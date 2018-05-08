Finance.ua: 10 фактів, які потрібно знати про банківські...

Депозит – це не так просто, як здається
Депозит – досить проста послуга. Віддаєш банку гроші і через деякий час забираєш їх з відсотками. Все начебто зрозуміло. Однак є нюанси, про які банки розповідають далеко не завжди, але про них варто знати. Інакше можуть бути "сюрпризи". Наприклад, в потрібний момент забувши про вклад, можна на кілька місяців "заморозити" у банку гроші, на які у вас могли бути плани. Finance.ua зібрав 10 фактів про депозити, які дозволять вам заощадити час, нерви, а іноді і гроші.
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