для босоти. Ввели мікро-ф'ючерси на СМЕ. Зараз не те що одну акцію можна купити, а й соту частку її. На днях НБУ дозволив фізикам маржинальну торгівлю. Появая Small exchange. Діскаунтери ввели нульові комісії по акціях для US домогосподарок, і тд, і тп. Якщо мелких везде не любят, то нащо весь цей Мерлезонський балет?
CuT
 
Повідомлень: 70
З нами з: 28.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:55

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

  CuT написав:Якщо мелких везде не любят, то нащо весь цей Мерлезонський балет?


гадаю відповідь очевидна - заробітки на багатих клієнтах вже не ті, тому опускають планку все нижче і нижче...
скоро будуть як МММ реферлів водити - приведи 3 друга і отримай 100 бонусів :)
а якщо кожен твій друг ще 3х приведе - отримай на рік безкоштовний акк!
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11138
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 12:00

  greenozon написав:гадаю відповідь очевидна - заробітки на багатих клієнтах вже не ті, тому опускають планку все нижче і нижче...
скоро будуть як МММ реферлів водити - приведи 3 друга і отримай 100 бонусів
а якщо кожен твій друг ще 3х приведе - отримай на рік безкоштовний акк!

По логіці більший депо зробить більший оброт на більшій лотності і дасть більше комісійних.
А реферальні програми є у всіх брокерів: у Екзанте, ІБ, Саксо, АМР та інших. Це звичайний продаж продукту.
CuT
 
Повідомлень: 70
З нами з: 28.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 18:11

CuT
Автоматизация процессов растет, оплата в облаках за фактические использованные ресурсы.
Потому при росте заработной платы сотрудников выгодно снижать средний чек.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 02.09.08
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:57

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

  CuT написав:А реферальні програми є у всіх брокерів: у Екзанте, ІБ, Саксо, АМР та інших. Це звичайний продаж продукту.

Интерактив платит только за рефалов с депозитом от 10к дол, не то чтобы совсем домохозяйки

You will be paid a flat fee Payout of $200 per eligible referral and may refer up to 15 friends or family in a year or 30 total. You will only receive this payment if the referred account maintains a balance of at least USD 10,000 for one year.
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 24.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 00:41

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

Докладав. О 9 ранку подав заявку на свіфт, об 11 приват відправив, о 13 побачив гроші у себе на рахунку в Екзанте. Чітко.
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 08.07.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:00

bulldog-zp
З вводом проблем ніяких. Основні проблеми з виводом грошей з брокерського рахунку...
Ви виводили гроші? У кого є реальні кейси вивода з рахунків ІБ та Екзанте?
Bezzhenets
 
Повідомлень: 15
З нами з: 09.06.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Брокер (иностранный) для посредничества в покупке ЦБ NYSE, N
mahorich » Пон 07 тра, 2018 17:09
7 28304
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 18:25
mdsd1
Таможенный брокер
Kate » Пон 29 тра, 2017 14:44
0 2993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 14:44
Kate
Брокер для виходу на європейські фондові площадки.
Anonymous » Нед 31 сер, 2014 11:58
1 8580
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лис, 2014 22:10
Kosh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.