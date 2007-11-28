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Стоит ли вкладывать
деньги в ОВГЗ?

Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:55

Re: Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?

  proftpd66 написав:овернайт - это лучше чем ОВГЗ срочный по квартальный. Предлагаю включить мозг


ну да ну да
овернайт це звичайний безстроковий депозит де треба відхаркати 18+1.5% податків
а ОВДП - 0% податків

далі включайте мозг і рахуйте
PS ставки по бумагам ростуть, по депо-найтам падають :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:12

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:овернайт - это лучше чем ОВГЗ срочный по квартальный. Предлагаю включить мозг


ну да ну да
овернайт це звичайний безстроковий депозит де треба відхаркати 18+1.5% податків
а ОВДП - 0% податків

далі включайте мозг і рахуйте
PS ставки по бумагам ростуть, по депо-найтам падають :)


10% овернай - 8%
У МЕНЯ 12%- 9.8%

10% ОВГЗ - это около 0.25грн в месяц от условных 33.2 (25 копеек пятак)

у меня было евро по 33.2 в последний раз, я его продал по 33.9 Но мог по 34.2

евро 34.2-33.2 - 1 грн - 0.1-0.155% остаток ------1.15грн
ОВГЗ 10% . Я заработал ------0.25.

В ИТОГЕ: УкрГаз дал 40%. 0.25грн в 4 раза меньше чем 1.1грн

Если континенты начнут умирать, курс гривны будут 80грн за 1$.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:14

отредактировал
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:43

proftpd66
Есть частные истории, а есть статистика.
JNK +170% в дол за 16 лет.
А Однушка на Оболоне по дешевела ;)
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:42

  St/2 написав:proftpd66
Есть частные истории, а есть статистика.
JNK +170% в дол за 16 лет.
А Однушка на Оболоне по дешевела ;)


10% это не очень много. На игре на контрабасе можно заработать 30% за 2 месяца. :)

Это не частная история. :) например, сейчас минфин США объявляет что мы будем печатать 8трлр. Я меняю гривну на евро, евро сразу 1.6. Я заработал за 1 месяц 600% годовых :)

ЕВРО уже дорожала именно так, после того как США объявил про печать денег.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:19

  St/2 написав:proftpd66
Есть частные истории, а есть статистика.
JNK +170% в дол за 16 лет.
А Однушка на Оболоне по дешевела ;)

фонд запущен - Nov 28 2007
сейчас какой год, где 16 лет? :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:39

proftpd66
А ЕЦБ объявит что напечатает 10Т. И через год кус 1.15, и доллар по 23 грн. Будет профит со знаком минус :lol:
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:33

  St/2 написав:proftpd66
А ЕЦБ объявит что напечатает 10Т. И через год кус 1.15, и доллар по 23 грн. Будет профит со знаком минус :lol:


у нас условно лежит гривна/евро/доллар - "овернайт", точне "до востребования". Если это будет, то мы меняем евро на гривну или на доллар. Хоть в 3 часа ночи. Или на любую валюту.

От куда возьмется профицит со знаком минус ? :?:

(В Укргаз клоуны постоянно чинят свой банк, не работает постоянно.)
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:31

proftpd66
Если дол будет по 20, то и евро 1,6*20=32, а сейчас по 34
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 05:08

  St/2 написав:proftpd66
Если дол будет по 20, то и евро 1,6*20=32, а сейчас по 34


Этот вопрос: супер точный. Спасибо.

нужно сделать расчет при котором гривна будет идти против евро. (условно говоря, сам придумал)

1) надо смотреть как реагирует нерезы и бизнес. И НБУ. Нерезы похоже, это и есть олигархи, они делают эту спекуляцию чтобы заработать.

2) если нерезы из 70млрд пойдут на 130-170. То 100% гарантии, что акции на УкрБирже будут дорожать. Или сам индекс укрбиржы. ЦентреЭнерго будет рост 30-300% + 7% дивы. Завод мироновский 50-350%. ТурбоАтом могут обанкротить. НО ЦентреЭнерго не сразу :). Можно зайти спекулятивно. Пару дней назад Укргаз акции подорожали с 0.6грн к 1грн. Понятное, дело что рынка там нету и никто не торгует. НО важно результат. Думаю что Аваль не будет падать, но по факту сложно сказать.

против этого:
если евро будет 1.6, то гарантия большая что DAX не будет расти. Как только растет DAX, то падает индекс евро.

+
если биток и золото будет дешеветь очень, то тогда в США будет рост акций еще больше

====================================

я вышел на первое место:
Банду геть! :lol:
  Faceless написав:Зображення
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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