|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 08 чер, 2026 18:58
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 10 чер, 2026 13:00
Re: Психологія та саморозвиток
Послушал курс истории 12 века
Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?
И главное все такие незламные на своих диванах.
Вот Балдуин, Барбаросса и Ганнибал были капитулянты
|