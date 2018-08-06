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10 фактов про MONOBANK

10 фактов про MONOBANK
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 10:05

10 фактов про MONOBANK

Смотрите видео и узнавайте больше о monobank:




Как открыть счет в monobank и получить банковскую карту monobank, если этот банк работает без отделений.
Индивидуальный кредитный лимит: от чего он зависит и как получить больше кредитных денег.
Сколько длится льготный период.
Зачем открывать именные карты и что такое карта Iron Bank.
Как покупать валюту в мобильном приложении monobank.
Как насчитываются кэшбеки и процент на остаток.
Что такое функция Shake-to-pay.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:46

Re: 10 фактов про MONOBANK

Кто смотрит эти видео? Мне проще почитать и вычленить важное, а не смотреть и слушать.
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Лагуна
 
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