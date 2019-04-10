|
|
В Україні запрацював Антикорупційний суд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2019 16:05
Пропонуємо до обговорення:
Судді прийняли присягу.
Дивися повний текст В Україні запрацював Антикорупційний суд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88360
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 кві, 2019 16:06
суд заработал?...кого то посадили?
-
germ
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 09.05.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|688
|
|
|1
|32
|
|
|26
|1334
|