Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:08
hume написав:
. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.
Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..
Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???
roberto dark
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Додано: Вів 09 лис, 2021 13:56
Наверное самый популярный и хороший отдых это конечно же Буковель. Там можно отдыхать как летом, так и зимой(горнолыжный курорт)
maksimova
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Додано: Вів 04 січ, 2022 15:27
Ірина_ В Одессе шикарно отдыхать хоть и дорого
Finnik
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Додано: Вів 04 січ, 2022 16:17
В Одессе отлично время проводить особенно когда жарко то єто кайф покупаться в холодной воде
Finnik
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Додано: Суб 03 вер, 2022 20:49
Топ-11 локацій для подорожей Україною від тревел-блогерів, куди можна поїхати просто зараз
https://life.liga.net/rozvagy/cards/top ... at-seychas
V2
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Додано: Суб 03 вер, 2022 21:06
Где диабет можно полечить?
Investor_K
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Додано: Суб 03 вер, 2022 21:34
Investor_K написав:
Где диабет можно полечить?
В больнице
alfredhaos
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Додано: Вів 24 січ, 2023 08:10
V2 Очень нестандартная подборка, спасибоо
Nikstep
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