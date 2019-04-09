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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 бер, 2019 14:18
Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
Какой был совок,такой и остался. Тарифы подняли, услуги нет. Получал посылку из Германии, растаможку платил на почте, за услугу сняли 42 грн., хотя доставка была адресная, только квитанцию принесли а посылку в 30 кг пришлось ехать забирать в отделении. Предыдущая посылка ехала мист-экспресом, растаможку платил через приват24 (3грн комис.) и доставка до дверей дома. Зачем мне такая укрпошта???
Додано: Суб 30 бер, 2019 15:04
Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
ой да ладно - в ощаде после монетизации толпы и очереди, в привате - аналогично (был в прошлую пятницу, так что в кассу, что в терминал - овер 10 человек).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Суб 30 бер, 2019 18:22
Faceless зачем оскорбляешь? Я тебе задал вопросы, а ты в ответ оскорбляешь хамишь. Такой себе модератор.
Додано: Нед 31 бер, 2019 11:01
Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
Вас оскорбило обращение "аудитор"? Давно это слово нецензурное?
Додано: Нед 31 бер, 2019 16:46
Додано: Нед 31 бер, 2019 18:26
Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
Хоть я и не прокурор, но и не считаю "прокурор" оскорблением. Вы же обижаетесь на вполне достойную профессию "аудитор". Большой вопрос, кого тут не воспитали, адекватность реакции видна сразу
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:05
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