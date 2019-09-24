Finance.ua: Подвійне списання по картці

Додано: Вів 14 кві, 2020 14:22

Верните мне мои средства, которые вы украли у меня, через терминал в г. Житомир, ул. Б. Тена 83, платёж был сделан в 9.45 утра приблизительно, авторизация происходила по телефону,в 9.49 утра я уже звонил на вашу службу поддержки, где меня уверили, что после инкассации всё решат. А потом сказали, что мне отказано в возврате моих средств, по причине того, что ничего лишнего в терминале не оказалось))) Может у вас там при пересчёте денег , кто-то же их пересчитывает, хотя бы контролирует процесс, и зачем инкассация, если имеется фото и видеофиксация сидит чел., с руками к которым прилипает чужое! Это же реально отследить, при ваших возможностях! Дело даже не в деньгах, это государственное финучреждение, создаётся опасный прецендент, где государство в целом, власть в том числе, становится соучастником в такого рода преступных воровских схемах, а это уже ОПГ на госуровне при этом всём, гос-во рекламирует новые технологии, а госфинучреждение грабит своих клиентов! Призываю всех обьединяться против привата и судиться, дабы не допустить государственным институциям, финучреждениям и т.д., деградировать до развала госустройства, хотя мне кажется, хуже уже не бывает, если гос-во не обращает внимание и не занимается самоконтролем своих установ!