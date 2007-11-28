Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?

Додано: Нед 20 гру, 2020 05:08

St/2 написав: proftpd66

Если дол будет по 20, то и евро 1,6*20=32, а сейчас по 34 Если дол будет по 20, то и евро 1,6*20=32, а сейчас по 34

если

Faceless написав:

Этот вопрос: супер точный. Спасибо.нужно сделать расчет при котором гривна будет идти против евро. (условно говоря, сам придумал)1) надо смотреть как реагирует нерезы и бизнес. И НБУ. Нерезы похоже, это и есть олигархи, они делают эту спекуляцию чтобы заработать.2)нерезы из 70млрд пойдут на 130-170., что акции на УкрБирже будут дорожать. Или сам индекс укрбиржы. ЦентреЭнерго будет рост 30-300% + 7% дивы. Завод мироновский 50-350%. ТурбоАтом могут обанкротить. НО ЦентреЭнерго не сразу. Можно зайти спекулятивно. Пару дней назад Укргаз акции подорожали с 0.6грн к 1грн. Понятное, дело что рынка там нету и никто не торгует. НО важно результат. Думаю что Аваль не будет падать, но по факту сложно сказать.против этого:если евро будет 1.6, то гарантия большая что DAX не будет расти. Как только растет DAX, то падает индекс евро.если биток и золото будет дешеветь очень, то тогда в США будет рост акций еще больше====================================я вышел на первое место:Банду геть!