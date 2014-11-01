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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:07
Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?
фьючами не цікавлюсь. Універ доп комісії не бере.Сепа нема. Наче маржин в іб від 20к. в мене 5к в іб діє Т+2
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:58
А на чому ж тоді заробляє субброкер? Т+2 це на cash аккаунті? Там є якісь додаткові обмеження по reg T, де неможна подавати акцію раніше 2-х днів, поки не зарахуються кошти, інакше заморозять акк на 90 днів. Оце куди не плюнь, всюди якісь обмеження і запрєти.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:35
CuT
Откат по комис.
А мелких везде не любят. Времени тратишь что на 5к, что на 500к одинаково, а заработок в 100 раз меньше.
По личному опыту, мелкие клиенты менее компетентны, и любят все расспрашивать. Я не против, но выгода на единицу времени - никакая.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:34
St/2
Не так давно у ІБ була планка входу 10к. Зараз поріг входу зеро. У Saxo також відкрили двері для босоти. Ввели мікро-ф'ючерси на СМЕ. Зараз не те що одну акцію можна купити, а й соту частку її. На днях НБУ дозволив фізикам маржинальну торгівлю. Появая Small exchange. Діскаунтери ввели нульові комісії по акціях для US домогосподарок, і тд, і тп. Якщо мелких везде не любят, то нащо весь цей Мерлезонський балет?
Додано: П'ят 22 січ, 2021 09:55
Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?
гадаю відповідь очевидна - заробітки на багатих клієнтах вже не ті, тому опускають планку все нижче і нижче...
скоро будуть як МММ реферлів водити - приведи 3 друга і отримай 100 бонусів
а якщо кожен твій друг ще 3х приведе - отримай на рік безкоштовний акк!
Додано: П'ят 22 січ, 2021 12:00
По логіці більший депо зробить більший оброт на більшій лотності і дасть більше комісійних.
А реферальні програми є у всіх брокерів: у Екзанте, ІБ, Саксо, АМР та інших. Це звичайний продаж продукту.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 18:11
CuT
Автоматизация процессов растет, оплата в облаках за фактические использованные ресурсы.
Потому при росте заработной платы сотрудников выгодно снижать средний чек.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:57
Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?
Интерактив платит только за рефалов с депозитом от 10к дол, не то чтобы совсем домохозяйки
Додано: Чет 11 бер, 2021 00:41
Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?
Докладав. О 9 ранку подав заявку на свіфт, об 11 приват відправив, о 13 побачив гроші у себе на рахунку в Екзанте. Чітко.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:00
bulldog-zp
З вводом проблем ніяких. Основні проблеми з виводом грошей з брокерського рахунку...
Ви виводили гроші? У кого є реальні кейси вивода з рахунків ІБ та Екзанте?
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