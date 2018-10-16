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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 10:33
Оновлення головної сторінки
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Сер 10 кві, 2019 10:33
и как вернуться к старому дизайну? ведь обещали такую возможность? новый дизайн очень уж "крупный" и приходится больше скролить страницу. Зачем убрали кол-во коментов в ленте новостей? В общем - не понравился.
Додано: Сер 10 кві, 2019 11:21
RomanTik дякуємо за відгук!
Повернутися до старого дизайну можна натиснувши всі новини - https://news.finance.ua/ua/
З пов. Ірина
Додано: Сер 10 кві, 2019 11:21
Новый дизайн просто ужас ... да - старый был "перегруженый" но там было все что нужно без долгих поисков .... веринте старый дизайн!
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