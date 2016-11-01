Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

Каждый гражданин может претендовать на налоговую скидку. Проще говоря - на возврат части налога на доход физических лиц (размер налога - 18%)
]Как это возможно?
Вернуть часть налогов можно благодаря механизму налоговой скидки, предусмотренной Налоговым кодексом.
Гражданин Украины имеет право вернуть часть уплаченных налогов с зарплаты, если в предыдущем году оплачивал проценты по ипотеке / переоборудовал машину на ГБО / застрахован жизнь / оплачивал обучение в саду, школе, кружках, университете / делал благотворительные взносы.
Для заявки нужно заполнить налоговую декларацию, указать доходы / расходы.
Это довольно простая процедура.
Вам нужно заполнить в годовой декларации вопросы о доходах-расходах и подать в ДФС по месту регистрации.
Вместе с ней подаются документы, вот их примерный перечень: копия паспорта, ваш код, договор на учёбу, страхование, ипотеку и т.д., квитанции об оплате.
Если вы раньше не слышали о такой возможности, срочно займитесь своими финансами.
Произвожу самостоятельно пенсионные выплаты в НПФ и за прошлый 2018 год решил оформить налоговую скидку для возвращения части подоходного налога. Новый сервис понравился, единственное проблемное место — приложение документов. К электронной декларации приложил несколько необходимых документов, но местная налоговая служба их не увидела и пришлось им их передать повторно через другой канал.
Подал через электронный кабинет в конце февраля декларацию, через месяц связались довыслать им документы и вот в середине этого месяца вернули часть подоходного налога.
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В этом году 26.02–05.03 подал электронную декларацию для получения налоговой скидки.
И уже 02.04 получил возврат части налога. Оперативно
Для шпаргалки оставлю:
MASolomko написав:Полученный кешбек при заполнении налоговой декларации гражданина (форма F0100211) указывается только в строке "10.10 Інші доходи, у тому числі:".
В строке "10.10.1 у вигляді додаткового блага" его не указывают даже, если в ответе (F1401802) на запрос про суммы выплаченных доходов (F0100211) банк подаёт кешбек в виде "126 - додаткове благо".
И касательно "Додаток (документ) довільного формату (форми)": — * — * — Для поліпшення електронного документообігу ДФС розроблено та запроваджено новий програмно-технічний засіб (п. 4 розділу ІІ додатка 1 до Порядку) в частині надання можливості подавати з електронним документом спеціального додатка за ідентифікатором форми J/F13601 із прикріпленою до нього копією сканованого документа (файл повинен бути у форматі pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2 МБ).
Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, мають можливість надіслати разом з ними копії інших документів як додаток довільного формату (ідентифікатор форми J/F13601), якщо такий додаток, передбачено для подання з відповідною податковою декларацією (розрахунком) згідно з Реєстром форм електронних документів.
Документ довільної форми заповнюється наступним чином: -- поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа; -- у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.
При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).
Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko Добрый вечер, огромное Вам спасибо, что делитесь опытом получения налоговой скидки. Я собираюсь впервые заполнить декларацию, чтобы получить эту скидку за оплату учебы в прошлом году. Буду следовать вашей инфо и ссылкам на инструкции и видео. Я только не понял когда и каким образом предоставляются банковские реквизиты для ее получения. Заранее спасибо.