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Виртуальные карты
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 06 кві, 2019 09:10
Давайте поговорим про виртуалки.
Для определённости - гривневые и, разумеется, бесплатные.
Какие банки предлагают виртуалки ? С какими ограничениями ?
Можно ли выпустить (допустим) 20 виртуалок ?
Не обязательно одновременно - просто закрывая старую и открывая новую.
Приват - есть общее ограничение на количество выпущенных карт, не знаю точно чему оно равно.
Моно - виртуалки только валютные, да ?
Конкорд - виртуалки есть, ограничения - не знаю.
Пиреус - виртуалки есть, ограничения - не знаю.
Кто ещё ?
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mustbe
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Додано: Суб 06 кві, 2019 09:14
У ТАСа есть виртуалки, как допки к основным. Если не ошибаюсь по 10-25грн за 1шт (лень перечитывать тарифы)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 06 кві, 2019 09:18
mustbe написав:
Давайте поговорим про виртуалки.
А можно узнать, с чем связан такой нездоровый интерес к данному виду карт?
Вы платите на порносайтах и боитесь потерять деньги?
Не испытываю никакой потребности в виртуалках от слова совсем...
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Vorlon
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Додано: Суб 06 кві, 2019 09:19
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 06 кві, 2019 09:24
Vorlon написав:
Вы платите на порносайтах и боитесь потерять деньги?
Да, я плачУ на порносайтах и боюсь потерять деньги.
А что ?
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mustbe
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Додано: Суб 06 кві, 2019 09:38
mustbe написав: Vorlon написав:
Вы платите на порносайтах и боитесь потерять деньги?
Да, я плачУ на порносайтах и боюсь потерять деньги.
А что ?
Да нет, было интересно
Думал, может чего не понимаю...
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Vorlon
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Додано: Суб 06 кві, 2019 09:42
Банки в целом, и карты в частности - это инструменты.
А инструментов много не бывает.
Чем их больше и чем они разнообразнее - тем лучше.
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mustbe
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Додано: Суб 06 кві, 2019 10:12
mustbe
С одной стороны - да. Но с другой - это же не значит, что я должен открыть бесплатные карты во всех банках страны просто так, на всякий случай?
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Vorlon
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Додано: Суб 06 кві, 2019 11:10
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Додано: Суб 06 кві, 2019 11:22
Слышал, что в Привате имярек навыпускал себе десяток виртуалок, а потом столкнулся с ситуацией, что не мог вообще ни одной карты перевыпустить.
Кто точно знает лимит в Привате на количество карт ?
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mustbe
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