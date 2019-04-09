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Глава Укрпошти відзвітував
про зарплату в 750 тисяч

Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 14:18

Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч

Какой был совок,такой и остался. Тарифы подняли, услуги нет. Получал посылку из Германии, растаможку платил на почте, за услугу сняли 42 грн., хотя доставка была адресная, только квитанцию принесли а посылку в 30 кг пришлось ехать забирать в отделении. Предыдущая посылка ехала мист-экспресом, растаможку платил через приват24 (3грн комис.) и доставка до дверей дома. Зачем мне такая укрпошта???
sanystarkon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 15:04

Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч

  Juna написав:В банке очереди нет

ой да ладно - в ощаде после монетизации толпы и очереди, в привате - аналогично (был в прошлую пятницу, так что в кассу, что в терминал - овер 10 человек).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 18:22

Faceless зачем оскорбляешь? Я тебе задал вопросы, а ты в ответ оскорбляешь хамишь. Такой себе модератор.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 11:01

Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч

BIGor написав:Faceless зачем оскорбляешь? Я тебе задал вопросы, а ты в ответ оскорбляешь хамишь. Такой себе модератор.
Вас оскорбило обращение "аудитор"? Давно это слово нецензурное?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 16:46

  Faceless написав:
BIGor написав:Faceless зачем оскорбляешь? Я тебе задал вопросы, а ты в ответ оскорбляешь хамишь. Такой себе модератор.
Вас оскорбило обращение "аудитор"? Давно это слово нецензурное?

Пркурор, тебя родители видно не воспитали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 18:26

Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Faceless зачем оскорбляешь? Я тебе задал вопросы, а ты в ответ оскорбляешь хамишь. Такой себе модератор.
Вас оскорбило обращение "аудитор"? Давно это слово нецензурное?

Пркурор, тебя родители видно не воспитали.


Хоть я и не прокурор, но и не считаю "прокурор" оскорблением. Вы же обижаетесь на вполне достойную профессию "аудитор". Большой вопрос, кого тут не воспитали, адекватность реакции видна сразу
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:05

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Хоть я и не прокурор, но и не считаю "прокурор" оскорблением. Вы же обижаетесь на вполне достойную профессию "аудитор". Большой вопрос, кого тут не воспитали, адекватность реакции видна сразу

Прокурор, чего ты такой двуличный?
BIGor
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