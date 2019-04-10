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В Україні запрацював
Антикорупційний суд

В Україні запрацював Антикорупційний суд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:05

В Україні запрацював Антикорупційний суд

Пропонуємо до обговорення:
Судді прийняли присягу.

Дивися повний текст В Україні запрацював Антикорупційний суд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:06

суд заработал?...кого то посадили?
germ
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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