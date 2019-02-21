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Виртуальные карты
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 09:10

Виртуальные карты

Давайте поговорим про виртуалки.
Для определённости - гривневые и, разумеется, бесплатные.
Какие банки предлагают виртуалки ? С какими ограничениями ?
Можно ли выпустить (допустим) 20 виртуалок ?
Не обязательно одновременно - просто закрывая старую и открывая новую.

Приват - есть общее ограничение на количество выпущенных карт, не знаю точно чему оно равно.
Моно - виртуалки только валютные, да ?
Конкорд - виртуалки есть, ограничения - не знаю.
Пиреус - виртуалки есть, ограничения - не знаю.

Кто ещё ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 09:14

У ТАСа есть виртуалки, как допки к основным. Если не ошибаюсь по 10-25грн за 1шт (лень перечитывать тарифы)
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 09:18

  mustbe написав:Давайте поговорим про виртуалки.

А можно узнать, с чем связан такой нездоровый интерес к данному виду карт?

Вы платите на порносайтах и боитесь потерять деньги? :D

Не испытываю никакой потребности в виртуалках от слова совсем...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 09:19

У радабанка есть. Подробностей не знаю, пока не клиент.
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 09:24

  Vorlon написав:Вы платите на порносайтах и боитесь потерять деньги? :D

Да, я плачУ на порносайтах и боюсь потерять деньги.
А что ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 09:38

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Вы платите на порносайтах и боитесь потерять деньги? :D

Да, я плачУ на порносайтах и боюсь потерять деньги.
А что ?

Да нет, было интересно :) Думал, может чего не понимаю...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 09:42

Банки в целом, и карты в частности - это инструменты.
А инструментов много не бывает.
Чем их больше и чем они разнообразнее - тем лучше.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 10:12

mustbe
С одной стороны - да. Но с другой - это же не значит, что я должен открыть бесплатные карты во всех банках страны просто так, на всякий случай?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 11:10

  Вкладчик1234 написав:У радабанка есть. Подробностей не знаю, пока не клиент.
https://www.radabank.com.ua/karta-dlya-rascheta-v-internet.html

Деталі тут https://www.radabank.com.ua/files/new/V ... 032019.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 11:22

Слышал, что в Привате имярек навыпускал себе десяток виртуалок, а потом столкнулся с ситуацией, что не мог вообще ни одной карты перевыпустить.
Кто точно знает лимит в Привате на количество карт ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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