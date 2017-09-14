RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:18

  fler написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Чую недолго зеленой осталось. А там и война кончится

Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )

Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."

Часом не Джуна навангувала?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:46

  flyman написав:
  fler написав:
  stm написав:Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )

Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."

Часом не Джуна навангувала?


барбі :D
